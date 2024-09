Fem bispekandidater står igjen: En av disse kan bli Kari Veitebergs etterfølger

Oslo bispedømmeråd har nominert fem kandidater til ny biskop i Oslo, Asker og Bærum.

Stephanie Dietrich (58), professor ved VID vitenskapelige høgskole

Sunniva Gylver (57), sokneprest i Fagerborg menighet

Espen Andreas Hasle (51), prost i Nordre follo

Ingeborg Sommer (51), prost i Bærum

Sturla Stålsett (60), professor ved MF vitenskapelig høyskole

Kandidatene ble valgt ut på et møte i Oslo bispedømmeråd mandag kveld og offentliggjort tirsdag formiddag.

Tidligere i år skrev Kari Veiteberg historie da hun varslet at 2024 blir hennes siste år som biskop i Den norske kirke i Oslo. Etter syv år i stillingen, går hun går hun 17. desember tilbake til Kirkens Bymisjon for å være prest der.

Kirkehistorikerne må tilbake til 1800-tallet for å finne liknende tilfeller av biskoper som har sluttet i gjerningen før pensjonstid, skrev Vårt Land da nyheten ble kjent.

Siden da har jakten på hennes arvtaker vært i gang.

– En stor ære

Sunniva Gylver er sokneprest i Fagerborg kirke i Oslo og har nylig levert doktorgrad ved MF vitenskapelig høyskole. Hun var også en av kandidatene da ny biskop skulle tilsettes i Bjørgvin. Til Vårt Land at det er en ære og tillitserklæring å bli spurt om å være med i nominasjonsprosessen.

– Dette er altså ikke en jobb vi har søkt på. Vi blir spurt om å stille oss til disposisjon for nominasjon. Jeg valgte å si ja, fordi jeg som prest gjennom tretti år har sett kraften i menneskers møte med evangeliet, når vi som kirke klarer å dele det på gode og troverdige måter, skriver hun.

Espen Andreas Hasle er prost i Nordre Follo. Fram til i fjor var han medlem i Oslo bystyre for KrF, og han har tidligere ledet Acta, ungdomsorganisasjonen til Normisjon. Også han er takknemlig for tilliten.

– Jeg synes bispedømmerådet har satt sammen en liste med utrolig flinke folk. Det er en stor ære å få være en del av de fem kandidatene, sier han til Vårt Land.

– Jeg er først og fremst opptatt av at kirken i Oslo skal få en god leder videre, fordi kirken er viktig i byen vår og i Asker og Bærum, sier han videre.

Stephanie Dietrich er professor ved fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole. Tidligere i år ble hun leder for Faith and Order-kommisjonen i Kirkenes Verdensråd, som legger til rette for dialog kristne fra ulike tradisjoner og deler av verden. Også hun var kandidat til å bli biskop i Bjørgvin for to år siden.

– Det er først og fremst en tillitserklæring å stå på den lista. Det er veldig hyggelig å bli spurt, sier hun til Vårt Land.

Ingeborg Sommer er prost i Bærum. Tidligere i år markerte hun seg i Vårt Lands spalter med et innlegg om frelse og fortapelse. «Troen på de to utganger er ikke kjernen i den kristne tro», skrev hun den gang.

– Jeg tenker det vil være et privilegium å få være biskop i Oslo og sette retning for framtidens kirke, sier hun til Vårt Land.

Sturla Stålsett er prest og professor i diakoni, religion og samfunn ved MF vitenskapelig høyskole. I perioden 2010–2013 ledet han det såkalte Stålsett-utvalget, en komité nedsatt av Kulturdepartementet for å gå gjennom tros- og livssynspolitikken. Han var en av kandidatene forrige gang ny biskop skulle velges i Oslo, og valget falt på Kari Veiteberg.

– Det er en glede og spennende å bli nominert som bispekandidat, både med tanke på de utfordringene som ligger i bisperollen, i bispeoppgavene og den prosessen som ligger foran. Jeg har kommet til at jeg med glede stiller meg til disposisjon hvis jeg er ønsket, sier Stålsett.

Under pressekonferansen tirsdag ble det opplyst at ny biskop presenteres 6. desember.

Veien til ny biskop i Den norske kirke

Alle kan foreslå kandidater til ny biskop.

Bispedømmerådet nominerer fem kandidater.

Kirkerådet gir en frist for å stille supplerende kandidater til bispedømmerådets nominasjon.

De nominerte kandidatene blir presenterte.

Alle stemmeberettigede stemmer.

De tre kandidatene med flest stemmer blir offentliggjort.

Biskoper og bispedømmeråd uttaler seg.

Kirkerådet tilsetter ny biskop.

«Solid teologisk kompetanse»

De fem kandidatene ble presentert av bispedømmerådsleder Gard Sandaker-Nielsen i Oslo domkirke tirsdag.

– Å velge bispekandidater er et stort ansvar som ligger på bispedømmerådet, og det tar vi på dypeste alvor. Det har vært en lang prosess, og arbeidet startet allerede da Kari Veiteberg annonserte at hun skulle fratre, sier Sandaker-Nielsen til Vårt Land.

Å være Oslo-biskop er en særlig utfordrende rolle i norsk samfunnsliv, påpeker han.

– Innenfor Oslo-biskopens område finner man både Stortinget og kongehuset, og det er en mer offentlig rolle enn mange av de andre biskopene.

– Var det uenighet i bispedømmerådet når kandidatene skulle velges?

– Heldigvis er det ulike tanker og meninger om hva en biskop skal være og hvilken profil en biskop skal ha. Det var uenighet i rådet, men vi hadde gode diskusjoner og har kommet med en liste på fem kandidater som vi tror kan fylle rollen på en god måte.

– Hvilke temaer har blitt diskutert i den sammenheng?

– Det handler om de kriteriene vi har satt opp: prestetjeneste, ledererfaring, teologisk kompetanse og hvilke visjoner man har for folkekirken og bispetjenesten.

– Har samlivssyn vært et tema i utvelgelsen?

– Vi har vært ute etter gode bispekandidater som kan fylle rollen. Samlivssyn har ikke vært et kriterium når vi har spurt hvem som er villig til å stille. Det som har vært viktig for oss er at man skal kunne samarbeide med alle og være en biskop for alle. Man skal kunne favne hele bredden i kirken, uavhengig av hvilken teologi man har selv.

Fram til 15. april var det åpent for hvem som helst å komme med forslag til hvem som skal bli ny hovedstadsbiskop for Den norske kirke. Det resulterte i 49 navn. Det å stå på lista betyr ikke at en har sagt seg villig til å stille som kandidat.

Nytt av året er at bispedømmerådet har offentliggjort kriteriene de vil vektlegge når de skal velge ut kandidater.

Bispedømmet ønsker en biskop som blant annet har gode lederegenskaper, ledererfaring, «solid teologisk kompetanse» og «evne og vilje til å formidle evangeliet og kristen tro på en engasjerende og forståelig måte i det offentlige rom», heter det på nettsiden til Oslo bispedømme.

Etter at de nominerte kandidatene er klare i kveld, tar Kirkerådet over prosessen. De vil etter planen tilsette ny biskop i desember.