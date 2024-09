Tirsdag presenterte Oslo bispedømmeråd de fem kandidatene som er nominert til å overta etter Kari Veiteberg som biskop i Oslo.

I januar i år varslet Kari Veiteberg at 2024 blir hennes siste år som biskop i Den norske kirke i Oslo. Etter syv år i stillingen går hun går hun 17. desember tilbake til Kirkens Bymisjon for å være prest der.

25. oktober skal de fem kandidatene bli til tre. Ny biskop skal etter planen presenteres 6. desember i år.

Vårt Land har stilt kandidatene de samme fire spørsmålene:

Hva gjør deg egnet som Oslos nye biskop?

Hvordan ønsker du å sette ditt preg på bispedømmet?

Hva tenker du er de viktigste utfordringene i Den norske kirke framover?

Teologistudenter har tidligere spurt om det er plass i DNK for prester med et tradisjonelt syn på ekteskapet, etter uttalelser fra Kari Veiteberg. Hvordan vil du ivareta konservative prester i bispedømmet?

Sturla Stålsett (60)

Sturla Stålsett, prest og professor i diakoni, religion og samfunn ved MF vitenskapelig høyskole, er av flere blitt pekt på som favoritt. I perioden 2010–2013 ledet han det såkalte Stålsett-utvalget, en komité nedsatt av Kulturdepartementet for å gå gjennom tros- og livssynspolitikken. Han har også vært generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

Stålsett var også en av kandidatene forrige gang ny biskop skulle velges i Oslo. Valget falt til slutt på svigerinnen Kari Veiteberg.

– Hva gjør deg egnet som Oslos nye biskop?

– Jeg liker folk. Jeg er rett og slett begeistra over hva vi har i Oslo, Asker og Bærum, av folk, steder, kultur, muligheter – og utfordringer. Jeg har sterk tro på kirka som et befriende rom, hvor vi feirer et budskap som kan gi mening og håp i krevende tider. Jeg tror flere kan og vil oppdage akkurat det – på nytt, kanskje? sier Stålsett i en e-post til Vårt Land.

KANDIDAT: Sturla Stålsett. (Erlend Berge)

– Hvordan ønsker du å sette ditt preg på bispedømmet?

– Jeg håper jeg kan inspirere! De dyktige medarbeiderne, alle de frivillige – og folk i og utenfor kirkelige sammenhenger. Jeg vil gjerne skape arbeidslyst og tro på det vi holder på med, og bærer på. Jeg håper bymisjonserfaringen vil være merkbar. Jeg håper jeg kan spre og anerkjenne solid kompetanse på alle de feltene vi er som kirke. Og at også de som ikke er enig med meg i stort og smått, kjenner at jeg er en god leder, samtalepartner og kollega.

– Hva tenker du er de viktigste utfordringene i Den norske kirke framover?

– Å se og lytte til byens behov, særlig i randsonene, blant de av oss som strever. Å synliggjøre kirkens budskap og ressurser, og prioritere rett.

Nåværende Oslo-biskop Kari Veiteberg fikk kritikk etter at hun i en panelsamtale under Oslo Pride uttalte «Jeg tenker at jeg ikke kan ansette mennesker som ikke vil vie alle». I etterkant har biskopen sagt at uttalelsene var høyttenkning om hvilken retning hun mener kirka skal bevege seg mot over tid.

– Hvordan vil du ivareta konservative prester i bispedømmet?

– Jeg vil forholde meg til alle prester – og andre medarbeidere – på samme måte: Med åpenhet, respekt og forventning.

Stephanie Dietrich (58)

Stephanie Dietrich er professor ved fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole. Tidligere i år ble hun leder for Faith and Order-kommisjonen i Kirkenes Verdensråd, som legger til rette for dialog kristne fra ulike tradisjoner og deler av verden. Hun var også kandidat til å bli biskop i Bjørgvin for to år siden.

– Hva gjør deg egnet som Oslos nye biskop?

– Jeg bringer med meg en trygg forankring i Den norske kirkes liv og lære, teologisk spisskompetanse og ledererfaring både nasjonalt og internasjonalt, mye dialogerfaring og mange års praksis med formidling og kommunikasjon. I tillegg, så er jeg genuint opptatt av kirkens diakoni, ikke minst menighetsdiakonien, sier Dietrich i en e-post til Vårt Land.

Stephanie Dietrich FORANKRING: – Jeg bringer med meg en trygg forankring i Den norske kirkes liv og lære, sier Stephanie Dietrich, professor ved VID. (Erlend Berge)

– Hvordan ønsker du å sette ditt preg på bispedømmet?

– I en tid der kirken står overfor store omveltninger, håper jeg å bidra til en kreativ og konstruktiv prosess, der vi samles om kjernen i vår tro og kirkens liv, holder oppe troen på den treenige Gud, troen på Jesus Kristus, samtidig som vi finner nye veier til å formidle og leve evangeliet. Jeg ønsker å sette mitt preg på bispedømmet gjennom å lede det på en både deltakende og visjonær måte, både innover overfor de ansatte og medlemmer, og utover, i samfunnet og verden.

– Hva tenker du er de viktigste utfordringene i Den norske kirke framover?

– De viktigste utfordringene er å finne en god balanse mellom det å fortsatt være folkekirke, åpen, inkluderende, diakonal, misjonal og bekjennende, samtidig som vi må finne nye veier til å være relevante i folks liv. I tider med økende fattigdom, store globale utfordringer og politisk polarisering kan og bør kirken være en tydelig stemme, også i det offentlige rom.

– Hvordan vil du ivareta konservative prester i bispedømmet?

– Vår kirke har vedtatt gode ordninger for å ivareta prester med forskjellige synspunkter i dette spørsmålet. Spørsmålet kan være vanskelig for noen, men Kirkemøtet har understreket at dette spørsmålet ikke er kirkesplittende. Jeg støtter de ordningene som finnes, og vil samtidig være opptatt av at alle mennesker som søker kirkens forbønn og Guds velsignelse over samlivet gjennom ekteskapsinngåelse i kirken blir møtt på en gjestfri og god måte i alle menigheter de henvender seg til.

Ingeborg Sommer (51)

Ingeborg Sommer er prost i Bærum. Tidligere i år markerte hun seg i Vårt Lands spalter med et innlegg om frelse og fortapelse. «Troen på de to utganger er ikke kjernen i den kristne tro», skrev hun den gang.

– Hva gjør deg egnet som Oslos nye biskop?

– For meg er det viktig at en biskop er en tydelig og fremtidsrettet kirkeleder som ser til hva som trengs for å styrke lokalkirken, og som evner å samarbeide bredt ut i samfunnet. Jeg kjenner lokalkirken godt, både fra egen prestetjeneste i Oslo og som prost i Bærum. Jeg trives godt som leder, både overfor kirkens medarbeidere og som representant for kirken ut i samfunnet, og jeg trives «på gulvet» som prest, sier Sommer i en e-post til Vårt Land.

Ingeborg Sommer KOMMUNIKASJON: – Vi trenger å være bedre på å sette retning innad i kirken og på kommunikasjon utover i samfunnet, sier Ingeborg Sommer, prost i Bærum. (Erlend Berge)

– Hvordan ønsker du å sette ditt preg på bispedømmet?

– Jeg ønsker å skape rom for mennesker i kirken og vil jobbe for å styrke folkekirken i en ny tid. En del av min visjon er å gjøre kirken viktig for flere, både for enkeltmennesker og i samfunnet. Jeg vil være en leder som ser menighetene, som skaper et godt lag blant medarbeidere og som også løfter blikket utover og bidrar til at kirken oppleves relevant i møte med samfunnet ellers.

– Hva tenker du er de viktigste utfordringene i Den norske kirke framover?

– Mange har liten kunnskap om kristen tro og tradisjon. Vi må alltid, på ny og på ny, gjøre kirken kjent og tilgjengelig for flere. Vi trenger å være bedre på å sette retning innad i kirken og på kommunikasjon utover i samfunnet, slik at tro skapes og at kirken kan oppleves som et sted der det er rom for den enkelte. Jeg tror kirken som fellesskap må tydeliggjøres og ufarliggjøres.

– Hvordan vil du ivareta konservative prester i bispedømmet?

– Kirken er et fellesskap som skal ha rom for alle som ønsker å høre til. Samtidig har kirken et viktig oppdrag i verden: Vi skal bygge gode og trygge fellesskap og motvirke utenforskap. Derfor er det en kirkeleders oppgave å sørge for at kirken er et trygt sted å være, og det skal være trygt å jobbe i kirken. Det betyr at en biskop må legge til rette for en god og respektfull samtale om hvordan vi samhandler og samarbeider, også når ulikhetene og uenighetene blir store. Noen ganger kan det bety at ikke alle kan ha den rollen de ønsker å ha i en menighet. Men dette handler først og fremst om å klare å løfte frem en felles visjon i arbeidet lokalt, om evne til samarbeid og samhandling, ikke om det ene eller andre synet på ekteskapet.

Espen Andreas Hasle (51)

Espen Andreas Hasle er prost i Nordre Follo. Fram til i fjor var han medlem i Oslo bystyre for KrF, og han har tidligere ledet Acta, ungdomsorganisasjonen til Normisjon.

– Hva gjør deg egnet som Oslos nye biskop?

– Først og fremst at jeg er glad i Oslo, i Jesus og i folk. Jeg har også både erfaring på samfunnsnivå og i kirkelige sammenhenger som jeg vil ta med inn i slik rolle, og håper jeg kan bidra til å styrke kirkens plass i samfunnet, slik at vi kan bety mer for flere, sier Hasle i en e-post til Vårt Land.

Espen Andreas Hasle PROST: – Først og fremst at jeg er glad i Oslo, i Jesus og i folk, sier prost Espen Andreas Hasle. (Tuva Skare)

– Hvordan ønsker du å sette ditt preg på bispedømmet?

– Først og fremst håper jeg å bidra til at kirken fortsatt kan ha den sterke posisjonen som den har i Oslo, Bærum og Asker, og bidra til gode rammebetingelser og vilkår til å fortsatt være en folkekirke for alle i dette området. Å lede kirken er ingen énmannsjobb, så jeg håper å få til god samledelse med alle involverte. I tillegg mener jeg at vi som kirke må vi satse med alt hva remmer og tøy kan holde på barn og unge, og spørre oss hvordan kirken kan utvikle seg og hva vi kan gjøre annerledes.

– Hva tenker du er de viktigste utfordringene i Den norske kirke framover?

– Det vil jeg vil si er de mange som er ensomme og alene i samfunnet vårt, og at mange er bekymret og mangler håp, særlig i en tid med krig og klimakrise. Vi trenger å være med i kampen for rettferdighet og gi håp både for dette livet og for evigheten.

Hasle avslørte til Vårt Land i sommer at han har skiftet syn i samlivssaken.

– Hvordan vil du ivareta konservative prester i bispedømmet?

– Den norske kirke har vedtatt to syn i dette spørsmålet, og det vil jeg selvsagt forvalte etter Den norske kirkes orden. Samtidig er dette spørsmål som vi må snakke om, blant annet i forhold til lederskap. Jeg er ikke sikker på om det er en stor problemstilling i Oslo, men jeg synes ikke at man kan forvente at folk skal ha ledere over seg som ikke anerkjenner deres tjeneste. Men det skal ikke være noe tvil om at det skal være åpenhet for de to synene som Kirkemøtet har vedtatt.

Sunniva Gylver (57)

Sunniva Gylver er sokneprest i Fagerborg kirke i Oslo og har nylig levert doktorgrad ved MF vitenskapelig høyskole. Hun var også en av kandidatene da ny biskop skulle tilsettes i Bjørgvin.

– Hva gjør deg egnet som Oslos nye biskop?

– Jeg har jobbet som prest i dette bispedømmet i tretti år, på øst- og vestkant og i indre by, som menighetsprest og studentprest. Jeg kjenner mange mennesker og miljøer her i byen, og det er her jeg hører til. Jeg elsker å være prest, men når jeg sier ja til å bli med videre i denne nominasjonsprosessen, er det fordi jeg muligens kan tjene evangeliet og kirken enda bedre i en slik posisjon i årene framover. Jeg vil gjerne være med å prege og representere Den norske kirke med en enda større plattform og tyngde enn jeg hittil har hatt, sier Gylver i en e-post til Vårt Land.

Sunniva Gylver TROVERDIG: – Som folkekirke har vi en stor utfordring i å artikulere og kommunisere en tro og teologi som oppleves troverdig og forståelig for folk flest, sier Sunniva Gylver, prest i Fagerborg menighet i Oslo. (Erlend Berge)

– Hvordan ønsker du å sette ditt preg på bispedømmet?

– Jeg håper at jeg kan bidra til at vi som kirke kan styrke både tydeligheten, åpenheten og synligheten vår, i møte med enkeltmennesker og med samfunnet vi er en del av. Jeg vil gjerne bidra til at vi i enda større grad i alt vi gjør formidler evangeliet om Jesus Kristus, korsfestet og oppstanden, og har en tydelig kirkelig signatur – samtidig som vi bygger gode relasjoner med miljøer og mennesker på tvers av tro og livssyn.

– Hva tenker du er de viktigste utfordringene i Den norske kirke framover?

– Det korte svaret er at kirken må finne ut hva det innebærer å være Norges folkekirke i en ny tid, og hvordan vi skal gjøre det, med den organisasjonen og de ressursene vi har til rådighet. Vi har et økende religiøst mangfold, og de siste tiårene har Den norske kirke opplevd et markant fall i oppslutning, og stadig færre forstår seg selv som kristne. Samtidig ser vi også økende interesse for tro og åndelighet. Som folkekirke har vi en stor utfordring i å artikulere og kommunisere en tro og teologi som oppleves troverdig og forståelig for folk flest, og som evner å kombinere ydmykhet og frimodighet på kirkens og troens vegne.

– Hvordan vil du ivareta konservative prester i bispedømmet?

– Jeg vil som biskop søke å ivareta alle prester i bispedømmet ut fra de gjeldende vedtak rundt dette i vår kirke. Det vil kreve noe av oss alle, men mer av noen enn av andre. Vi må ha så ærlige og så lite polariserende samtaler som mulig i presteskapet, og for så vidt alle arbeidslagene i kirken, med tydelig lederskap, som gjør rommet trygt.