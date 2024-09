I et slik virrvarr av mennesker, latter og stands er det vanskelig å vite hvor man skal begynne. Flere følger lukten av nystekt vaffel til menigheten Misjonssalen, som tilhører Norsk Luthersk Misjonssamband.

Vaffelstekerne Marie Ruud og Maren Meling vifter med flagget så lukten sprer seg. De har klart å fange oppmerksomheten til Karoline Omre Lie, men hun har allerede funnet seg en menighet. Likevel syns hun det er trivelig å komme hit.

– Jeg har bodd i Oslo i tre år, men jeg synes det er veldig trivelig å hilse på de som er nye.

Maren Meling og Marie Ruud fra Misjonssalen steker vafler. De har klart å lokke til seg Karoline Omre Lie. (Synne Moen)

Er det noe som trekker til seg nye studenter, så er det lukta av vaffel. (Synne Moen)

Like ved står Silje Løyning fra Oslo Østre Frikirke med en boks kjærlighet på pinne, og et smil om munnen. Med en kjærlighet i hånda og en god samtale rikere, kan man vandre videre bortover standene.

Silje Løyning fra Oslo Østre Frikirke deler ut kjærlighet til studentene. (Synne Moen)

Godteri og godt humør

Bortover standene er det mye gratis å få - godteri, totebags og flyers. Og er man tørst etter alt snopet og de sprø vaflene, står baptiskirken Home Church og Adventistkirken klare med nybrygget kaffe fra espressomaskin, og mocktails fra «baren».

Adventistkirken reklamerer med mocktailbar, noe de også tilbyr i kirken. (Synne Moen)

Flere andre, som Grünerløkka Misjonskirke, Oldenborg Idrætsselskab, Citykirken, KRIK og Vitalkirken har også stand. Laget er også på plass, og stiller med bordtennis blant strandflaggene.

Elisabeth Kismul fra Grünerløkka misjonskirke jobber hardt med å bli kvitt alt godteriet. (Synne Moen)

Hva er vel ikke kirkeshopping uten litt bordtennis? (Synne Moen)

På slutten av kvelden åpner Fagerborg kirke dørene for studentene, og det blir gudstjeneste og lovsang så det ljomer i veggene.

«Velkommen til -» er et tverrkirkelig samarbeid i flere norske studentbyer mellom organisasjonen Laget og ulike menigheter og kirker. Her kan studentene bli kjent med ulike menigheter på en nøytral arena, og finne den som passer seg best. I Oslo arrangeres det hver høst, og drives av frivillige.