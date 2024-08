Sånn preget kristen musikk prinsessebryllupet

Gospelkoret HIM fra Oslo sang under den mye omtalte vielsen. Ivar Riveland Vik var en korets representanter i Geiranger.

– Det var helt sinnsykt, det gikk ikke helt opp for meg før vi stod der, at vi skulle rette fokuset mot Gud, for ei så stor folkemasse, forteller den glade koristen på den røde løperen.

– Det var unikt å få rette fokus mot noe større, selv om det var deres dag.

– Følte du at Gud var til stede?

KORGUTT: Ivar Riveland Vik sang for brudeparet, og beskriver det som en utrolig opplevelse. Her sammen med Camilla Wiik Gjerderum. (Matilde Solsvik)

– Ja, jeg vil si det, at Gud var til stede. Det var ei god stemining, så det var veldig, veldig fint.

Vik beskriver seremonien som veldig tradisjonell, og påpeker at det at de ivaretar det er fint.

En annen deltaker i koret omtaler presten sin bryllupstale som rørende og veldig fin.

Kristen-kjendiser

Noen andre som var til stede i bryllupet som norsk presse ikke har tilgang til, var Sigvart Dagsland og Karoline Krüger.

– Jeg synes den var veldig inkluderende, veldig deilig. Blandingen mellom deres kulturer var vakker og inkluderende, sier Dagsland, og legger til:

– Margit er solid, hun er en av de jeg virkelig liker å høre tale.

Han snakker om Margit Lovise Holte, som var prest under dagens vielse. Tidligere i august pratet hun om det da forestående bryllupet.

KJÆRLIGHET: Ekteparet Sigvart Dagsland og Karoline Krüger sang under vielsen til Märtha Louise og Durek Verret. (Matilde Solsvik)

Dagsland og Krüger sang sin nyutgitte låt Deg til brudeparet.

– Den handler om ukomplisert kjærlighet. Eller ikke helt ukomplisert kjærlighet, fordi det er stormer rundt, og det synes jeg passet veldig godt. Det er en positiv kjærlighetssang.

– Jeg har vært med på «Hver gang vi møtes», og gråt ikke en gang, men dette var veldig rørende, sier Dagsland.

Karoline Krüger beskriver stemningen inni teltet som vakker og begeistrende.

– Energien var veldig varm, sier hun.

Kristne sanger

Under seremonien ble det fremført flere sanger med et religiøst budskap, i følge Hellomagazine.

Både Amazing Grace og Open the eyes of my heart Lord ble sunget under vielsen.

Kronprins Håkon skal ha lest fra bibelen, og pastor Micheal B. Beckwith kom med en hilsen. Pastoren har tidligere besøkt Oprah Winfreys podkast Super Soul.

VENNER: Her er Durek Verret på besøk på besøk i podkasten til Micheal B. Beckwith tidligere i år. I dag kom sistnevnte med en hilsen i Verret sitt bryllup. (Skjermbilde)