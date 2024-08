Teolog ba homofile velge sølibat i anerkjent bokverk. Nå har han snudd

«Det bibelske vitnesbyrdet mot homoseksuelle praksiser er entydig», skrev den anerkjente amerikanske metodistteologen Richard Hays for snart 30 år siden.

Boken The moral vision of the new testament har særlig i konservative sammenhenger blitt et anerkjent verk innen kristen etikk. Ved årtusenskiftet ble det løftet frem som én av århundrets hundre viktigste bøker av det kristne magasinet Christianity Today.

Særlig har kapittelet i boken som omhandler homoseksualitet blitt mye omtalt og referert til – også blant norske, konservative teologer. Der konkluderte Hays blant annet med at kristne homofile og lesbiske bør leve i livslangt sølibat for å leve i tråd med kristen etikk.

Nå, 28 år etter at boken først ble publisert, beklager han at han skrev kapittelet. Det kommer frem i boken Widening of God’s mercy, som slippes senere denne høsten. Boken er skrevet sammen med hans sønn Christopher Hays.

Denne boken kan ikke ta bort tidligere sår, men jeg ber om at den kan bli til noe hjelp — Richard B. Hays i «The widening of God's mercy»

– Jeg beklager dypt

I den kommende boken, som Vårt Land har fått tilgang til, tar Hays et oppgjør med det han har skrevet om homofili.

– Jeg angrer på virkningen av det jeg har skrevet tidligere. Jeg er nå bevisst på at kapittelet om homoseksualitet i boken har, i strid med min intensjon, påført mange skader over det siste kvarte århundret, skriver han i boken.

Han sier nå at hensikten var å oppfordre til å møte homofile med omsorg innenfor et tradisjonelt samlivssyn, samtidig som man opprettholder idealet om sølibat for homofile.

– Den konklusjonen var, dessverre, ikke basert på tålmodig lytting til mine kristne trosfeller, som opplever at deres identitet er uutslettelig merket av sin tiltrekning til det samme kjønn, og av lengselen etter å finne en livspartner, skriver Hays i boken.

Han påpeker at han også i 1996 la vekt på at homofile skulle inkluderes i kirken. Nå erkjenner han at det budskapet ikke nådde fram, og at kapittelet i etikkboken heller har blitt brukt som «ammunisjon mot enkeltindivider».

– Det eneste jeg kan si til de som har blitt såret av mine ord: Jeg beklager dypt. Denne boken kan ikke ta bort tidligere sår, men jeg ber om at den kan bli til noe hjelp, skriver Hays i sin nye bok.

Mener Gud kan forandre mening

I boken går Hays ikke inn i forståelsen av enkeltvers som omhandler homoseksuelle handlinger i Bibelen.

– Det er relativt klart at disse skriftstedene har et negativt syn på homofil sex, selv om de ikke ser for seg forpliktede likekjønnede forhold slik vi kjenner dem i dag. Men å trekke konklusjoner bare basert på disse tekstene ville være som å basere en bibelsk teologi om slaveri på 2. Mosebok 21,2, som tar for gitt at man kan kjøpe en slave, skriver Hays.

I stedet mener han Bibelen tegner et mønster der tidligere forbud og begrensninger utvides gjennom historien.

– Hvis vi tar det bibelske narrativet på alvor, kommer vi ikke forbi konklusjonen om at Gud jevnlig ombestemmer seg, også når det betyr at man overprøver tidligere dommer.

Som eksempel viser forfatterne til omtaler av slaveri i Bibelen, men også bibelske forbud mot å spise blod, hodedekke for kvinner, og Jesu forbud mot skilsmisse. Samtidig viser de til hvordan menneskelig erfaring og lidelse har gjort at kirken har endret syn på etikk og moral gjennom historien.

– Vi kan ikke påberope oss direkte guddommelig åpenbaring i en drøm eller en visjon, men vi tror at Bibelens bilde av Guds brede og stadig åpne nåde gir tilstrekkelig grunnlag til alle som fortsatt tviler på om man skal lande på nåden og raushetens side, skriver far og sønn i boken.

Hegertun: – Ingen lettvekter

Det er ingen hvem som helst som nå har snudd i synet på likekjønnet samliv, ifølge professor emeritus Terje Hegertun.

– Hays er en høyt skattet etisk teolog som representerer en klassisk konservativ tilnærming. Han har hatt høy kredibilitet og er ingen lettvekter, sier Hegertun.

Hegertun har selv bakgrunn fra Pinsebevegelsen, men vakte oppsikt da han i 2021 tok til orde for å omfavne likekjønnet samliv.

Han tar forbehold om at han ikke selv lest boken.

– Jeg forstår at han har en annen tilnærming i samlivsetikken nå, som jeg selvsagt finner spennende å lese. Jeg er takknemlig for den stemmen, og vil lese boken med interesse. Jeg forutsetter at Hays gir en solid teologisk begrunnelse for sin samlivsetikk.

Teolog er kritisk: – Må la bibelteksten felle avgjørelsen

Olof Edsinger, teolog og generalsekretær for Svenska Evangeliska Alliansen, mener at Hays’ bok fra 1996 et svært viktig teologisk verk.

– Jeg har ikke lest den nye boken, men jeg har vanskelig for å tro at det er fordypet bearbeidelse av bibeltekstene som har vært det viktigste for ham i den prosessen. Det fremstår som at det er andre hensyn som er gjeldende, sier Edsinger.

– Er det ikke slik at all teologi må forstås i lys av samtiden?

– Ja og nei. Det som skiller spørsmålet om ekteskap og seksualitet fra flere andre spørsmål der kirken har utviklet sitt syn, er at det der har eksistert flere perspektiver eller en ambivalens i bibelmaterialet. Spørsmålet om kvinnelig lederskap er for eksempel både et bibelteologisk spørsmål og et ordningsspørsmål. Vi ser blant annet at Paulus omga seg med kvinnelige ledere, og at tanken om kvinnelige ledere ikke er fremmed i Bibelens tekster. I spørsmålet om likekjønnet samliv har vi bare ett budskap fra første til siste side.

– Det finnes spørsmål der kirken kan finne nye perspektiver over tid, men jeg finner det vanskelig å ta tro at dette kan være et slikt spørsmål – for jeg har forsøkt uten å lykkes med min intellektuelle heder i behold, legger han til.

Edsinger vil likevel ikke slutte å benytte seg av Hays’ gamle tekster.

– Dette er et spørsmål der vi må balansere mellom ulike innfallsvinkler og hensyn. Som evangelikal teolog må jeg la bibelteksten felle avgjørelsen. Da mener jeg at jeg kan fortsatt kan bruke Hays tidligere materialer og prinsipper, selv om han selv har gått videre til et annet syn.