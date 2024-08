Cecilie Marie Røinås (23) er én av 16 deltakere som er klare for en ny sesong av reality-serien Farmen, melder TV2 mandag.

Røinås jobber til vanlig med «Velg livet», en tjeneste som tilbyr hjelp til kvinner som er uønsket eller uventet gravide, startet på initiativ fra pinsemenigheten Filadelfia Vennesla. Hun driver også podkasten Sarapodden, hvor hun snakker om tro til unge kvinner.

Hun har også snakket om abortforebygging i en rekke kristne sammenhenger, blant annet under Oslo Symposium i fjor.

Når 23-åringen fra Iveland i Agder nå blir reality-deltaker, er det med et håp om at hennes kristne tro skal bli synlig for TV-seerne.

– Jeg tenker at dette er en god arena for å formidle det jeg tror på, og treffe mennesker som jeg eller ikke ville truffet. Og ikke minst er dette en mulighet til å få en helt unik erfaring, sier Røinås.

Til Dagen forteller Røinås at hun ikke hadde noen planer om å melde seg på Farmen før hun ble kontaktet av TV2 tidligere i år. De ba henne om å søke.

– Motiveres du av et ønsket om å gjøre troen synlig?

– Ja, det er ingen tvil om det. På Farmen handler veldig mye om relasjoner. Man blir godt kjent med hverandre og driver en gård sammen, og det tror jeg kan være en fin måte å formidle troen på, sier Røinås til Vårt Land.

FARMEN 2024: Disse skal drive Farmen-gården i årets sesong. Stående bak f.v.: Tanja Pettersen, Jonathan Høiland, Cecilie Marie Røinås, Roy Morten Lereng, Glenn-Eric Moe, Erlend Arnesen, Edip Secici, Svein Håvard Saksen og Madelen Mindresunde. Sittende foran f.v.: Åsmund With, Renate Rønninghaug Markussen, Seble Kefele, Lea Steen, Miriam Jasmin Vik, Alex Noddeland og Julie Werner. (Anton Soggiu/Strix Televisjon/TV 2)

Skyr unna baksnakking

I årets sesong av Farmen skal deltakerne sammen drive Gjedtjernet gård på Finnskogen i Grue kommune slik den ville blitt drevet i 1924, helt uten bruk av moderne hjelpemidler. Hver uke må to deltakere kjempe om plassen i en duell, inntil en vinner blir kåret i finaleuken.

Serien er blant landets mest populære reality-serier. Fjorårets sesong hadde mer enn 500.000 seere i snitt.

– Det er ikke uvanlig at man ser kynisk spill på Farmen. Hvordan vil du fremstå som deltaker?

– For meg er det særlig viktig hvordan man snakker om andre, og at man ikke snakker stygt om andre som er på gården. Det viktigste jeg kan gjøre er å passe på hvordan jeg selv snakker, slik at jeg kan ha god samvittighet også i etterkant av oppholdet.

PODKAST: Cecilie Røinås driver Sarapodden sammen med Vilde Aamdal Larsen. De skyr ikke unna kontroversielle temaer når de skal snakke om tro til unge kvinner. (Sarapodden)

Forberedt på motbør

Sammen med venninnen Vilde Aamdal Larsen driver Røinås podkasten Sarapodden, hvor de ønsker å snakke om tro av og for jenter. Der har de blant annet tatt til orde for at kvinnen skal være underordnet mannen i ekteskapet.

De har også tatt opp temaer som tradwife-trenden, homofili og abort. Podkasten er tilknyttet nettstedet Teologitavla, som beskriver seg som «konservativ, evangelikal og reformert».

Selv om Røinås håper på å være et positivt tilskudd til Farmen-gården, er hun også forberedt på motbør når hun skal vises frem for flere hundre tusen seere.

– Det er alltid en risiko når man er med på noe slikt, og man vet man står for mye som resten av samfunnet ikke er enig i. Men jeg tror også at mye kan bli fremstilt på en positiv måte, sier Røinås.

Årets sesong av Farmen har premiere 17. september.