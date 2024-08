– Det er betenkelig at kristenkonservative synes det så greit å hisse seg opp på denne måten, og ikke heller velge å være selvransakende og åpne for å se om det kan være noe i kritikken, sier Henning Meling, styremedlem i Støttegruppa 25. juni.

Meling sikter til reaksjonene som har kommet etter at Subjekt publiserte et intervju med fylkeslagsleder i Fri Oslo og Akershus, Marianne Gulli med overskriften «Refser Erna Solberg for å «sette minoriteter opp mot hverandre». Selv peker hun på kristenkonservative miljøer».

Bakgrunnen for Gullis uttalelser var knivstikkingen som skjedde i Oslo mot to unge skeive menn 3. august, en sak som etterforskes som hatkriminalitet.

Vårt Land laget også en sak basert på artikkelen i Subjekt, og brukte delvis det samme nyhetspoenget i overskriften: «Fri-topp peker på konservative kristne etter hatkriminalitet». Gulli har på sosiale medier kalt denne overskriften for «feil».

Reaksjonene på Gullis uttalelser gjorde at Meling nylig tok til Aftenpostens debattsider for å ta Fri-lederen i forsvar. Han mistenker at kritikerne ikke har lest hele saken, men bare overskriftene.

– Jeg skuffet over alle som i stedet for lese hva Gulli faktisk uttalte, heller valgte å gå løs på på henne basert på en misvisende overskrift, sier Meling, som til vanlig er virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon.

Skylder delvis på overskrift

Meling mener Gullis uttalelser om sammenheng mellom negativt tankegods om skeive og hatkrimininalitet, er noe han selv kunne ha sagt.

– Kritikken burde vært adressert Subjekt for noe spekulativ, misvisende og polariserende overskrift og Vårt Land for å plukke den opp, sier Meling.

Han sikter til Vårt Lands ovennevnte sak, samt lederen med tittelen «Fri fantasi», hvor Vårt Land skriver at «det er ingenting som tilsier at kristenkonservative begår hatkriminalitet mot skeive.». Meling mener Vårt Land her tolker Gullis uttalelser bredere enn det er grunnlag for.

«Gulli påpeker sammenhengen mellom negativt tankegods om skeivhet og hatkriminalitet. Hun sier ikke at konservative kristne i Norge tyr til vold mot skeive», skriver Meling i Aftenposten.

– Da forstår jeg det slik at du mener kristenkonservativt tankegods i denne sammenhengen. Er det en sammenheng mellom det og hatkriminaliteten som skjer?

– Jeg, i likhet med det Gulli sa, mener alle miljøer som ikke anerkjenner kjønns- og seksualitetsmangfold. Det er ingen grunn til å peke mer på noen enn på andre. Hver og en må se innover, og ikke agere som om de har et frikort fordi de mener det er noen andre som er mye verre. Selv har jeg kristenkonservativ bakgrunn, det er den sammenhengen jeg kjenner til. Jeg kan mindre om andre religiøse retninger.

STYRELEDER: Styreleder i FRI Oslo og Akershus, Marianne Gulli, under minnemarkeringen for terrorangrepet 25. juni 2022 i Oslo. (Geir Olsen/NTB)

Vil ikke snakke med Subjekt igjen

I Facebook-gruppen Homolobbyen skriver Gulli at hun ikke vil snakke med Subjekt igjen på grunn av saken. Hun begrunner hvorfor i en lengre kommentar på siden.

«Journalisten stilte spørsmålet om kristne sitt ansvar, jeg snakket om alle konservative religiøse grupper (så vel som høyreekstreme og andre lukkede moralske fellesskap) som fornekter et kjønns- og seksualitetsmangfold.», skriver Gulli.

Hun reagerer også på Vårt Land og Subjekts overskrifter.

«Sitatene i begge saken er fine. Men de (både Subjekt og VL) valgte altså en overskrift som sier at jeg eksplisitt pekte på en gruppe.

I tillegg til kristenkonservative, peker Gulli i intervjuet på «miljøer som høyreekstreme, kristenkonservative, reaksjonære miljøer og lukkede moralske fellesskap som steder hatet mot skeive får grobunn.».

Danby Choi: – Dette er tøv

Subjekt-redaktør Danby Choi reagerer kraftig på uttalelsene til Gulli.

– Dette er tøv. Vi har en godkjent, skriftlig sitatsjekk fra Marianne Gulli. Altså har hun ikke bare sagt dette, hun har også etterpå bekreftet at hun har sagt det. Gulli er med andre ord sint for at vi skriver det hun sier. Det kan hende hun synes eget utspill så dumt ut i ettertid, men da er det bare flaut å bevitne at hun nå tyr til angrep som forsvar, sier Choi til Vårt Land.

– Som styreleder i Fri Oslo og Akershus, burde man forstå at ikke alle poenger kan tas opp i en nyhetstittel.

At kritikken hennes av kristenkonservative ble trukket fram i overskriften, forklarer Choi med at det er Subjekts jobb å sørge for at flest mulig får med seg hva Gulli faktisk mener.

– Det er helt åpenbart bemerkelsesverdig at Gulli trakk frem kristenkonservative miljøer, og ikke trakk frem islam eller innvandring med et ord. Forøvrig får vi allerede i ingressen med at hun peker på flere grupper.

Choi benekter også at Subjekt har lagt ord i munnen på Gulli.

– Nå blir spørsmålet dette: Står hun fremdeles for uttalelsen sin? Hun har aldri trukket den. Hvis hun ønsker å trekke uttalelsen, så lager vi selvfølgelig en ny sak.

STÅR FOR SAKEN: Subjekt-redaktør Danby Choi mener Subjekt-saken som Marianne Gulli og Henning Meling reagerer på, er innafor. (Erlend Berge)

Når det kommer til spørsmålet om boikott, mener Choi å se et mønster.

– Dette er sedvanlig oppførsel fra deler av homolobbyen. De vil kun forholde seg til presse som gir dem positivt søkelys. Det er en tilnærming vi ikke kan forholde oss til. I Subjekt skal vi tilby leserne kritisk kulturjournalistikk, og hvis de ikke ønsker å svare oss, blir det på deres egen regning. Vi kommer ikke til å slutte å skrive om Fri.

– Enda mer forsøpling og avsporing

Marianne Gulli er blitt forelagt kritikken fra Choi.

– Både Subjekt og Vårt Land velger å trykke intervjuer med meg under overskrifter som konstruerer en konflikt. Ja, det gjør at tilliten min til vedkommende journalister og avisenes redaksjoner er i ferd med å bli tynnslitt. I sosiale medier har jeg gitt uttrykk for det, skriver hun i en e-post til Vårt Land.

Hun mener en burde kunne forvente mer av media.

– Når desken konstruerer en konflikt, og når Choi fortsetter å harselere og kaller meg sutrete nå, er det enda mer forsøpling og avsporing i dekningen av en sak som er alt for alvorlig, skriver hun.

– Mener du fremdeles at konservativ kristendom kan føre til hatkriminalitet og vold mot skeive?

– Igjen, spørsmålet til Vårt Land insinuerer at det er det eneste jeg har sagt. Jeg står ved det jeg ble sitert på i intervjuet i Vårt Land: «Alle miljøer som på ulike vis fornekter et kjønns- og seksualitetsmangfold har holdninger som fører til mer grums, vold og hat og at alle miljøer som tar til orde for å innskrenke personers menneskerettigheter, vil på hvert sitt vis kunne bidra til å legitimere negative holdninger mot skeive». Journalistene og deskene vil så at sakene skal handle om kristne. Det får stå for deres regning, skriver Gulli.