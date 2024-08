MF-topp uttalte seg kritisk om Den norske kirke. Nå har hun vært i samtale med ledelsen

I et intervju med Dagen i juni uttalte katolikk Ragnhild Aadland Høen at hun ikke regner det som trygt å oppdra barna sine i Den norske kirke (DNK).

Det har flere reagert på. Høen jobber nemlig som kommunikasjonsleder ved MF vitenskapelig høyskole, som er den utdanningsinstitusjonen som utdanner flest prester, kateketer og diakoner til tjeneste i DNK.

Kort tid etter ble det kjent at rektor på MF, Vidar L. Haanes, har hadde kalt Høen inn til samtale om situasjonen.

– På bakgrunn av intervjuet i Dagen har vi bedt om en samtale om dette i august, sa han til Dagen.

Nå er møtet avholdt, opplyser Høen til samme avis.

– Min nærmeste leder Agnes og jeg hadde en fin og oppklarende samtale da vi begge var tilbake fra ferie, skriver hun til Dagen.

Selv mener hun saken i stor grad er medieskapt, ifølge avisen.

KOMMENTERTE: «Vår kommunikasjonsleders uttalelser om DNK er selvsagt ikke uttrykk for MFs syn, ettersom en av våre sentrale oppgaver er å utdanne medarbeidere til denne kirken», uttalte MF-rektor Vidar L. Haanes til Vårt Land i sommer. (Guro A. Midtmageli)

– Ikke noen sak

MF-direktør Agnes Skagemo bekrefter at møtet er avholdt.

– Ragnhild og jeg har en god dialog, både generelt, og når det gjelder denne saken, noe som er helt naturlig sett i lys av våre stillinger. Ut over det er ikke dette noen sak hos oss, opplyser hun til Dagen.

Skagemo skriver til Vårt Land at hun og Høen ikke har noen kommentar til saken ut over det de allerede har sagt til Dagen.

Rektor på MF, Vidar L. Haanes, presiserer at MF-ledelsen ikke har hatt et møte med Høen. Men «Høen har hatt en dialog med sin nærmeste leder, som hun pleier, direktør Skagemo Det var aldri planer om noe annet», skriver han til Vårt Land.

Bakteppet for Dagen-intervjuet med Høen i sommer, var at hun nylig ble tatt opp i en katolsk orden. I saken forteller hun om sin reise fra å være lutheraner og medlem i DNK, til å konvertere og bli tatt opp i Den katolske kirke i 2008.

En av grunnene til dette valget sier hun var «en teologisk oppløsning» i DNK, der det helt siden reformasjonen har blitt mindre og mindre igjen av det innholdet i troen som en opprinnelig fikk overlevert. Det er i den forbindelse hun gav uttrykk for at kirken ikke er trygg for barna hennes.

Til Vårt Land har Høen forsvart uttalelsene sine ved å vise til at hun ikke jobber i DNK, men for en selvstendig, vitenskapelig, akademisk institusjon. Hun har også påpekt at synspunktene er hennes egne, og at arbeidsgiver ikke er nevnt i saken.

– Ikke uttrykk for MFs syn

MF-rektor Vidar L. Haanes, har tidligere sagt følgende om Høens uttalelser:

«Vår kommunikasjonsleders uttalelser om DNK er selvsagt ikke uttrykk for MFs syn, ettersom en av våre sentrale oppgaver er å utdanne medarbeidere til denne kirken. En kommunikasjonsleder har et særlig ansvar for å bidra til å fremme arbeidsgivers interesser. For øvrig vil jeg ikke, som arbeidsgiver, drøfte interne prosesser offentlig.»

I kjølvannet av saken har flere tatt Høen i forsvar, blant andre Morten Holmboe, professor ved Politihøgskolen og Dag Øivind Østereng, høgskolelektor ved NLA Høgskolen.

