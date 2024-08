Lar seg røre av presten Håkons historie: – Dette er han ikke alene om

– Etter å ha lest historien deres sitter jeg igjen med en stor respekt for begge to, og hvordan de velger å dele så åpent og ærlig til folket på den måten.

Det sier styreleder av Skeivt Kristent Nettverk (SKN), Elisabeth Meling. Hun har lest saken om ekteparet Linda og Håkon Økland Kinsarvik som har valgt å gå fra hverandre, etter at Håkon har kommet ut som homofil.

Meling lar seg berøre av historien til ekteparet Økland Kinsarvik. Hun kaller historien de forteller for rørende og ektefølt.

– Det er jo dessverre ikke en ukjent historie. Vi er nok mange som har tenkt at dette her skal gå over, sier Meling om det å være tiltrukket til samme kjønn.

---

Historien om Linda og Håkon Økland Kinsarvik

Ekteparet giftet seg i 2016

Linda er utdannet sykepleier, Håkon er utdannet prest

Håkon har jobbet som prest i Meland menighet, og er på vei over i ny stilling nå som sokneprest i Gulen

Ekteparet har bakgrunn fra Frimodig kirke, hvor Håkon var styremedlem i flere år

Ekteparet tar ut separasjon i disse dager, etter at Håkon har kommet ut som homofil

---

ÅPNER OPP: Linda og Håkon Økland Kinsarvik fortalte sin historie i Vårt Land denne uken. Elisabeth Meling mener deres historie ikke er unik. (Sindre Deschington)

Ikke første gang

Meling tror det er mange kristne som har like erfaringer som Håkon, spesielt i mer konservative miljøer. En av de viktigste årsakene for dette er at legning i flere kristne miljøer lenge har vært ansett som noe man kan endre, sier styrelederen.

– Tanken og ideen om at legning er noe som kan endres eller bare bes over har vært så dominerende i enkelte konservative miljøer over lang tid, at jeg tror det stikker ganske dypt.

Hun er derfor veldig glad for at man ser en positiv utvikling de siste årene, hvor flere tydelige kristne ledere har gått vekk fra dette tankesettet.

– Det er så utrolig viktig at denne debatten rundt både konverteringsterapi og holdning til legning har kommet mer på dagsorden i kristne miljøer på tvers av kirkelandskapet, slik at man kan stille mer kritiske spørsmål ved de innforståtte holdningene til tematikken.

Jeg håper at flere kan se at det er teologer, prester og stemmer i samfunnet som har studert dette nøye. De er teologisk forankret i sitt nye standpunkt. — Elisabeth Meling, styreleder i Skeivt Kristent Nettverk

Håper på signaleffekt

Meling setter pris på at ekteparet Økland Kinsarvik deler sin historie, og håper det kan få en signaleffekt for andre i lignende situasjon.

– Det at det er en prest som er såpass offentlig, med bakgrunn fra Frimodig kirke, som går ut med denne historien, skaper jo en signaleffekt om at det skal være rom for andre sine historier også.

Hun tror også det kan være med på å påvirke endringen i synet på samlivsteologi i flere kristne miljøer. Meling mener det viser at de som endrer ståsted i samlivsspørsmålet gjør dette etter mye arbeid.

– Jeg håper at flere kan se at det er teologer, prester og stemmer i samfunnet som har studert dette nøye. De er teologisk forankret i sitt nye standpunkt. Dette er ikke bare meninger de har endret over natten.

Ser endring i holdninger

Styrelederen tror og håper at vi kommer til å høre om færre slike scenarioer de neste årene. Hun håper endring allerede er på vei i flere kristne miljøer, og tror vi må følge med de prosessene som allerede er igangsatt.

– Siden samtalene startet rundt konverteringsterapi og homofil legning for noen år siden, har denne tematikken vært mer i søkelyset. Det tror jeg har gitt tanken om at legning ikke kan endres mer fotfeste.

Hun håper historier som Håkons kan vise at det går an å ha et konservativt bibelsyn og likevel være for likekjønnet ekteskap.

– Jeg tror det kan være en holdning som blir mer normalisert i det konservative landskapet etter hvert, sier Meling.