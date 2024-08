Eiendomsselskapet bak pinsemenigheten Salts storstue Forum i Bergen går med 3,1 millioner kroner i underskudd. Det viser årsregnskapet for 2023, som denne uken ble tilgjengelig i Brønnøysundregistrene.

– Vi har blitt truffet av en perfekt storm, med både en lang vei tilbake etter korona og en sterk kostnadsøkning, sier Sigurd Bekkevold, daglig leder i Salt.

Han viser til at rentekostnadene har mer enn doblet seg fra 2,6 millioner 2021 til 5,7 millioner i 2023, i tillegg til at energikostnadene har økt mye.

Menigheten Salt gikk på sin side med 1,8 millioner i overskudd i fjor. Salt eier tre fjerdedeler av eiendomsselskapet Fjøsangerveien 28.

Sigurd Bekkevold PASTOR: – Det har vært en lang vei tilbake for alle som driver i kulturbransjen, sier Sigurd Bekkevold, daglig leder og pastor i Salt. (Siv-Elin Skoglund)

– Lang vei tilbake

Det var i august 2019 at menigheten Salt åpnet dørene til gamle Forum kino fra 1946 i Bergen. Bygget skal fungere både som menighetslokale for Salt, og som kulturscene.

Det ble imidlertid en tøff start for utleievirksomheten, da kulturlivet måtte stenge ned et drøyt halvår etter åpning.

– Det har vært en lang vei tilbake for alle som driver i kulturbransjen, og spesielt for privateide kulturhus. Men nå det er hyggelig å se at aktivitetsnivået er på vei opp igjen, sier Bekkevold.

Han opplyser at neste år er nesten fullbooket for kulturscenen, blant annet på grunn av en lang periode med standupshow med Dagfinn Lyngbø på Forum Scene.

– Tror du at dere vil gå i pluss neste år?

– Vi skal i alle fall klare å gå i null neste år.

ART DECO: Det art deco-inspirerte kinobygget sto klart i 1946, og er velkjent i bybildet i Bergen. I 2019 åpnet de dørene som kombinert menighetsbygg og kulturscene. (Sindre Deschington)

Adskilt fra menighetens økonomi

I fjor høst satte Salt i gang en innsamling for å låne kapital til eiendomsselskapet. Totalt gikk Salt inn med 2,6 millioner kroner i bygget i fjor.

– Jeg er glad for at vi ikke har trengt å inn med ekstra penger i de årene som har vært, men i fjor sommer ble det tydelig at vi trenge å gå inn med mer. Gjennom ekstern fundraising har vi klart å komme i mål.

De har også gjort flere tiltak, blant annet ved å binde renten og å energieffektivisere bygget. Leieavtalene har også blitt oppjustert i tråd med kostnadsøkningene, opplyser han.

– Får underskuddet i eiendomsselskapet konsekvenser for menighetens økonomi?

– Menighetens økonomi er helt adskilt fra økonomien i eiendomsselskapet. Som eier står vi likevel ansvarlig, men vi er glad for at vi ikke har måttet skyte inn penger hvert år. Det er ikke slik at kirken må inn og dekke inn ethvert underskudd, sier Bekkevold.