Frykter pilegrimsgård må stenge dørene

Nidaros Pilegrimsgård, som ligger like ved Nidarosdomen, har fulle hus gjennom store deler av sesongen. Likevel risikerer de nå å måtte stenge dørene om ikke det statlige tilskuddet økes. Det sier direktør Ingeborg Collin.

– Kostnadene har gått opp, og selv om egeninntjeningen også har gått opp, har kostnadsbildet økt så mye at det ikke lenger er mulig å drive uten økte tilskudd, sier Collin.

Det var NRK som omtalte saken først.

Nå ber pilegrimssenteret om hjelp fra stat, kommune og lokalt næringsliv, slik at de kan fortsette satsingen de er i gang med frem mot jubileumsåret i 2030.

– Det er kritisk for arbeidet med å styrke denne grønne turistformen, som både by og distrikt nyter godt av, sier Collin, og legger til at internasjonale pilegrimer er blant de turistene som blir lengst i landet, og at de dermed bidrar mye til lokalt næringsliv.

BEKYMRET: Ingeborg Collin, direktør for Nidaros pilegrimsgård. (Privat)

Hun legger til at etableringen av pilegrimssatsingen er et statlig initiativ.

Opplever økt interesse

Pilegrimsgården er ett av tolv regionale pilegrimssentre i Norge, som jobber med å utvikle pilegrimsledene som reisemål.

I år venter de rundt 2000 pilegrimer til Trondheim. Langt ifra alle får plass på Pilegrimsgården.

– I sesongen er det stappfullt her. Vi er et lite pilegrimssenter med bare 18 rom, så mange av de 2000 pilegrimene som kommer regner vi med må bo på hotell, sier hun.

Collin forklarer at de har opplevd en økt interesse for pilegrimsvandring, og at det i år ligger an til at langt flere pilegrimer kommer til Trondheim. Endelige tall er ikke klare, men tidligere i sesongen lå økningen på hele 45 prosent sammenlignet med året før.

Selv om inntektene som kommer fra overnatting og kafédrift har økt de siste årene, har kostnadene ved resten av driften gjort at pilegrimssenteret nå står i en kritisk økonomisk situasjon.

– Det er ikke den kommersielle virksomheten vi søker tilskudd til, men til drift av pilegrimssenteret som stadig får flere oppgaver, særlig nå når byen mottar flere pilegrimer og vi samtidig skal trappe opp til 1000-års jubileet i 2030, legger Collin til.

Får støtte fra ordfører

Overfor NRK lover Trondheims ordfører Kent Ranum (H) å jobbe for midler til å fortsette driften ved pilegrimssenteret.

– Jeg vil selvfølgelig gå opp mot mine egne i Oslo for å få sikret pilegrimsdriften her i Nidaros inn i vårt alternative budsjett og inn mot programmet ved neste valg. Men først og fremst så er dette et statlig anliggende, regjeringen ved kulturministeren, sier Ranum til NRK.