Foreslår uttalelse der kirken anerkjenner polyamorøse

– Hvis vi stiller oss bak LHBT-begrepet, betyr det også at vi stiller oss bak de menneskene som har ikke-monogame relasjoner.

Det skriver kirkepolitikerne Linda Sjöö og Ann-Charlotte Miller i et forslag til Kirkemøtet i Svenska kyrkan.

I forslaget ber de Kirkemøtet uttale at de stiller seg bak hele paraplybegrepet LHBTQ, inkludert polyamori og aseksualitet.

Nyheten ble først omtalt av Kyrkans tidning.

– Ikke det samme som flergifte

Forslagsstillerne tilhører nominasjonsgruppen Venstre i Svenska kyrkan. De argumenterer med at Svenska kyrkan står for et inkluderende menneskesyn hvor man kan være den man er uansett seksualitet.

– Til tross for dette oppleves ikke alltid Svenska kyrkans holdning som klar overfor de som lever utenfor den monogame normen, verken for folk innenfor eller utenfor Svenska kyrkan.

At kirken stiller seg bak begrepet polyamori betyr ikke at kirken skal endre sitt syn på ekteskap, sier Linda Sjöö til Kyrkans tidning.

– Vårt syn på ekteskapet er jo tosomhet, men polyamori er ikke det samme som flergifte. Å være polyamorøs er å ha flere samtykkende, ærlige, åpne relasjoner.

Kirkemøtet i Svenska kyrkan møtes fra 1. til 4 oktober og fra 18. til 20. november.

Har vært debattert før

Store norske leksikon definerer polyamori som det å «åpent ha flere kjærlighetsforhold samtidig».

Kirkens forhold til polyamorøse har tidligere vært debattert i Sverige. For to år siden tok to prester til orde for at Svenska kyrkan bør samtale mer om polyamori. Teolog Lina Landström mente at Svenska kyrkan bør ønske polyamorøse velkommen og la dem vigsles til prest og diakon. Til dette argumenterte flere, blant annet teolog Stefan Gustavsson, for at kjærlighetsrelasjoner i kristen tradisjon er forbeholdt to personer.

I mai i år fikk det offentlig oppmerksomhet da en forsamling i Lund domkapittel ble bedt om å ta ut en formulering der personer med flere partnere ble ønsket velkommen i en regnbuemesse.