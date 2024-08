Kirkepolitiker vil forby at fedre følger datteren til alteret

Kirkepolitiker i Sverige, Sara Waldenfors, ønsker å forby praksisen hvor fedre følger datteren til alteret i vielser.

I et forslag til Kirkemøtet i Sverige, skriver hun at praksisen ikke er forenlig med Svenska kyrkans holdning til likestilling.

Det melder den svenske avisen Dagen.

Waldenfors mener skikken er spesielt problematisk med tanke på det internasjonale arbeidet mot arrangerte ekteskap. At Svenska kyrkan tillater at far overleverer bruden, motarbeider kampen mot arrangerte ekteskap, mener hun.

Også i Norge har det vært debatt om skikken. Kildene Vårt Land har snakket med, er likevel skeptiske til et forbud.

Ny skikk

For to år siden ble praksisen der far følger bruden til alteret problematisert av kirkehistoriker Hallgeir Elstad. Mange ser på skikken som «den tradisjonelle», men dette stemmer ikke, påpekte Elstad.

At bruden eskorteres av far er en tradisjon som ble importert til Norge i løpet av det forrige århundret. I det gamle bondesamfunnet gikk derimot paret til alteret sammen, påpekte Elstad.

– Det er ikke slik i vårt samfunn at bruden er en transaksjon mellom far og brudgommens familie.

Det sier Merete Thomassen. Hun er førsteamanuensis på Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og oppfordrer kommende prester til å anbefale brudeparet å gå sammen opp til alteret.

Også hun påpeker at det er en relativt ny skikk at bruden blir fulgt av sin far.

– Det er utrolig at unge par ikke greier å ta inn over seg den tunge symbolikken som ligger i handlingen, sier hun.

Thomassen tror vi har hentet «tradisjonene» fra amerikanske filmer. Som mye annet.

– Det blir jo helt absurd og komisk når man ser en brud som har vært samboer i åtte år og har tre barn, la sløret bli løftet opp av faren foran brudgommen. Det skal jo symbolisere renhet, og røper at brudeparet ikke har peiling på hva dette betyr, sier hun.

Mette Marit og Haakon bryllup SAMMEN: Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Håkon gikk sammen opp til alteret da de ga hverandre sitt ja. Foto: Tor Richardsen / SCANPIX / POOL (Tor Richardsen/NTB)

– Kirken burde opplyse mer

Dag Iversen, prest i Torshov og Lilleborg sokn, er også er tilhenger av at brudeparet følger hverandre. Han tror bruden ønsker å gå med far av sentimentale årsaker og av tradisjon.

– Selv om vi ønsker å leve med et moderne kvinnesyn, synes man det kanskje enkelte ganger er fint å gjøre noe som er relativt gammeldags, legger han til.

Et forbud er han likevel skeptisk til.

– Jeg tror det finnes bedre måter å vinne frem på enn å forby. Det handler tross alt ikke om folks liv og helse, sier han.

Heller ikke Thomassen tror et forbud har noe for seg. Hun mener Kirkerådet og Kirkemøtet bør vurdere en mer aktiv opplysningsvirksomhet.

– Kirken kan gjøre en bedre jobb på å kommunisere symbolikken tydelig, sier hun.

Verken Iversen eller Thomassen tror det er tilfeldig at forslaget om forbud kommer fra Sverige.

– Svenskene er litt formalistiske på det. Det norske folkesjela er nok ikke fullt så rigid, sier Thomassen.