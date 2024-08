23. juli sendte over 200 internasjonale kristne ledere et dokument til USA og den amerikanske presidenten Joe Biden som forlanger fred i Midtøsten. Initiativtakeren bak brevet er den amerikanske organisasjonen «Churches for middle east peace» (CMEP).

Generalsekretær i Caritas Norge, Ingrid Rosendorf Joys sier til Vårt Land at det var en selvfølge for henne å signere dette dokumentet.

– Krisen i Gaza og i Midtøsten er noe som opptar oss. Den har foregått lenge nå, og den humanitære situasjonen blir mer og mer desperat med tiden. Vi tar derfor sammen med kristne ledere over hele verden til orde for en umiddelbar og permanent våpenhvile, løslatelse av israelske gisler og vilkårlig fengslede, uhindret tilgang til humanitær hjelp for sivile og stopp i all våpen- og ammunisjonsoverføringer til Israel for å sikre at disse brukes i henhold til folkeretten.

---

Caritas Norge

En hjelpeorganisasjon med utspring fra Den katolske kirke i Norge

Ble opprettet i 1952 under navnet Norsk Katolsk Flyktningshjelp

Ble en selvstendig stiftelse i 1964

Har over 165 medlemsorganisasjoner verden over, og opererer i mer enn 200 land og områder

Driver bistandsarbeid på fire ulike geografiske områder: Europa, Asia, Afrika og Latin-Amerika

---

Politisk press

Den amerikanske organisasjonen som står bak, CMEP, er en kristen ikke-statlig organisasjon (NGO) som har over 100 internasjonale samarbeidspartnere. NGO-en har base i Washington DC, og samarbeider med kirker, kirkesamfunn og organisasjoner på tvers av teologisk tilhørighet.

Målet er å påvirke amerikansk politikk i en retning som skaper fred og forsoning i Midtøsten.

Brevet ble sendt til USA og den amerikanske presidenten dagen før Israels statsminister Benjamin Netanyahu var på besøk i den amerikanske kongressen.

Joys mener det er viktig at trosbasert aktører peker mot løsninger i en svært tilspisset situasjon.

– Vi tror på folkelig press, og at trosbaserte organisasjoner spiller en viktig rolle i å skape konstruktiv dialog, sier Joys.

Innholdet i dokumentet

Brevet sendt til den amerikanske presidenten forlanger flere politiske tiltak. Brevet ber om våpenhvile, frigjørelse av de israelske gislene og åpning av grensene for nødhjelp. Kun på den måten kan man sende inn den humanitære hjelpen som trengs, sier Joys.

– Caritas Norge har to samarbeidsorganisasjoner inne i Gaza, Caritas USA og Caritas Jerusalem. Begge driver nødhjelp under svært krevende forhold, også i nord-Gaza. Partnerne våre har drevet sammenhengene nødhjelpsarbeid siden 7.oktober, også mens de selv har vært på flukt med sine familier. Behovet for hjelp er fortsatt stort og økende, og en våpenhvile er helt nødvendig.