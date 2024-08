– Forsikringsselskapet har gitt oss beskjed om at bygget er helt ødelagt, sier Erlend Samslått.

FORTVILET: Fungerende leder i pinsekirken Filadelfia Tonstad er fortvilet over situasjonen, og venter på svar fra forsikringsselskapet. (Erlend Samslått)

Han er fungerende leder i pinsekirken Filadelfia Tonstad, i Sirdal kommune. I midten av juli ble menighetsbygget til pinsekirken påtent. Vårt Land har tidligere skrevet om hendelsen, og publiserte en video hvor man kan se to kvinner sette fyr på kirkebygget ved å helle brennbar væske på huset, før de tenner på og løper fra åstedet.

Kvinnene publiserte videoen på egne sosiale medier, og har siden blitt siktet for ildspåsettelse.

NRK omtalte nyheten først.

Innrømmet straffeskyld

Politiadvokat i Sør-vest politidistrikt Ann Bjørg Ingebrigtsen sier til Vårt Land at brannen førte til omfattende brannskader på bygningen.

Det er en kvinne i 20-årene og en kvinne i 40-årene som er siktet for grovt skadevold i eller på bygning, forteller Ingebrigtsen. Kvinnen i 40-årene har innrømmet straffeskyld, mens kvinnen i 20-årene foreløpig ikke har tatt stilling til skyldsspørsmålet.

På grunn av hensyn til etterforskningen ønsker ikke Ingebrigtsen å si noe om når det eventuelt vil bli tatt ut tiltale.

Midlertidige lokaler

Samslått sier menigheten er i kontakt med forsikringsselskapet om gjenoppbygging. I nåværende situasjon venter de på takstmann, og har fått beskjed om at det tidligst kan startes gjenoppbygning neste sommer.

NEDBRENT: Slik så Filadelfia Tonstad ut dagen etter påtenningen. Det er tydelig at bygget er brent ned. (Erlend Samslått)

Det kan altså ta alt mellom 18-24 måneder før pinsekirken får nye lokaler.

I mellomtiden har de fått lov til å låne lokalene til en baptistkirke i bygda. Samslått er takknemlig for all hjelpen de har fått fra lokalsamfunnet.

– Vi har fått flere tilbud både fra baptistkirken og bedehuset i området, så det er jo veldig snilt med alle som stiller opp.

Fortvilet forsamling

De to kvinnene mistenkt for brannen er ikke tilknyttet menigheten, sier Samslått. Han vil ikke spekulere for mye i grunner og motiver bak påtenningen av bygget, men synes det er synd at situasjonen ble slik.

– Har dere vært i noe konflikt med de siktede?

– Nei, vi har i grunnen ikke det. Så vi undrer jo oss over hva som har skjedd.

Samslått forteller at medlemmer av kirken er veldig fortvilet, og synes dette er en kjedelig situasjon. Likevel håper han at gjenoppbygningen kan være en god og ny start for kirkefellesskapet.

– Det gamle kirkebygget var fra 1968. Sånn sett kan jo et nytt kirkebygg kanskje gi oss et bedre og mer praktisk lokale. Det har vi god tro på, sier Samslått.