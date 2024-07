Se video: Her blir pinsemenigheten påtent

Natt til søndag brant pinsemenigheten Filadelfia Tonstad i Sirdal kommune i Agder. Bygget er totalskadet i brannen.

Søndag ble to kvinner pågrepet, siktet for ildpåsettelse.

Videoen, som Vårt Land har fått tilsendt, viser at en kvinne heller ut brennbar væske ut over inngangspartiet til menighetsbygget, før det tennes på og og de to personene løper fra stedet.

TOTALSKADD: Menighetsbygget til Filadelfia Tonstad ble totalskadet i brannen. (Erlend Samslått)

Sørøst politidistrikt bekrefter overfor Vårt Land at politiet har sikret en video som viser deler av hendelsen, men ønsker ikke å kommentere videoens opphav før de siktede er avhørt. Avhør skal etter planen skje i løpet av mandag.

Menighetslokalet ble totalskadet i brannen, sier menighetens fungerende leder Erlend Samslått.

– Det er ikke noe igjen å redde. I den delen av møtesalen hvor møtesalen er har det trolig ikke vært fyr, men mye er smeltet. Bygget er helt ødelagt.

