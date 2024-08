Hvem står bak Nye Magazinet? Bli med på jakten etter satirekontoens bakmann

Det nærmer seg fire år siden satirekontoen @nyemagazinet gav sitt første livstegn på Instagram.

Med sin referanse – kanskje hommage – til Vebjørn Selbekks tidligere avisprosjekt Magazinet, har brukeren bygget opp en fanbase for sitt skråblikk på Kristen-Norge.

Humor på bekostning av pinsekirken Hillsong, pastor Øystein Gjerme, Vårt Land-journalistikk og liberalteologi har blitt noen av gjengangerne.

Nå har brukeren vokst til 3.540 følgere. Et marginalt fenomen, vil enkelte kunne hevde, men i segmentet «kristen 25-45» går samtalen varm i gruppechatter og kirkefoajeer.

Hvem står bak disse meme-ene (se faktaboks) mot pastorer, kristenpressen og menigheter?

Når en håndfull Vårt Land-journalister setter seg ned for å oppsummere ryktebørsen, er det særlig ett navn som peker seg ut fra start: Thomas Neteland.

Og det er hos ham vi begynner jakten.

Mistenkt 1: Pinseforkynneren

– Er det du som står bak Nye Magazinet?

– Nei. Og hadde det vært meg, så hadde jeg også sagt nei, sier Neteland lurt.

Det viser seg at vi ikke er de eneste som prøver å lure ut av den rogalandske lovsangsstjerna om han er Kristen-Norges satirehode. Angivelig får han spørsmålet omtrent en gang i uka.

– Men jeg følger ikke profilen, og helt ærlig synes jeg den er middels morsom. På mange av postene tenker jeg at ‘om du hadde brukt fem minutter til på denne vitsen, så hadde den vært gøy’. Så jeg tar det som en liten fornærmelse, sier han lattermildt.

– Ok, hvem tror du at det er?

ULØST: «Zannheten zetter fri» lyder mottoet til Nye Magazinet. Vil zannheten komme for en dag? (Sindre Deschington)

– Jeg har ikke tenkt himla mye på det. Men ...

– Øystein Gjerme tror det er en VG-journalist. Ring Øystein Gjerme og spør!

Nye Magazinet

Satirekonto på Instagram som harselerer med Kristen-Norge.

Publiserer memes. Ifølge Store norske leksikon er definisjonen av konseptet meme omdiskutert, men det «har oppnådd størst innvirkning som en betegnelse for bilder og videoer som spres på internett».

omdiskutert, men det «har oppnådd størst innvirkning som en betegnelse for bilder og videoer som spres på internett». Det er dette, med satirisk fortegn som er Nye Magazinets virksomhet.

Dette er Vårt Lands jakt på hvem som står bak.

Mistenkt 2: Krimjournalisten (del 1)

– Jeg tror det er Gordon Andersen, bryter pinsesjefen ut.

Øystein Gjerme, leder for Pinsebevegelsens lederråd, mener altså den tatoverte krimjournalisten, mannen bak noen av Lørenskog-sakens største avsløringer? Han som meldte seg inn i statskirka under medlemsflukten i 2016?

Gjerme forteller at både han og kona har sine mistanker.

– Personen bak kontoen har veldig peiling på Trosbevegelsen, og litt gamle ting. Kontoen sender også et signal om at vedkommende egentlig er konservativ, forklarer pinselederen.

Dessuten legger han merke til at meme-makeren har en viss grad av kunnskap om ham, i hvert fall profesjonelt.

– Vedkommende vet at jeg på det profesjonelle har et litt anstrengt forhold til Vebjørn Selbekk, sier han humrende, mens han forklarer memen han sikter til (se bildet):

Men, legger Gjerme til:

– Thomas Åleskjær er ikke enig med meg.

Mistenkt 3: Bibelredaktøren

Vi sender Thomas Åleskjær, hovedpastor i OKS Romerikskirken (Tidligere: Oslo Kristne Senter), en sms. Så en til.

En regnfull fredag ettermiddag plinger det inn en melding. Men det hele fremstår forvirrende.

USKYLDIG: Vi understreker at Thomas Åleskjær ikke er en mistenkt i denne saken. (Sindre Deschington)

For meldingen kommer ikke til journalisten som har henvendt seg til Åleskjær, men til hennes kollega. Og den som svarer er ikke OKS-pastor Åleskjær, men Dan Aksel Jacobsen i Bibelselskapet.

Han virker å være sendt i Åleskjærs sted. Hæ?

– Hei, Dan Aksel. Hva er greia her?

– Jeg fikk melding av Thomas om at dere jakter på Nye Magazinet, og ble spurt om ikke jeg bare kunne henvende meg. Han skrev: «Det er jo sikkert deg? Kan du ikke bare tilstå i sjelesorg til meg?»

– Jeg kan gjerne ta støyten for Thomas. Jeg liker å tulle og fjase om ting som ikke er lov å tulle og fjase med.

– Men: Det er ikke meg. Men jeg har flere mistenkte.

– Er det Thomas Åleskjær?

– Nei, vet du hva. Å lage disse krever en del teknisk finesse, du må kunne litt grafisk, samtidig som du har god orientering i kirkelandskapet. Uten at jeg kjenner Thomas Åleskjærs tekniske ferdigheter, så tror jeg det må være noen under 40.

MODUS: Flere kilder har meddelt at Dan Aksel Jacobsen er en kødden type. En egenskap hos en satireskurk? (Sindre Deschington)

– Hvem mistenker du?

– Blant annet Herman (Frantzen i Vårt Land, journ. anm. – mer om det senere).

Innholdsredaktøren i Bibelselskapet legger blant annet til:

Thomas Neteland (check!) og eks-Vårt Land-kulturredaktør Thomas Espevik (oj!)

– Jeg tror det er en journalist. Herman Frantzen kommer fra frikirkeligheten, og Nye Magazinet sender jo slag og spark ditover.

– Forlagssjefen (Arne Christian Konradsen i Bibelselskapet, journ. anm.) er hellig overbevist om at det er meg.

– Vi ble henvist av Øystein Gjerme til Thomas Åleskjær fordi han angivelig er uenig med Gjerme i teorien om Gordon Andersen. Hva tenker du om det?

– Jeg kjenner Gordon godt, og dette er ikke hans kopp med humor-te, sier Jacobsen.

Kan tegnene avsløre?

Finnes det noen ledetråder i innholdet på kontoen? I humor-tonen, i bruken av emojis, i referansene til kirkemiljøer?

Vårt Lands arbeidsgruppe analyserer, og oppsummerer spor:

Konservativ – i det minste konservativ bakgrunn.

Tilsynelatende god kjennskap om kristne miljøer i Bergen. Vitsene mot Østlandet fremstår i større grad hentet fra kristne aviser og sosiale medier.

Lite om misjonsorganisasjoner.

En «feed» kjemisk fri for TikTok-sjargong, på et «millennial» sosialt medium.

Samtidig kan tonen og emojibruken tendere litt mot Gen Z.

En viss teknisk kompetanse.

Har mer eller mindre kjennskap til det gamle Magazinet til Vebjørn Selbekk.

Hypotese: En person mellom 30 og 35 fra Vestlandet.

Det undersøkende teamet registrerer at nøyaktig ingen av de spurte peker på en kvinne. En avledningsmanøver eller bare generell kvinnediskriminering?

Mistenkt 4: Kollegaen

Hva hvis gjerningsmannen sitter midt iblant oss?

Mistanken mot Vårt Land-journalist Herman Frantzen har gitt kollegiet et intrikat habilitetsproblem. Hvordan kan han konfronteres, strengt og rettferdig, uten at det blir rar stemning i kantina?

Vi peker ut en egnet sommervikar fra nyhetsavdelinga (må for Guds skyld ikke forveksles med religionsavdelinga!), som erklærer habilitet i saken.

På Frantzens fridag – på trygg avstand fra kontorlokalene – får han et anrop.

– Er du Nye Magazinet?

INKRIMINERT: Krimjournalist Gordon Andersen jakter skurker på heltid, men er han satiriker på deltid? (Sindre Deschington)

– Jeg må først og fremst si at det er en ære at folk tror jeg er så morsom, sier han, og forteller at flere har spurt ham om det samme.

– Men min meldingstråd med kontoen, tilbake til 2021, burde være et godt nok alibi for at det ikke er meg. Det hadde vært sært å melde med seg selv så lenge.

– Hvem er det?

– Jeg hørte nettopp et navn som jeg syns er veldig godt: Christer Dyngeland. Han er filmprodusent, kan sparke fra seg med satirisk humor, og har god kjennskap til Salt og de kristne miljøene i Bergen. Han er mitt beste forslag.

Mistenkt 5: Eks-kollegaen

Vi utpeker en ny sommervikar til å klyve over vårt neste habilitetshinder.

Mistanken mot forhenværende kulturredaktør i Vårt Land, nå Ryfylke-patriot, Thomas Espevik, må sjekkes ut.

– Nei, nå brenner i hvert fall ikke tampen, svarer han på telefon.

– Hvorfor ikke?

– Nei, altså, jeg tror ikke jeg følger kontoen en gang. Det har bare vært tilfeldig når jeg har fått med meg innlegg, da har gjerne venner tipsa meg.

– Hvem tror du det er?

– Har Dan Aksel (Jacobsen) blitt nevnt? Han vil nok jeg anklage.

Så stopper han seg selv i tankerekka.

– Kontoen hadde kanskje vært hakke hvassere hadde det vært ham. Men likevel, han er nok min sterkeste mistanke.

– Brukeren har visse likheter med estetikken til Instagram-brukeren «Ting som ser sykt kristne ut», drevet av Kristoffer Drivdal Skjæringrud.

Notert.

Mistenkt 2: Krimjournalisten (del 2)

Det er på sms vi nå får kontakt med Gordon Andersen, VG-journalisten som er Øystein Gjermes hovedmistenkte.

Andersen sier at han ikke følger kontoen. Han besøkte den først etter at han ble informert om at han er mistenkt.

– Jeg er for gammel for mye av denne humoren. Hvem er for eksempel Neteland? skriver Andersen.

– Jeg registrer at Dan Aksel (Jacobsen, journ. anm.) nekter for å ha noe med dette å gjøre – og hører hanen gale, om ikke for tredje gang, så for andre gang.

Hmm.

Mistenkt 6: Sykt kristen fyr

I omtrent seks år har Kristoffer Drivdal Skjæringrud lagt ut bilder av ting som ser «sykt kristne» ut på instagramkontoen med samme navn, en profil med over 58.000 følgere.

Men driver han også en marginal, sleivete satirekonto på si?

– Nei, dessverre. Jeg synes det er veldig morsomt, så jeg skulle ønske det var meg.

– Gjennom «Ting som ser sykt kristne ut» har du jo mye erfaring med sosiale medier. Dette burde jo være kjent farvann?

– Haha, ja, men den andre instagrambrukeren er mer enn nok å holde på med.

– Har du en mistanke om hvem det er?

– Jeg har et ønske om at det er Trygve Skaug. At Trygve Skaug liker alle innleggene kan jo være en måte å skjule det på. Men jeg har egentlig ingen anelse, og det har selvfølgelig trigget hjernen min – men jeg har ingen peiling.

ER HAN HER: Teamet blir pekt i ulike retninger. Blir vi forledet, eller brenner tampen noe sted? (Sindre Deschington)

Mistenkt 7: Produsenten

Teorien om at det kan være noen som kjenner det frikirkelige Bergen godt, må testes.

Da vi ringer nevnte produsent, Christer Dyngeland, kommer svaret umiddelbart.

– Ja, det er du som er på leit, ja ...

For ja, underveis i undersøkelsesprosessen har kontoen selv lekket oppdraget Vårt Land er på. Trolig er det der Dyngeland har fått informasjonen.

Eller?

– Er du Nye Magazinet?

– Nei, du finner ingenting her, dessverre. Jeg følger ikke med nok.

– Men har du vært i kontakt med Nye Magazinet?

– Jeg sender dem ting hvis jeg kommer over noe morsomt, men ikke noe mer enn det.

– Hvem tror du at det er?

– Jeg har ingen peiling, men jeg tror det er noen i Oslo. Det virker som de følger med mye på pinsebevegelsen, spesielt i Oslo, og at det tas mange referanser derfra.

– Men vi har ganske mange kilder som sender oss til pinsekarismatikken i Bergen ... Det er altså ingen der?

– Ja, mener du de gamle Levende Ord-gutta? Nei, jeg tror ikke det. Sånn jeg kjenner dem, så hadde de ikke gidda.

– Men du har ikke lyst til å gi noen konkrete navn?

– Nei, jeg har ingen spesielle å peke på. Men de er eldre enn meg, det kan jeg nesten garantere. De bruker millennial-memes, så jeg tipper rundt 35 år. Under 40.

Konfrontasjonen

Vi har undersøkt alle spor på det nåværende tidspunkt og nådd en foreløpig «dead end». Det er på tide med den store konfrontasjonen. Har vi vært i kontakt med den eller de som står bak Nye Magazinet gjennom arbeidet med denne artikkelen?

Av mangel på bedre journalistiske metoder, sender vi en melding til kontoens innboks og spør.

