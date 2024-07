Tirsdag kveld skrev Nettavisen at Israels utenriksminister Israel Katz, ikke ønsket å møte utenriksminister Espen Barth Eide.

– I forbindelse med planleggingen av en kommende reise til regionen, forespurte UD om utenriksminister Katz ville treffe utenriksminister Eide. Vi tar til etterretning at han ikke har ønsket et slikt møte nå, skrev pressetalsperson Mariken Brusgaard Harbitz i Utenriksdepartementet i en e-post til Nettavisen.

Utenriksdepartementet ønsket ikke å kommentere hva som var grunnen til avslaget, og viste da til Israels myndigheter.

Onsdag ettermiddag skriver VG at Norges anerkjennelse av Palestina som stat skal være grunnen.

TV2 melder at de har fått bekreftet at Barth Eide ikke er velkommen, og at Norges anerkjennelse av en palestinsk stat er en av grunnene:

– Så til nordmenn og regjeringen i Norge, spesielt, eller ikke til det norske folk, men til regjeringen i Norge, sier vi dette høyt og tydelig: Norge, vi har nok jødehatere lokalt i Hamas i Gaza, vi trenger ikke importere deres støttespillere fra utlandet, sa David Mencer, pressesjef for Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

I april skrev Vårt Land om at Barth Eide også ved to tidligere anledninger skal ha tatt kontakt med israelsk UD og bedt om å få komme på et offisielt besøk. Han har altså igjen fått negativt svar på forespørsel.

Barth Eide reagerer

Til TV2 skriver Barth Eide at det å oppfordre Israel til å etterleve og respektere folkeretten og påpeke urett har ingenting med jødehat å gjøre. Han mener at Israelske myndigheter bør holde seg for gode til å reagere med anklage om antisemittisme når politikken deres blir kritisert.

– Norge er, og har alltid vært en venn av staten Israel, sier han til avisen.