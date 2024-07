Kirkeansatt kritiserer barnefestival for sanger om horer og flatfyll

– En sang som oppfordrer til ulovlig seksuell aktivitet og flatfyll har ingenting på et arrangement for mindreårige å gjøre.

Det sier Gunnar Edvard Gundersen i en video på TikTok. Han er menighetspedagog i Grimstad menighet, og i klippet på profilen «Gunnar i kirka» kritiserer han Palmesus junior for å ha latt artisten TIX fremføre sangen «Sjeiken 2015».

Videoen er i skrivende stund sett rundt 50.000 ganger.

Det var Fædrelandsvennen som tok opp kritikken av sangtekstene på festivalen først.

Man kan si «det er bare en sang», men noen ganger må en faktisk se på hva man formidler til de unge — Gunnar Edvard Gundersen til Vårt Land

«Hore» av full hals

Palmesus junior er en rusfri dagsfestival tilrettelagt for barn og unge, med ingen nedre aldersgrense. Festivalen holder til på Bystranda i Kristiansand, samtidig med storebroren Palmesus, festivalen i Kristiansand for dem over 18.

På scenen for Palmesus jr. i år stod blant annet NRK Supershow, Kjartan Lauritzen, Ballinciaga og TIX.

«I kveld er det lov å være» ropte Andreas Andresen Haukeland, kjent som TIX, ut.

«Hore» svarte barna av full hals.

Det viser en video Palmesus jr. selv har lagt ut på TikTok.

Teksten er hentet fra en av TIXs mest kjente sanger, «Sjeiken 2015».

Videre står det i sangteksten:

«Jeg drikker meg full. Til smaken av gull. Spør meg hva jeg vil ha. Svarer et knull»

og:

«I kveld er det lov å være drita. Vil du være med meg hjem hvis jeg skjenker deg no sprit, da?»

Tix generalprøve før finalen i Rotterdam Andreas Andresen Haukeland, også kjent som Tix, representerte Norge i finalen i Eurovision Song Contest i 2021. (Heiko Junge/NTB)

‘I kveld er det lov å være voksen’

Gundersen var selv ikke til stede på festivalen, men har hatt lyst til å ta turen flere ganger.

– Jeg digger konseptet Palmesus junior, og synes det er tøft at den tar barn og unge på alvor, sier han i TikTok-videoen.

På brukeren «Gunnar i kirka» lager han videoer på eget initiativ, blant annet om spørsmål rundt kirke og tro.

I starten av videoen understreker han at han vanligvis ikke er en prippen type, men at det må være lov å forvente en viss standard på opplegget.

– Man kan si «det er bare en sang», men noen ganger må en faktisk se på hva man formidler til de unge, sier Gundersen til Vårt Land.

I lys av at flere ønsker en samtykkelov, synes Gundersen det er rart at Palmesus jr. formidler tekster som i «Sjeiken 2015».

– Vi lærer barna våre at i kveld er det greit å være hore, men når de blir eldre forventer vi at de skjønner at samtykke er viktig, sier Gundersen.

– Jeg er veldig begeistret for TIX og noen av sangene, men her burde Palmesus jr. blitt enig med Haukeland (TIX) på forhånd om at de drøyeste låtene ikke skal fremføres, sier Gundersen.

I kommentarfeltet på videoen er mange enige med Gundersen.

– En skrev «I kveld er det lov å være voksen» – utrolig bra kommentar. Som voksen må man sette noen grenser, sier han.

KRITIKK: Influenseren Monica Nyhus (bildet) har gått ut på sosiale medier og kritisert Palmesus jr. for låter med stygge tekster. Til Fædrelandsvennen sier festivalsjef Leif Fosselie at de har registrert tilbakemeldingene fra henne. (Javad Parsa/NTB)

Har registrert tilbakemeldingene

Vårt Land har prøvd å komme i kontakt med Palmesus jr. og festivalsjef Leif Fosselie for kommentarer, men har ennå ikke fått svar.

Til Fædrelandsvennen sier Fosselie at de har registrert tilbakemeldingene fra influenseren Monica Nyhus, som også gikk ut på sosiale medier og kritiserte Palmesus jr. for låter med stygge tekster.

Palmesus-sjef Fosselie sier de vil ta tilbakemeldingene med i planleggingen av neste års barne- og ungdomsfestival.

På spørsmål om Palmesus jr. setter noen begrensninger på hva slags tekster eller språkbruk artistene kan ha på et arrangement rett mot barn, svarer han dette til Fædrelandsvennen:

– Vi forklarer artistene hvilken målgruppe de spiller for, slik at de skal være bevisste på det. Vi opplyser også publikum om at første del av dagen er for de minste barna, mens etter hvert som kvelden kommer er artistene tilpasset ungdom.