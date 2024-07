Troens Bevis vil skifte navn

Misjonsorganisasjonen Troens Bevis ønsker å skifte navn til «Ingen utelatt».

Det kunngjorde daglig leder Rune Edvardsen søndag under organisasjonens sommerstevne i Sarons dal, som i år markerer 60-årsjubileum.

– Etter disse 60 årene ønsker vi å sette et nytt navn på vår virksomhet: «Ingen utelatt», sa Edvardsen under stevnet.

Det var Norge Idag som meldte nyheten først.

Har ikke tatt endelig valg

Edvardsen gjorde det likevel klart at navneendringen ikke er endelig enda. Han inviterte stevnedeltakere til å komme med tilbakemeldinger på det nye navnet.

– Vi har ikke helt bestemt oss enda, men nå vil jeg vil si det høyt, og så kan dere kommentere det når dere treffer meg. Så kan det godt hende at dere vil være influensere som påvirke oss til å gjøre noe annet.

Han mener det nye navnet vil gjøre det lettere for misjonsorganisasjonen å få innpass i land med mindre religionsfrihet, og viser til at navnet har vist seg å bli tatt godt imot hos politikere og myndighetspersoner.

– Ute i verden går «Ingen utelatt» gjennom som smør, sa Edvardsen.

Styreleder Sten Sørensen bekrefter overfor Vårt Land at styret stiller seg bak navneforslaget.

Vil ikke bli ren humanitær organisasjon

Navneendringen innebærer ikke mindre fokus på evangeliserende virksomhet, gjorde Edvardsen klart under jubileumsmøtet søndag.

– Vi kommer alltid til å forkynne. Det eneste som gjør at vi er her med kjærlighet, barmhjertighet og en hjelpende hånd er at det er Jesus Kristus som har sendt oss.

Han avviste at Troens Bevis vil bli en ren humanitær organisasjon.

– Vi er her for å representere det norske folk som vil nå ut med evangeliet, sa Edvardsen søndag.

Edvardsen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor Vårt Land mandag, men viser til det han sa fra scenen søndag.

Får støtte fra KrF-leder

Troens bevis har brukt navnet «Ingen utelatt» som navn på en aksjon for å drive humanitær hjelp og misjonsrettet arbeid i 18 land. Nå ligger navnet an til å bli navnet på hele organisasjonen.

KrF-leder Olaug Bollestad er blant dem som ønsker det nye navnet velkommen.

«Inkluderende for alle og ansvarliggjørende for de som har vært med en stund», skriver hun i en kommentar på Facebook.

---

Troens Bevis Verdens Evangelisering

Internasjonal misjonsstiftelse som ble startet av evangelisten Aril Edvardsen i 1965. Ledes i dag av Rune Edvardsen.

Gir økonomisk støtte til innfødte evangelister i om lag 20 land.

Har hovedkontor i Sarons dal i Kvinesdal.

---