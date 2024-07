Midt i jula 2022 måtte alle ut av lokalene etter at det ble avdekket omfattende muggskader. I løpet av sommeren 2023 fikk de flytte tilbake, og siden har de holdt til i lokalene.

I et nyhetsbrev fra sjømannskirken i Houston kommer det fram at besøkstallet i kirken synker, noe som gjør at bygningsmassen ikke blir brukt i stor nok grad. Bygningsmassen er dessuten gammel og trenger mye vedlikehold.

I nyhetsbrevet heter det også at «både økonomi og ressurser gjør arbeidet vanskelig og fremtidsutsikter er ikke gode her».

Svært anlegg med basseng, fotballbane og to utleieboliger

Det kommer fram i oppdateringen fra sjømannskirken i Houston at det ikke er noen automatikk i at salg og flytting av virksomheten vil føre til bedre økonomi.

Der skriver daglig leder i kirka, Line Kvalvaag, følgende: «Selv om vi flytter kirkens lokaler og endrer driftskonseptet vil økonomi og ressurser fremdeles være stramme».

De håper et mindre anlegg med en annen plassering, nærmere nordmennene i byen, kan gi positiv omdisponering av ressursene Sjømannskirken Houston råder over.

Lange tradisjoner

Det er ikke med lett hjerte at de selger den store tomten, skriver Kvalvaag. Den består av basseng, stor uteplass/fotballbane, parkeringsplass, lekeplass og sittegrupper. I tillegg er det to utleieboliger med veranda og møblert terrasse.

Ifølge egen nettside har Sjømannskirken hatt virksomhet i Houston siden 60-tallet, da det var betydelig norsk skipsfart i havnebyen.