Konserter, seminarer og flørting på Skjærgårds: - Leirsesong er høysesong for kristen dating

Den gode stemninga på Skjærgårds er til å ta og føle på. I standgaten myldrer det av unge mennesker som har tatt turen til Risøya for å få med seg konserter, mingling og nye vennskap.

LEIRVANTE: F.v Gabriel Wikre (16), Magnus Emil Berge (17) og Sondre Aalgard (17) ble kompiser på KRIK-leir i fjor. Nå henger de sammen på Skjærgårds. (Anna Kveinå Tonstad)

Sondre Aalgard (17), Magnus Emil Berge (17) og Gabriel Wikre (16) kommer fra ulike steder på Vestlandet, men har reist på Skjærgårds i år for å treffe kjente og nye fjes. De ble kjent på en KRIK-leir i fjor, og treffes igjen på Skjærgårds som «leirvenner».

– Kristne leirer er definitivt det beste stedet å bli kjent med nye folk, sier Magnus Emil Berge til Vårt Land.

Disse guttene er tre av over 3000 deltakere som har tatt turen til Risøya for festival denne helga. De er unisont enige om at folkene og den gode stemningen er det beste med festival.

– Stemningen på leir finner man ikke så mange andre steder. Den er unik, sier Gabriel Wikre.

Det finnes ingen bedre fysisk møteplass enn dette. — Jørund Vedumsdalen, frivillig på Skjærgårds

Musikkfestival med Jesus i fokus

Skjærgårds Music and Mission festival er Nord-Europas største kristne musikkfestival, og tilbyr fire dager med musikk, konserter, show og underholdning.

Festivalen er kjent for å booke konserter med noen av Norges, og verdens mest kjente kristne artister. I år står både lovsangsbandet Leeland, Lauren Daigle og en av Norges mest fremadstormende popartister, William Gamborg, på plakaten. Målet er å skape en god musikkfestival basert på kristne verdier.

Festivalsjef Roar Eikli sier at Skjærgårds ønsker å være en musikkfestival med sjangerbredde og høy musikalsk kvalitet.

– Vi ønsker å vise at kristen musikk er mye mer enn det vi kun kjenner som lovsangssjangeren, sier Eikli.

SJEF: Roar Eikli har vært festivalsjef for Skjærgårds siden 2018. Han er fornøyd med rekordantall deltakere på Skjærgårds i år, og håper det viser en oppadgående trend for Skjærgårds. (Julie Horpestad)

Han sier at teamet bak Skjærgårds er veldig opptatt av å booke artister med enten en tydelig kristen profil, eller en verdiprofil som treffer godt med festivalens verdier.

SHOW: William Gamborg lagde ordentlig sceneshow på hovedscenen på Skjærgårds fredag kveld. (Anna Kveinå Tonstad)

Popartisten og danseren William Gamborg (23) er et eksempel på dette. Han har bakgrunn fra Filadelfiakirken i Oslo, og satser fortiden både på egen solokarriere som artist, og som danser i «crewet» Quick Style.

William Gamborg hadde konsert på hovedscenen fredag kveld, og det skapte full begeistring. Ida Elise Midtlyng (15) fra Harstad sier at konserten med Gamborg er den hun har gledet seg mest til.

– Jeg hører og ser en del på William Gamborg allerede, så det er kult å se han live.

LANGVEISFRA: Fra v. Stine Heid Bornø (14), Ida Emilie Furu (14) og Ida Elise Midtlyng har reist hele veien fra Harstad for å delta på Skjærgårds. (Anna Kveinå Tonstad)

Til døden skiller oss

På dagtid er programmet på Skjærgårds fullstappet med seminarer, aktiviteter og andre type arrangementer. Fredag holdt det profilerte paret Karoline og Thomas Neteland seminar om ekteskap og forhold med tittelen «Til døden skiller oss av».

Scenen «Bedehuset» var så fullpakket av unge at ikke alle fikk sitteplass i lokale. Det kan se ut som slike samtaleemner treffer en nerve blant unge kristne.

FULLT: Karoline og Thomas Neteland holdt seminar om ekteskap og forhold på Skjærgårds fredag formiddag. Det var tydelig at mange ville høre hva de hadde å si. (Anna Kveinå Tonstad)

Benjamin Boodhun (19) og Maria Ingvaldsen (20) var begge på seminaret til Neteland. De tror oppmøte var så stort fordi mange unge kan kjenne seg igjen i måten Thomas og Karoline skildrer utfordringene sine på.

Maria mener ekteparet Neteland er flinke til å normalisere temaer som kan være vanskelig eller kleint å snakke om.

– Måten de beskriver det på gjør det mer tilgjengelig og relevant for oss som lytter.

POSITIV: Benjamin (19) og Maria (20) mener ekteparet Neteland evner å snakke om dating og forhold på en måte man kan relatere til. (Anna Kveinå Tonstad)

– Det er jo en ganske ung forsamling på Skjærgårds. Hvorfor er dette likevel så relevant?

– Kjærlighet er vel noe alle kan kjenne seg igjen i og relatere til. I tillegg er jo leirsesong høysesong for kristen dating, sier Maria.

For ekteparet Gun-Beate og Jørund Vedumsdalen var Skjærgårds i 1989 begynnelsen på deres eventyr. Jørund inviterte Gun-Beate med på et morgenbad. 35 år senere har de tre sønner og er frivillige medarbeidere på festivalen.

De anbefaler unge kristne å bruke Skjærgårds som en arena for sjekking og flørting.

– Det finnes ingen bedre fysisk møteplass enn dette, sier Jørund lattermildt til Vårt Land.

FRIVILLIGE: Jørund og Gun-Beate møttes og fant tonen på Skjærgårds i 1989. I år er de med som frivillige på Skjærgårds fra opprigg til nedrigg. (Privat)

De ble med som frivillige på Skjærgårds for tre år siden, og mener det er fint å gi noe tilbake. De opplever at dette gir dem eierskap til festivalen.

– I år er vi med og driver medarbeiderteltet. Vi steker sveler, koker kaffe og snakker med andre medarbeidere. Det er skikkelig fint og givende, forteller Gun-Beate.

Lenge leve frivilligheten

På Skjærgårds reiser mange av deltakerne i store grupper. Camp Lista er intet unntak. Camp Lista er en gruppe med opp imot 90 ungdommer og voksne fra tettstedet Lista i Farsund kommune, og de tar festivallivet seriøst.

INITIATIVTAKERE: Barbro Heskestad og Fredrik Heskestad er mor og sønn. Barbro er en av initativtakerne bak Camp Lista, og ser hvor mye det betyr for ungdommene. (Anna Kveinå Tonstad)

Med seg fra Lista har de et stort sirkustelt i gult og hvitt som inneholder alt man trenger for fire dager på festival, og litt til. Teltet inneholder tre sofaer, et eget spisebordsområde for frokost, et juletre, piano og et trommesett. De har til og med de to fiskene «Skjær» og «Gårds». Her skal det ikke mangle på noe.

FANGST: Et par av guttene fra Camp Lista sjekker om de får noe napp. (Anna Kveinå Tonstad)

Leder for initiativet Barbro Heskestad kaller campen for et «ildsjelsprosjekt», og sier det oppsto blant en gjeng foreldre som ville vise at det kristne livet kan være gøy.

Heskestad innrømmer at det ligger mye innsats og planlegging bak campen, men håper og tror det fungerer som en slags disippelgjøring.

– Noen må vise ungdommene hva som kan komme ut av slike initiativ. Bare sånn kan vi lære dem å gjøre det samme, sier Barbro til Vårt Land.

Konklusjonen var iallfall tydelig blant deltakerne på Camp Lista. De kommer gjerne tilbake neste år, og planlegger å ha med seg enda mer sprell til teltet.

– De beste ideene kommer alltid etter klokka 12 på natta, mener Barbro.

Skjærgårds Music and Mission festival

Skjærgårds Music and Mission Festival er Nord-Europas største kristne musikkfestival.

Festivalen arrangeres første helga i juli hvert år, på Risøya i Tvedestrand.

Festivalen ble arrangert for første gang i 1980, og gikk lenge under navnet “Skjærgårdsgospel”.

Stiftelsen Skjærgårds er hovedarrangør, og har tre medarrangører: FriBU Frikirkens barn og unge, ACTA Barn og Unge i Normisjon og Skjærgårds live.

Noen av årets største artister er Lauren Daigle, William Gamborg, Elle Limebear og bandet LZ7.

