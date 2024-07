Prinsessen omtaler presten som «soul sister» og hyllet henne i kvinneprestdebatt

Hvilken prest i Den norske kirke er mest omtalt i Se og Hør? Bjørn Eidsvåg rager trolig høyt opp på lista. Det samme gjør nok Einar Gelius. Men de siste årene har flere kjendissaker dreid seg om en mindre kjent profil: Soknepresten i Ulstein, Margit Lovise Holte.

Årsaken er 51-åringens nære vennskap med prinsesse Märtha Louise og forloveden Durek Verrett.

Like før helgen ble det kjent at Holte skal vie paret i Geiranger 31. august. Seremonien skal skje etter Den norske kirkes vigselsliturgi.

Holte viser til pressemeldingen når Vårt Land spør om hun vil stille til intervju. Ifølge den vil hun være tilgjengelig for intervju «på et senere tidspunkt». Eventuelle avtaler må gjøres gjennom parets kommunikasjonsrådgiver.

FORLOVET: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett skal gifte seg i Geiranger 31. august. På bildet er de på vei til gallamiddagen på slottet da prinsesse Ingrid Alexandra fylte 18 år i 2022. (Lise Åserud/NPK)

Flyttet inn hos prinsessen

Redaktør i Se og Hør, Ulf André Andersen, er ikke overrasket over at valget av vigsler falt på nettopp Holte.

– Det har gått rykter om det over en lengre periode. Nå ble det bekreftet. Hun kjenner Märtha og familien godt, sier Se og Hør-redaktøren.

For fire år siden kunne kjendisbladet meldte at soknepresten spilte en viktig rolle for de kongelige da prinsessens eks-mann, Ari Behn, tok sitt eget liv i desember 2019.

Prinsessen har hatt et nært forhold til henne over mange år — Alf André Andersen, Se og Hør-redaktør

Holte var fram til 2011 sokneprest i Lommedalen menighet i Bærum, menigheten som prinsessen tilhørte. I løpet av denne tiden skal presten ha blitt godt kjent med Märtha og familien, skrev kjendisbladet i en større artikkel i 2020.

«Da kongefamilien holdt en privat minnestund ved Ari Behns båre på Ullevål sykehus i forkant for bisettelsen i Oslo Domkirke, var Margit på plass og ledet seremonien. Det skal kongefamilien ha satt stor pris på», het det i artikkelen.

Ifølge dem tilbragte Holte mye tid sammen med prinsessen og døtrene etter Behns dødsfall. I perioder flyttet hun inn og bodde sammen med dem i Lommedalen, kunne de avsløre.

– Prinsessen har hatt et nært forhold til henne over mange år. De har også vært på flere ferier sammen, forteller Andersen, som ikke ønsker sitatsjekk på intervjuet.

– Bare skriv hva du vil, kommenterer han på ekte kjendisredaktør-vis.

RYKTER: Redaktør i Se og Hør, Ulf André Andersen, er ikke overrasket over at valget av vigsler falt på nettopp Holte. – Det har gått rykter om det over en lengre periode, sier han. På bildet er han avbildet på rød løper sammen med Hanne Jonassen under kjendisgallaen i 2019. (Vidar Ruud/NTB)

KIRKE: Før Margit Lovise Holte begynte som sokneprest i Ulstein i 2011, var hun prest i Lommedalen menighet i Bærum. (Åserud, Lise/Lise Åserud / NTB scanpix)

Kastet seg inn i betent debatt

På Instagram-kontoen til prinsessen dukker soknepresten opp på flere bilder sammen med både prinsessen og Verrett.

«Fiiine venninna mi», skriver prinsessen under et bilde hvor begge ser smilende inn i mobilkameraet. Anledningen er feiringen av Holtes 50-årsdag. På et annet bilde er det kommende brudeparet avbildet sammen med Holte og hennes ektefelle, Ole Martin Grevstad. Også han er utdannet prest. Inntil i fjor var han nestleder i Møre bispedømmeråd, og har tidligere vært foreslått som bispekandidat i Borg. Sammen har de fire barn.

En annen Instagram-post fra prinsessen fikk omtale i Vårt Land. For tre år siden ansatte Møre bispedømme en vikarprest som ikke ville holde gudstjeneste med kvinner. Det til tross for at Bispemøtet året før hadde slått fast at mannlige prester ikke kan reservere seg mot å samarbeide med kvinnelige kollegaer.

Jeg er så stolt av deg, Margit Lovise, min «soul sister» — Prinsesse Märtha Louise

Holte var blant dem som tok til motmæle i form av et debattinnlegg. Samtidig inviterte hun den nye presten til alterringen sammen med henne.

Da fikk soknepresten støtte fra rojalt hold. I en Instagram-post skrev prinsesse Märtha hun hun synes det er trist at debatten om kvinnelige prester fortsatt pågår.

– Jeg elsker at du er «den større personen», og inviterer ham til å dele alteret med deg på gudstjeneste, skrev prinsessen om prestevenninnen.

I samme innlegg omtalte hun Holte som sin «soul sister».

I am so proud of you, Margit Louise Holte my soul sister, for standing up for women’s rights when your male priest... Publisert av Märtha Louise Søndag 3. oktober 2021

Ville bli danser

De tretten siste årene har Holte og familien bodd på Ulsteinvik på Sunnmøre. En times kjøretid unna ligger Folkestad hvor hun er oppvokst på gård. I ungdomsårene var Holte engasjert i Ten Sing. På CVen har hun blant annet studier i kristendom fra Høgskulen i Volda, samt pedagogikk. Men det var ikke gitt at hun skulle bli prest. Egentlig ønsket hun å bli danser, lege eller jurist.

– Det var så mange krav til hvordan en prest skulle være. Idealene var så høye og jeg tenkte at dette klarer jeg aldri, uttalte hun til Sunnmørsposten i 2011.

Men prest ble hun, og etter utdannelsen jobbet hun i fem år som ungdomsprest i Vestre Aker i Oslo, før hun fikk jobb i Lommedalen menighet.

I et større intervju i Vårt Land i 2012 har hun fortalt om da datteren hennes Lucia døde i mors mage, én dag etter termin.

Holte har siden tatt studiepermisjon for å fullføre en skriftlig masteroppgave i klinisk sjelesorg.

Å få stå så nær to stykker som sier ja til hverandre, er like spesielt hver gang, enten det er på en fjelltopp eller i en av de vakre kirkene våre — Margit Lovise Holte, sokneprest i Ulstein

VIELSE HER? Vårt Land har tidligere vært i kontakt med kirkevergen i Storfjorden kirkelige fellesråd, som ikke ønsker å opplyse om hvorvidt Geiranger kirke er utleid denne dagen. (Wikimedia)

Donerte ullkjole

Som sokneprest har Holte blant annet engasjert seg i byggingen av en ny kirke i Ulstein. Sammen med flere andre sto hun bak en såkalt «kjolerulling» til støtte for det nye gudshuset i 2017. Fra flere kjendiser fikk de kjoler som ble auksjonert bort. Prinsesse Märtha bidro med en eksklusiv kjole i merinoull til innsamlingen, skrev Se og Hør.

Når prinsessen og Durek Verrett skal gifte seg i slutten av august, er det fortsatt uvisst hvor i Geiranger vigselsseremonien skal finne sted.

Den norske kirke har tidligere nektet å opplyse Vårt Land om kirken i Geiranger er utleid denne dagen.

Men ifølge Se og Hør blir det trolig ikke kirkebryllup. De mener det er mulig at ekteskapsinngåelsen vil skje under åpen himmel, skrev kjendisbladet i september i fjor.

Som bryllupsprest har Holte erfaring med nettopp dette, viser et søk i avisarkivet Retriever. En gang viet hun et brudepar på toppen av Hasundhornet, 533 meter over havet.

– Å få stå så nær to stykker som sier ja til hverandre, er like spesielt hver gang, enten det er på en fjelltopp eller i en av de vakre kirkene våre, uttalte Holte til Sunnmørsposten.