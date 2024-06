Flere boikottet arena med tilknytning til Brunstad Christian Church. Nå har de fått nye eiere

– Vi er glade for at vi er i mål. Det har vært en relativt lang prosess, men det er også en langsiktig løsning som nå er på plass. Det var derfor viktig å få den grundig og godt vurdert før den ble sjøsatt, sier Stian Fuglset, administrerende direktør i Oslofjord Convention Center (OCC) til Vårt Land.

Forrige uke vedtok Stiftelsestilsynet delingen som etablerer Oslofjordstiftelsen, som overtar eierskapet til eiendom og drift på Oslofjord Convention Center (OCC). Det melder OCC i en pressemelding.

OCC er en konferanselandsby som holder til på Brunstad i Stokke. Området inneholder konferansefasiliteter, et eget idrettsanlegg (Oslofjord Arena) og over 9.000 sengeplasser. Fram til nå har OCC vært eid av Brunstadstiftelsen, som har tilknytning til Brunstad Christian Church (BCC).

For fire år siden ble imidlertid koblingen til BCC problematisert av flere kunder til OCC. Norges Håndballforbund var blant flere som besluttet at de ikke vil legge sine arrangementer til Oslofjord Arena lengre som følge av BCCs homofilisyn. Trossamfunnet mener at homofilt samliv er synd.

Helt siden utbyggingen av OCC ble igangsatt i 2013, har det ligget i kortene at eiendommen og driften skal ha et kommersielt eierskap. Som følge av boikotten i 2020, annonsere OCC at de framskynder sine planer om full adskillelse fra trossamfunnet.

Nå er altså skilsmissen et faktum. I pressemeldingen til OCC opplyses det at den nye eieren, Oslofjordstiftelsen, er livssynsuavhengig.

STOR SAMLING: Generalforsamlingen til Misjonssambandet ble avholdt på Oslofjord Convention Center i 2022. (Erlend Berge)

Dialog med kunder

– Hva har bindingene til Brunstadstiftelsen og BCC gjort med omdømmet til OCC?

– Omdømmet har vært utgangspunkt for at noen har vært skeptiske til å bruke oss. Men de siste årene har vi hatt dialog med flere av våre største kunder om Oslofjordstiftelsen, og vi ser at det blir godt mottatt. Vi er nå i dialog med de fleste av kundene som har vært avventende til å bruke oss, og regner med at de framover vil legge sine arrangementer til oss. Vi ser allerede flere eksempler på det, forteller Fuglset.

Han bekrefter at Håndballforbundet er blant dem de har hatt dialog med, og at den vil fortsette framover.

Det var BCC som opprinnelig kjøpte stedet som i dag utgjør konferanselandsbyen OCC. Opp gjennom årene har medlemmer i BCC medlemmer bidratt med finansiering av byggeprosjektet.

– Betydelig kundeforhold

Selv om Brunstadstiftelsen og BCC formelt er atskilt på papiret, spiller trossamfunnet fortsatt en viktig rolle for OCC – nå som kunde. I 2015 uttalte daværende styremedlem og forretningsutvikler i OCC, Charles Löfwander, at kundeforholdet til BCC utgjør en betydelig del av forretningsfundamentet for Oslofjord.

– Den langsiktige leieavtalen med dem vil gi oss minst en milliard kroner i forholdsvis sikre inntekter over de neste 20 år, og det er klart at det betyr mye. I tillegg er vi i ferd med å inngå avtaler med enkeltmedlemmer av BCC, som ønsker å leie de nye hotellsuitene under BCCs arrangementer og til generell feriebruk. Dette gir oss ytterligere ca. 1,3 milliarder over 20 år, uttalte han på nettsiden til OCC.

Fuglset bekrefter at BCC fortsatt er deres største enkeltkunde, men ønsker ikke å gå ut med detaljer knyttet størrelsesorden på kundeavtaler – uansett hvem motparten er.

– Jeg pleier aldri å gå ut med tall på hva vi omsetter for de enkelte kundene våre, men at BCC er en betydelig og stor kunde, er ikke noe å legge skjul på, sier han.

SKIFTE: Med OCCs nye eierskap skal det også skje et lederskifte. Stian Fuglset går av som administrerende direktør for konferanselandsbyen og gir stafettpinnen videre Camilla Hållbro. (Pressefoto)

Langsiktig avtale med BCC

Fuglset opplyser at de jobber med en langsiktig kundeavtale med BCC, slik at de kan bruke anlegget til deres arrangementer i overskuelig framtid. Alle kundeavtaler inngås på kommersielle markedsmessige vilkår.

Vårt Land har nylig skrevet at medlemmer nå har mulighet til å kjøpe en 20 års boavtale på Brunstad.

– Det er hele BCCs intensjon og interesse bak det sterke initiativet de har hatt med utbyggingen også. Konferanselandsbyen vil de bruke i mange år framover, sier Fuglset.

– På papiret er dere altså atskilt Brunstadstiftelsen, og med det også BCC. Tror du det oppfattes slik i praksis?

– Det er klart at vi må informere både kunder og andre om formaliseringen, og det er vi i full gang med. Så håper vi at dette setter seg etter hvert, sier han.

Som følge av booppgjøret mellom Brunstadstiftelsen og Oslofjordstiftelsen, har OCC i dag 624 millioner kroner i fisjonsgjeld til Brunstadstiftelsen, ifølge Fuglset.

Lederskifte

Med OCCs nye eierskap skal det også skje et lederskifte. Fuglset går av som administrerende direktør for konferanselandsbyen og gir stafettpinnen videre Camilla Hållbro.

Hållbro har i tillegg til Stockholmsmässan også bakgrunn fra. svenske bedrifter som IKEA, SAS Trading og Duka, ifølge pressemeldingen fra OCC.

Brunstad Christian Church

Et kristent trossamfunn stiftet i Norge i 1898.

Har navnet sitt fra menighetens samlingssted Brunstad i Sandefjord kommune.

Også kjent som Smiths venner, etter grunnleggeren, Johan Oscar Smith.

Har nærmere 9000 medlemmer i Norge. Ifølge trossamfunnet selv har de 35.000 medlemmer i over 50 land.

I 2021 ble kirkesamfunnet tatt opp som fullverdig medlem av Norges Kristne Råd.

Kilde: snl.no/Brunstad Christian Church/Vårt Land arkiv

