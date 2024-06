Terje Høyland, ansatt i den internasjonale ledelsen i IMI-kirken Stavanger, mener sommerstengte kirker og bedehus sender et negativt signal om at kirke og gudstjeneste er noe man trenger fri fra.

Han kaller sommertid for «gyllen tid», og mener flere gudstjenestefellesskap heller må tørre å utforske nye former for gudstjenester på sommeren.

– Vi må våge å ha helt enkle samlinger hvor vi heller forenkler hva en gudstjeneste skal være, sier han til Vårt Land.

Høyland er redd for at en rekke kirker anser sommeren som ventetid, og utfordrer kirker og bedehus til å se sommerens egenart.

– Sommermånedene er et godt tidspunkt for å slippe nye til og for eksempel drive ledertrening. Det kan føre til at man også skaper noe nytt.

Lagt på hjertet

Sommeren 2022 startet Lena Rugsland (22) og Emilie Hauge (22) konseptet «Sommerkirka» på Sørlandet.

Emilie Hauge forteller til Vårt Land at Sommerkirka ble opprettet fordi hun og flere venner savnet et kristent fellesskap på sommeren. Hauge hadde vært på bibelskole på Hawaii våren 2022, og følte det ble lagt på hjertet hennes fra Gud å skape et fellesskap for unge kristne gjennom fellesferien.

– Lena og jeg ønsket å skape en arena hvor kristne fra ulike kirker og miljøer kunne komme sammen og lovprise Gud, forklarer Hauge.

Hun forteller at mange av ungdommene og studentene som kommer til Sommerkirka er unge voksne som er hjemme på ferie, eller studenter som bor midlertidig på Sørlandet på sommeren og ikke finner en kirke å gå i. I slike situasjoner er Sommerkirka et alternativ for å sikre et fellesskap også gjennom ferien.

Siden oppstarten sommeren 2022 har Sommerkirka vokst. Sommerkirka arrangerte fire møter gjennom fellesferien i fjor, og det var mellom 70 til 120 stykk deltakende på alle møtene. Facebook-gruppa Sommerkirka har nå over 900 medlemmer. Hauge mener det store engasjementet viser hvor stort behovet for et kristent fellesskap er.

– Det er et konkret eksempel på at unge voksne ønsker å søke Gud hele året.

Mangel på ressurser

Frikirken Kraftverket i Oslo sentrum er en av kirkene som ser seg nødt til å holde sommerstengt. Pastor i Kraftverket, Kjetil Gilberg sier til Vårt Land at den viktigste årsaken til at de stenger er ressursmangel.

Han forteller at Kraftverket er en liten menighet hvor man har cirka 25 stykk frivillige i arbeid hver søndag for å gjennomføre en vanlig gudstjeneste. Å samle en så stor gruppe frivillige hver søndag gjennom sommeren er nesten umulig.

– Kraftverket er en stor studentmenighet. Det betyr at mange av de som står i tjeneste hos oss reiser til sine hjembyer og tilbringer sommeren der. Det gjør det vanskeligere å mobilisere frivillighet.

– Kunne det vært et alternativ å gjennomføre en enklere og mindre ressurskrevende gudstjeneste?

– Ja, absolutt, det hadde vi gjerne hatt lyst til. Men som en liten kirke har vi kun en lønnet stilling. Når jeg som pastor skal ha ferieavvikling også skaper det et misforhold mellom ressurser man trenger og de ressursene man har.

En gudstjeneste nært og tilgjengelig

Årets første «Sommerkirke» starter førstkommende søndag 30. juni. Siden 2022 har Rugsland og Hauge fått med seg et lederteam på ti stykker, og sammen skal de arrangere fem gudstjenester på ulike lokasjoner på Sørlandet. Hauge forteller at når Sommerkirka startet i 2022 holdt de kun gudstjenester på Birkeland bedehus. På grunn av stor pågang og engasjement fra deltakere, bestemte de seg i fjor for å holde gudstjenestene i ulike kirker og bedehus rundt omkring på Sørlandet.

– Flere tok kontakt og spurte om vi kunne holde gudstjeneste med Sommerkirka i deres nærområde. Nytt for året er for eksempel av vi skal ha gudstjeneste i Eiken, slik at unge voksne fra indre Agder også kan være med.

Målet med dette er å gjøre gudstjenestene lokale og tilgjengelige for alle. Hauge (22) ønsker at å delta på gudstjenestene skal være lavterskel og enkelt, slik at flest mulig får det til. På den måten kan også flere kjenne på en slags eierskap til arbeidet.

Venn med sommerstevnene

På spørsmål fra Vårt Land om hvorvidt sommerstevnene kan ta over noe av kirkenes rolle på sommerstid, mener Terje Høyland at de kristne stevnene og kirka generelt er kollegaer, ikke rivaler. Høyland påpeker at det unike med kirkefelleskapet man tilhører er den lokale tilhørigheten.

– Ved å opprettholde et tilbud på sommeren kan man se den lokale menigheten vokse eller endre form. Det ligger det mye verdi i.

Emilie Hauge tror at en av grunnene til at Sommerkirka har slått så bra an, er nettopp at det er gratis og et tilskudd til sommerstevnene. De prøver å legge gudstjenestene utenom de store festivalhelgene, slik at deltakerne opplever at de ikke trenger å velge.

