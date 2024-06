I mai neste år er Christian Alsted ferdig som biskop i Metodistkirken, etter 16 år. Metodistkirken i Norges årskonferanse nominerte i helgen Thomas Risager og Knut Refsdal til bispevalget som vil finne sted på sentralkonferansen for Nord-europeiske kirker i april neste år.

Den nye biskopen vil få tilsyn med metodistkirker i de nordiske og baltiske landene, samt metodistkirker i Ukraina.

En danske og en prest i Den norske kirke

Thomas Risager er prest i Odense, og har allerede blitt nominert som kandidat fra den danske metodistkirkens årskonferanse. Begrunnelsen derfra vektlegger blant annet hans åpne lederstil og evne til å forkynne et «hjertevarmt og klart budskap om Guds kjærlighet til kulturkristne dansker».

Knut Refsdal sluttet ved årsskiftet som tilsynsprest i Metodistkirken for å bli sokneprest i Jeløy menighet i Den norske kirke, men er fortsatt medlem av Metodistkirken. Dette er mulig på grunn av avtalen Nådens fellesskap, som åpner for at prester fra Metodistkirken og Den norske kirke kan tjenestegjøre i hverandres menigheter.

Fra 2012 til 2018 var Refsdal generalsekretær i Norges Kristne Råd.

– Det er jo hyggelig å registere at det er en del i Årskonferansen som ønsker å nominere meg. Det tar jeg som en tillitserklæring, sier Refsdal til Vårt Land.

– En kritisk tid for kirken

– Hva tror du vil prege tjenesten til den nye biskopen?

– Det er en kritisk tid for kirken. Det er både på grunn av de samlivsetiske utfordringene, synkende medlemstall og minkende innflytelse på samfunnet rundt. Å finne ut hvordan Metodistkirken kan finne sin plass i det nye samfunnet, er det viktigste oppgaven, i tett samarbeid med lederskapet i de forskjellige landene.

– Hvordan vil denne nominasjonen prege din prestetjeneste på Jeløy?

– Jeg tror ikke det vil prege tjenesten i det hele tatt. Nå handler dette bare om at jeg er nominert, og så må jeg gå inn i en prosess rundt hvordan jeg stiller meg til det. Det er mye spennende med en slik tjeneste, men jeg har det også veldig meningsfullt der jeg er. Så jeg trenger nok litt mer tid til å reflektere rundt hvordan jeg stiller meg til det.

Thomas Risager fikk 78 stemmer for, 17 stemmer mot og 19 som avstod. Knut Refsdal fikk 78 stemmer for, 23 stemte mot og 14 som avstod. Det er tradisjon for at bispesetet legges til hovedstaden i landet som biskopen kommer fra.