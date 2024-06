– Mange av de verdibaserte høyskolene er veldig små og har utsatte fagmiljøer. Det er på tide at noen av disse finner hverandre og drøfter muligheten for å slå seg sammen, sier Torger Reve.

Han er tidligere styreleder ved VID vitenskapelige høgskole, og har lang erfaring med strategi og administrasjon i høyskolesektoren.

I tillegg til å ha blitt omtalt som «jordfaren» bak fusjonen av de diakonale høgskolene som i 2016 ble til VID, har han jobbet med strategi for Diakonhjemmet høgskole og vært rektor ved Handelshøyskolen BI.

Han var også i sin tid med på å lansere tanken om at VID bør søke om universitetsstatus. Nå mener Reve tiden er inne for at ideelle, verdibaserte høgskoler med mennesket i fokus «snakker sammen»:

– Overskriften er «kvalitet». Sammen kan man danne et universitet med et sterkt og bærekraftig fagmiljø. Det er et stort potensial her.

---

VID vitenskapelige høgskole

En av de største private høgskolene i Norge med nesten 6000 studenter og 600 ansatte

Driver utdanning og forskning innen helse- og sosialfag, samfunnsvitenskap, ledelse, diakoni og teologi

Ble ble etablert i 2016 gjennom fusjon av Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen

I 2018 ble Høgskolen Diakonova del av fusjonen

Kilde: vid.no

---

Peker på MF

Regjeringen vil gjøre det enklere for høyskoler å bli universitet, og foreslår blant annet å redusere kravet om doktorgradsprogram fra fire til ett. Det betyr at de vitenskapelige høgskolene kan bli universitet etter en forenklet prosedyre.

I forrige uke ble nye regler for universitetsakkreditering sendt på høring.

Reves visjon er et verdibasert universitet som tilbyr fag i helse, diakoni, teologi og barnehagelærerutdanning. Men for at det skal skje, må VID slå seg sammen med flere, og bli enda større.

– Sammen kan man danne et universitet med et sterkt og bærekraftig fagmiljø. Det er et stort potensial her — Torger Reve, tidligere styreleder ved VID vitenskapelige høgskole

– Det er nærliggende å snakke med MF. De er fremragende i forskningskvalitet blant de verdibaserte høgskolene, sier han.

Høgskolestrategen peker også på Lovisenberg diakonale høgskole, Dronning Mauds Minne og NLA Høgskolen som attraktive høgskoler som deler samme verdigrunnlag.

– Men ikke alle disse utdanningsinstitusjonene har likt teologisk grunnlag?

– Jeg mener det ikke må være til hinder. Det kan bli en litt lenger prosess, men man kommer ikke videre hvis man ikke snakker sammen, sier Reve.

Han understreker at det finnes flere verdibaserte universiteter internasjonalt som har sitt utspring i kirker eller diakonal virksomhet.

---

MF vitenskapelig høyskole

Ble stiftet i 1907 som Det teologiske menighetsfakultet. Byttet navn i 2018 til MF vitenskapelig høyskole

En privat utdanningsinstitusjon som driver forskning og utdanning innenfor områdene teologi, religion og samfunnsfag

I dag har MF ca. 120 ansatte, 1300 studenter og ca. 50 på doktorgradsprogrammet.

Kilde: mf.no

---

Trangere økonomi

I et debattinnlegg som nylig sto på trykk i Vårt Land, skriver rektor ved VID, Bård Mæland, at VID nå planlegger for en søknad om universitetsakkreditering.

I samme innlegg advarer han om at private, verdibaserte institusjoner med en kristen, kirkelig eller diakonal basis vil få det langt trangere økonomisk i årene framover, noe Vårt Land også har skrevet om.

TO BLIR TIL EN: Torger Reve og Bård Mæland ser potensialet i at MF vitenskapelig høyskole og VID vitenskapelige høgskole slår seg sammen og blir verdibasert universitet. (Giulia Troisi / VID)

– Jeg er derfor overbevist om at man nå må gjøre strukturelle grep, altså å slå sammen flere institusjoner, skriver Mæland i debattinnlegget.

Han nevner de samme høgskolene som Reve, når han flørter med tanken om «et samfunnsengasjert og menneskenært universitet med en stor vifte av samfunnsviktige fagområder og studietilbud».

MF-rektor: – Vi er store og solide nok

Men MF-rektor Vidar Leif Haanes deler ikke den samme entusiasmen for sammenslåing.

Til Vårt Land sier han at MF var – og fortsatt er – glad for at de ikke ble tvunget inn i fusjonsprosessen som statlige universiteter og høyskoler var gjennom for noen år siden.

– I dette spørsmålet har verken min ellet styrets holdning endret seg de siste 15 årene.

– Hvorfor ikke?

– Vi tror at vi kan oppfylle vår visjon og vårt mandat på en bedre måte ved å fortsatt være en liten og høyt spesialisert institusjon, sier MF-rektoren.

HAR DET BRA: Rektor Vidar Leif Haanes syns fagmiljøet på MF er solid og stort nok som det er. (Marit Mjølsneset)

Han legger til at det dessuten er mange undersøkelser fra Europa og Norge som viser at fusjoner ikke nødvendigvis blir kostnadsbesparende.

– Og når det gjelder fagmiljø, så opplever vi at våre fagmiljøer både er store og solide nok for de studieprogrammene vi tilbyr.

– Tror du det vil fortsette å være sånn i årene framover?

– For MFs del tror jeg det, selv om man aldri kan vite. Men jeg registrerer at flere institusjonsledere de siste månedene stiller spørsmålet om å fusjonere har styrket institusjonen, eller snarere har blitt en utfordring.

– Betyr det at du sier nei til visjonen om en sammenslåing med VID?

– MF deler ikke situasjonsbeskrivelsen til Torger Reve og Bård Mæland, sier MF-rektoren.