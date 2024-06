Strauman kommer fra en stilling som kulturrådgiver ved Sør-Hålogaland bispedømmekontor, men har også tidligere vært ansatt ved Kirkelig utdanningssenter nord (KUN), så hun vender tilbake til et kjent miljø. Fra 2009 til -20 var hun nemlig førstelektor i kirkemusikk ved VID.

Strauman har skrevet en avhandling om hvordan Den norske kirke bruker salmer og sanger i trosopplæringen og dessuten forsket på samiske salmesangtradisjoner, og hun blir mer enn en ren senteradministrator. I tillegg til jobben som senterleder, som hun tiltrer 1. oktober, blir hun førsteamanuensis i religionspedagogikk.

– Jeg ser fram til å komme tilbake til KUN og jobbe med de hyggelige folkene der. Ikke minst gleder jeg meg til å møte studentene. Som senterleder vil jeg jobbe for å bevare KUNs viktige rolle i utdanningen av kirkelig ansatte, sier hun.

[ Profilert prost og KrF-er skifter syn i samlivssaken ]

To nyansettelser

I tillegg til Strauman er Lovisa Mienna Sjöberg ansatt som førsteamanuensis i praktisk teologi samme sted. Både Sjöberg og Strauman har kompetanse på samisk spiritualitet. Sjöberg har i 20 år vært ansatt ved Sámi allaskuvla (Samisk Høgskole) i Kautokeino og er blant landets fremste forskere på samisk åndelighet og kristendom.

– Jeg gleder meg til å komme til det sterke fagmiljøet på KUN og VID i Tromsø og bli en del av teamet som allerede er på plass der. VID har en spennende organisering der nytenkning og faglige ambisjoner ser ut til å prege arbeidshverdagen. Jeg håper min kompetanse kan bidra inn i fellesskapet der, sier Sjöberg.

KUN og VID ønsker å styrke sin ekspertise på feltet samisk spiritualitet, ikke minst i arbeidet med å følge opp Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Den gir utfordringer både til kirken og kirkelig utdanning i relasjon til samer, skogfinner og kvener – eller norskfinner som noen velger å kalle seg.

– Jeg er stolt av at VID har fått disse anerkjente fagfolkene om bord. Sannhet og forsoning vil være et hovedtema for kirken i årene som kommer. Vi har nå bygget opp et stort fagmiljø på dette feltet som Den norske kirke vil få glede av, sier dekan ved Fakultet for teologi og samfunnsvitenskap, Vebjørn L. Horsfjord.

---

VID vitenskapelige høgskole

Høgskole med hovedsete på Frøen i Oslo og andre studiesteder i Bergen, Stavanger og Tromsø

Driver forskning og tilbyr studier på alle nivåer opp til doktorgrad innen helsevitenskap, sosialvitenskap, teologi og samfunnsvitenskap

Kilde: Wikipedia

---