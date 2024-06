– Nå er det viktig at vi blir i Frikirka og ikke stikker av, sier Harald Nesset til Vårt Land.

Han var en av dem som stilte opp da menighetens ledelse inviterte hele menigheten til en åpen samtale om synodemøtets vedtak over kirkekaffen søndag.

– Hvis vi stikker av nå, så får vi ikke gjort noen endringer, sier Nesset.

Et perspektiv han delte med mange i menigheten sin.

– Jeg håper ikke det skjer, at mange melder seg ut, for da får vi i hvert fall ikke gjort noe med det, sier Brit Aamot Øvensen. Hun har gått i Vestre frikirke i over 20 år.

Det var en skuffet, men samstemt menighet som diskuterte Frikirkens nye samlivsdokument. Til tross for skuffelsen er de enige: Samlivsspørsmålet må opp på nytt.

KAMPKLAR: Harald Nesset er medlem av Vestre Frikirke. Han er klar for å ta kampen om et nytt samlivsdokument. Hvem man er sammen med, velger man selv, mener han. Alle skal være velkomne i kirken. Nå vil sloss for et nytt vedtak.

– Vi kan ikke godta synodevedtaket. Nå opplever jeg menigheten min som kampklar og det gjør meg glad, sier Nesset.

Forrige fredag det ble vedtatt at synet på likekjønnet samliv er et bekjennelsesspørsmål i Frikirken. Samtidig ble det vedtatt en merknad som heller bruker ordet «sentralt lærespørsmål». Både Frikirkens nye samlivsdokument og forslaget om at likekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål, fikk to tredjedels flertall. Det betyr at Frikirken fortsatt ikke tillatter vigsel eller liturgisk forbønn for likekjønnende par som ønsker å gifte seg i Frikirken. I dag meldte musikkartisten Maria Arredondo Sødal i en egen pressemelding at hun har sagt opp sin stilling som barne- og familiearbeider i Kristiansand frikirke.

– Vi har alle våre grenser, og min grense ble nådd i helgen, sier hun om vedtaket som ble fattet forrige helg.

Vil jobbe for lik vigselsliturgi som Den norske kirke

– Vi som menighet må bruke de neste årene på en smart måte. Vi skal sammen jobbe for at Frikirken får lik vigselsliturgi som Den norske kirke, sier Harald Nesset.

I debatten uttrykte en rekke medlemmer skuffelse over menneskesynet de mener kommer til uttrykk i det nye vedtaket.

– I denne menigheten er det plass til alle, også homofile. Vi inviterer alle inn, understreker Nesset.

Nå er ikke tiden for å stikke av

Vestre Frikirke i Oslo regnes som en liberal menighet i Frikirken.

Pastor Gunnar Johnsen er medlem av synoderådet og var en av to i rådet som stemte mot å anse samlivssaken som et bekjennelsesspørsmål. Under samtalen søndag fikk Johnsen mye ros for måten han har håndtert de krevende rundene i i synodemøtet.

Nå forteller Johnsen til Vårt Land at han er sliten.

– Det har vært veldig tøft, det må jeg erkjenne, sier han.

Johnsen medgir at han er usikker på veien videre.

– Nå vet jeg ikke hvor vi skal gå. Jeg tror at akkurat nå er jeg fremdeles litt i svime. Det var intenst fysisk og mentalt. Jeg trenger ferie for å samle tankene, og snakke med meg selv og andre. Så finner vi etterhvert ut av hvordan vi som menighet kan jobbe videre, avslutter Johnsen.

Men mye vil bli som før, mener han.

– I Frikirken er menighetene den grunnleggende enhet med stor selvstendighet, og de er ofte veldig forskjellige. De fleste forholder seg mest til sin menighet, og ikke så mye til kirkesamfunnet. Samtidig vil nok dette gjøre at vi som menighet vil følge litt mer med i hva som skjer ellers i kirkesamfunnet.

Alle er velkomne i Vestre Frikirke, understreker både Johnson og flere menighetsmedlemmer Vårt Land snakker med denne søndagen.

– Hos oss er alle velkomne, men så forstår jeg at det vil være folk som ikke føler at de er velkomne. Vi kan ikke bestemme hvordan folk opplever møte med vår menighet, sier Johnsen.

Brit Aamot Øvensen mener i likhet med resten av menigheten at Frikirken sentralt burde åpnet for to syn, hvor det ville være mulig for å vie likekjønnede par.

– Selv om vi nå må følge synoden, så er vi i Vestre Frikirke litt på siden. Derfor var diskusjonen vi hadde på kirkekaffen veldig fin. Den viser at vi er en inkluderende menighet, selv om vi nå ikke får lov til å ordinere eller vie folk som lever i et likekjønnet parforhold, sier Aamot Øvensen.

Brit Aamot Øvensen OPTIMIST: Brit Aamot Øvensen tror på at Frikirken kan snu i samlivspørsmålet i framtiden, men da må ikke folk forlate kirken, mener hun.

Hun er ved godt mot og tror Frikirken kan komme fram til et annet resultat i framtiden. Da, sier hun, er det viktig at folk ikke nå melder seg ut av kirkesamfunnet i skuffelse.

– Disse spørsmålene om samliv har jo knapt vært snakket om tidligere. Det har jo på en måte vært lagt lokk på. Vi har jo flere medlemmer her som har barn som lever i likekjønnede ekteskap, så det at man tar opp spørsmålet på det nivået vi gjør nå, det synes jeg er veldig fruktbart, sier Aamot Øvensen.

Hun mener Frikirkens syn på samliv er utdatert.

– Mindretallet tapte nå. Men da man vet i hvert fall at det er to forskjellige syn. jeg tror vi burde stoppet selve avstemning, og ryddet litt. Men kanskje om noen år til, så får man på bearbeidet det. Og så satt bibelen i kontekst, for den samtiden man lever i.

Dette står i Frikirkens vedtatte samlivsdokument:

Samlivsdokumentet har fått tittelen «Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap».

Sex utenfor ekteskap: Bibelen er tydelig på at det seksuelle samliv hører hjemme i ekteskapet mellom mann og kvinne

Samboerskap: Samboerskap mangler ekteskapets paktselement, og bryter dermed med Guds ordning for samliv

Likekjønnet samliv: Bibelteksten som omtaler homofile seksuelle handlinger beskriver det som å være i strid med Guds vilje

Konverteringsterapi: Mennesker som ønsker hjelp til å leve etter Bibelens ord om seksualitet bør få det, men målet må ikke først og fremst være endring av seksuell tiltrekning

Gjengifte: Det finnes åpning for ny vigsel etter samlivsbrudd

--