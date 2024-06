Lønnsoppgjøret i Den norske kirke er i havn

Lønnsoppgjøret for ansatte i Den norske kirke har kommet i mål. Resultatet ble en lønnsramme på 5,2 prosent.

Forhandlet på overtid

Tirsdag og onsdag var satt av til forhandlinger, men partene måtte forhandle gjennom gjennom natten og formiddagen, før avtalen ble signert like etter klokken 10 torsdag.

Hovedorganisasjonen KA har forhandlet på vegne av arbeidsgiverne i Den norske kirke, mens de ansatte har vært representert av sine 23 forbund.

– Vi har kommet fram til et resultat som balanserer de hensynene vi må ta som ansvarlig arbeidsgiverorganisasjon: Støtte opp under rekrutteringsarbeidet på en måte som virksomhetene har økonomisk rygg til å bære. Dette er vi tilfredse med, sier forhandlingssjef i Hovedorganisasjonen KA, Anne Cecilie Andresen i en pressemelding.

For de som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke, skal 1 prosent av lønnsøkningen fordeles i lokale forhandlinger.

– Vi skal gi de ansatte i Den norske kirke en lønnsutvikling i tråd med sammenlignbare sektorer. Dette har vi levert på i årets forhandlinger, samtidig som vi holder kostnadsveksten for virksomhetene på et forsvarlig nivå, sier Andresen.

Mål for oppgjøret: Lønnsvekst og forenkling

Før forhandlingene begynte signaliserte KA at de ønsket et resultat som kan bidra til bedre rekruttering og forenklet avtaleverk. Mens Unio KA, som er paraplyorganisasjon for blant andre Presteforeningen og Diakonforbundet, har signalisert at de ønsker at lønn i større grad skal bli brukt som «virkemiddel for å rekruttere og beholde ansatte med høyere utdanning og høy kirkefaglig kompetanse».

Dette innebærer blant annet at de ønsket høyere startlønn for unge, nyutdannede prester.

Årets lønnsoppgjør er et hovedtariffoppgjør, noe som betyr at partene også har forhandlet om endringer i hovedtariffavtalen for virksomheter i Den norske kirke. Arbeidsgiverforeningen KA meldte i forkant av forhandlingene at de ønsket å bruke anledningen til å forenkle og samkjøre bestemmelser som har eksistert parallelt, fordi omfattende organisatoriske endringer de seneste årene har ført til at at kollegaer på samme arbeidsplass i noen tilfeller har hatt forskjellige metoder for ansiennitetsberegning og velferdsordninger.

Unio KA har trukket fram at de ønsker å bedre mulighetene for etter- og videreutdanning for ansatte i Den norske kirke, blant annet gjennom permisjonsordninger.

Årets nøkkeltall

Årets lønnsoppgjør i frontfagene (konkurranseutsatt industri) har gitt årets lønnsoppgjør en ramme på 5,2 prosent. Ifølge Det tekniske beregningsutvalget (TBU), som leverer det statistiske grunnlaget for lønnsoppgjørene, anslås prisøkningen til å bli 4,1 prosent i år.

---

Hovedtariffoppgjøret i Den norske kirke

Forhandlingene er mellom Hovedorganisasjonen KA og arbedstakerorganisasjonene LO, YS og Unio.

Hovedorganisasjonen KA representerer de kirkelige arbeidgiverne, som Kirkerådet, de kirkelige fellesrådene og menigheter med egne ansatte og menighetsbarnehager.

Arbeidstakerorganisasjonene LO, YS og Unio forhandler på vegne av en rekke særforbund som er medlemmer hos dem. For eksempel er Presteforeningen og Diakonforbundet medlemmer i Unio, mens Delta og Parat er medlemmer i YS.

Årets oppgjør er et hovedtariffoppgjør. Det innebærer at også hovedtariffavtalene forhandles. Disse regulerer blandt annet arbeidstid, avtalefestet ferie, og godtgjøringer.

Det skal være egne forhandlinger for de kirkelige organisasjonene, som Iko, Kirkens SOS og Kirkelig ressurssenter. Disse skal være 18 juni.

---