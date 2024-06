– Jeg har tenkt at det kan være en fordel å komme litt utenfra. Det har vært min erfaring før at Gud har brukt meg for å komme med et utenfra og friskt blikk, i en situasjon som kan virke litt låst, sier Tor Erling Fagermoen, nyvalgt synodeleder i Frikirken.

Jeg opplevde Guds ledelse til å ringe tilbake til Jarle — Tor Erling Fagermoen, nyvalgt leder i Frikirken

Han har bakgrunn fra Laget, Misjonssambandet og den europeiske skolelagsbevegelsen IFES Europe. Frikirken har han bare tilhørt i seks år. At han skulle ende opp her var ikke åpenbart.

For seks år siden flyttet Fagermoen til Bergen, og ble oppringt av daværende synodeleder Jarle Skullerud.

– Han ringte meg rett etter jeg hadde flyttet til Bergen og spurte om jeg kunne hjelpe til i en konflikt i kirken der, forteller Fagermoen.

Fagermoen takket pent nei. Dagen etter våknet han opp med en opplevelse av at han skulle ringe tilbake.

– Jeg opplevde Guds ledelse til å ringe tilbake til Jarle.

Han tok på seg oppgaven med å hjelpe til i konfliktsituasjonen, og ble senere også oppmuntret til å søke på den ledige pastorstillingen i samme menighet. Fra 2020 har han vært pastor i Bergen frikirke. Nå har han blitt synodeleder.

– Det er en ære å få synodemøtets tillit, og det er klart mange spenninger knyttet til det.

I OSLO: De siste dagene har Tor Erling Fagermoen blitt kjent med hovedkontoret i Oslo, men til vanlig vil han jobbe fra Bergen. (Julie Horpestad)

Utenfra blikk

Den nyvalgte lederen tror «lytte» blir et viktig stikkord i tiden fremover.

Da Fagermoen ble pastor i Bergen frikirke møtte han på arbeidsoppgaver han hadde savnet i tidligere jobber, som å komme tett på mennesker og få forkynne Guds ord på et sted over tid.

– Du leder ikke fra et kontor med et stort budsjett og mange lønnede medarbeidere rundt deg, men det handler om å være tett på kriser og gleder. Man får en nærhet til der det virkelig rører seg.

– Hvilke utfordringer vil du møte i rollen som synodeleder?

– Jeg ser at det er mange utfordringer som er nye for meg. Da jeg kom på jobb mandag ble det klart at jeg skulle delta på Dagsnytt 18, og det er ikke noe jeg har gjort før, sier han.

Tor Erling Fagermoen

51 år, født i Oslo, bor nå i Bergen

Utdannet seg innen teologi og språk

Erfaring som bibelskolelærer, og -rektor, menighetsplanter, generalsekretær i Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag, Europaleder i IFES og pastor i Bergen Frikirke

Ny synodeleder i Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Ønsker ikke splittet kirke

– Under Synodemøtet i helgen var det flere betente saker oppe, og utenfra kunne det virke som det var høy temperatur. Hvordan opplevde du møtet?

– Totalt sett opplevde jeg det mer mangfoldig enn det man kanskje kan få inntrykk av. Det ble et viktig møte, hvor krevende spørsmål ble belyst fra flere sider på en ærlig og ekte måte, svarer Fagermoen.

IKKE SPLITTELSE: Tor Erling Fagermoen ønsker en samlet kirke, og mener lytting blir viktig i tiden fremover. (Julie Horpestad)

Han understreker at alt det som ble sagt på møtet var nødvendig at kom frem, selv om det fra begge sider kunne oppleves vanskelig å lytte til bredden i samtalen.

– Det var viktig for oss å høre frustrasjonen og de ærlige tilbakemeldingene. Vi er en samlet synode og vi må høre fra hverandre. Det både trenger og tåler vi, sier den nyvalgte lederen.

Debatt rundt samlivsspørsmålet

Under helgens møte ble blant annet et samlivsdokument som fastslår at samlivsspørsmålet er et bekjennelsesspørsmål vedtatt med to tredjedels flertall. Det har skapt reaksjoner, og flere av de som støtter mindretallet vurderer nå om de vil fortsette å være medlem av kirken eller ikke. Fagermoen sier han har stor forståelse for at mange som ønsket en endring er frustrert og skuffet.

– Selv om Frikirken har slått fast at to lærer og praksiser ikke er mulig i samlivsspørsmålet, så finnes det både medlemmer og ledere som anerkjenner likekjønnet samliv. Hva er ditt budskap til dem, nå etter synodemøtet?

– Vi har én lære, og den er vi som ordinerte forpliktet på. Samtidig er det ikke er noen meningstvang i Frikirken.

At ordinerte er forpliktet på Frikirkens lære, innebærer blant annet at de ikke kan undervise og forkynne i strid med den.

– Hvordan skal folk klare å skille mellom mening og forkynnelse i samlivsspørsmålet?

– Vi ordinerte er forpliktet på læren, slik vi alltid har vært, så det gis ikke noe unntak fra det.

– Kan man som pastor på en gudstjeneste si «dette er min mening» og «dette er forkynnelsen»?

– Som pastor ville jeg ikke gjort det. Men vi skal forkynne på en sånn måte at alle føler seg ivaretatt og velkommen på våre gudstjenester.

NY ERFARING: Tor Erling Fagermoen har seks års erfaring fra Frikirken. (Julie Horpestad)

Fagermoen vil jobbe hardt for at enkeltpersonene i kirken ikke skal defineres ut fra hva man tenker om samlivsteologien.

– Det er viktig for meg å holde fast på i det videre arbeidet at vi er én kirke, ikke flertallet og mindretallet, sier han.

Satse på barn og unge

I tiden fremover, som nyvalgt synodeleder, sier Fagermoen at det blir viktig å lytte til hvor Gud vil lede både ham og medarbeiderne.

– Vi må også lytte til hverandre og spille hverandre gode.

Når det kommer til hvilke saker han ser på som viktige fremover trekker han frem barne- og ungdomsarbeid.

– Vi lever i en spennende tid, hvor mange unge søker Gud. Det har vi opplevd også i min lokale menighet i Bergen, sier han.

Fagermoen forteller at han selv har kjent på kroppen hvor viktig kristent ungdomsarbeid er.

– Hvilke sammenhenger har formet din tro?

– Jeg har vært åpen for impulser fra ulike sammenhenger, og har hatt sterke møter med Gud både i retreatbevegelsen, i mer intellektuelle strømninger og i karismatiske sammenhenger.

– Har du opplevd noen vendepunkt for troen din?

– Det har vært mange vendepunkt. Kanskje ikke en 180 graders vri, men mer justeringer som har tatt meg i retning av sunnhet i min gudsrelasjon. Jeg har sett Gud helbrede, løfte folk ut av rus og depresjoner. Jeg har mange erfaringer av at Gud har kommet nær.