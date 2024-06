Som ung var Einar Helgaas som en klegg på de mannlige lederne på ungdomsorganisasjonen Lagets leirer. Han visste det ikke den gangen, forteller han nå, men inni ham var det et tomrom: Han var på leit etter menn som kunne vise ham hva det var å være mann. Så han klistret seg på dem, og spurte dem ut om tro, teologi – og om damer.

– Jeg hadde mange hull i min sjel etter oppveksten, sier Helgaas.

De siste årene har det vært økt oppmerksomhet på hvordan gutter og menn har det. Det snakkes om menns psykiske helse, gutters utfordringer i skolen, og at menn er overrepresentert i selvmordsstatistikken. I vår kom regjeringens mannsutvalg med sin rapport som pekte på flere samfunnsområder hvor det er behov for å bedre situasjonen for menn.

I kristne miljøer har det lenge vært vanlig med egne mannsarbeid. De siste 20 årene har Einar Helgaas hatt en finger med i en del av det. Nå sitter han framoverlent i en sofa hos Laget i Oslo, og forteller at det er to grunner til at han har opplevd kristent mannsarbeid som som et kall: Den ene er forholdet til sin egen far i oppveksten, som han husker en klassisk arbeiderklassemann som var opptatt av jobben, fritidsaktivitetene sine og potetene i hagen. Men han var ikke den typen far som investerte tungt i sine sønner, ifølge Helgaas.

Den andre grunnen til engasjementet, er at Helgaas mener samfunnet har utviklet seg på en måte som har gjort mange menn usikre.

– Mannsidentitet har blitt mye mer tåkete, og det er mye forvirring rundt hva det egentlig er. Alle vet jo at rollene var mye tydeligere og renere før, og at det på noen måter var enklere. Det gjør at alle menn har en jobb å gjøre med å finne sin vei i denne kulturen. Mitt mål er å bygge samfunn. Og du får ikke et godt Norge hvis menn er forvirret.

– Hva tror du er grunnen til at det særlig i karismatiske og lavkirkelige deler av kristne Norge er fokus på dette med mannsideal og mannsarbeid?

– Det var et godt spørsmål. Der fikk du ekstra poeng, sier han, og skyter avgårde et anerkjennende blikk.

– For det første så er dette en gjeng som vil kalle seg bibeltro, og som vil ha fokus på hva som er vårt opprinnelige design og Guds plan for oss. Jeg tror den gjengen er fremoverlent på akkurat det, og opptatt av å ikke la seg rive med av samfunnstrender som ikke nødvendigvis er i takt med et sånt opprinnelig design.

Mannspodden

Podkast om mannsidentitet med Andreas Skjelde og Einar Helgaas, som lages i partnerskap med Tro og Medier

Det er nå laget over 60 episoder. De nyeste handler om den russiske mannen, om å finne en partner, og om å være far i tidsklemme

I tillegg har Helgaas siden 2016 vært med å arrangere samlingen Mann i Jotunheimen, for unge menn mellom 16 og 26 år. I tillegg jobber hans om regionleder i Norges kristelige student- og skoleungdomslag, og holder også seminarer om tema som handler om mannstematikk

Et overgangsrituale

Engasjementet hans har også lagt sterke føringer for hva slags far han er for sine egne barn. Aller mest for sønnene sine. For eksempel har han stelt i stand et slags overgangsritual: Når sønnene hans har blitt 15 år har han sendt dem i tur og orden på en lang fottur over fjellet, de 25 kilometerene fra Rolland i Åsane til Nedre Nattland. Med seg har de fått sju konvolutter å åpne underveis, med refleksjonsoppgaver å løse.

– Jeg sa til dem at de skulle sette av dagen, men ellers visste de ingen ting. Jeg hadde pakka sekken deres på forhånd og lagt den i bagasjerommet med presenning over. Etter en ganske stille biltur på 20 minutter var vi framme, jeg ga gutten sekken og den første konvolutten med kartet. Og så sa jeg at jeg er stolt av ham, og så dro jeg mens han stod forvirret igjen.

I første konvolutt var et kart. I de andre var oppgaver som handlet om blant annet mot, misjon, brorskap og karakter. Og bibelvers guttene skulle lese og tenke gjennom. Og noe mat.

Sju-åtte timer senere møttes de igjen, på andre siden av fjellet.

– Det handler om å gi de unge verktøykassen de trenger for å mestre livet. Så når de flytter ut trenger ikke jeg å ringe dem hver uke, og de trenger ikke ringe meg hver uke, fordi de lurer på tusen ting. I stedet kan vi møtes som venner og ha det utrolig gøy sammen.

Vi har 15 ganger mer testosteron i kroppen enn kvinner. Skal ikke det bety noe? Jo, det gjør det — Einar Helgaas, Mannspodden

FAR: Einar Helgaas har utviklet et overgangsritual for sine egne sønner. (Erlend Berge)

s og maskulinitet

– Hvordan ser du på faren for at du skyver fra deg noen, når du artikulerer så tydelig hva det å være mann innebærer?

– Vi må ikke snakke om det å være mann på en måte som er så smal at vi skyver folk fra oss. Man må ikke hugge ved for å være mann. Men samtidig er det flest menn som nettopp gjør det. Så vi kan ikke gå i den andre grøfta heller, og si at kjønn ikke betyr noe.

Samtidig: Når han på Facebook har spurt menn som følger Mannspodden om de helst vil gå på kafé med kameratene sine, eller gjøre en aktivitet sammen med dem, så sier rundt 80 prosent at de helst vil gjøre noe aktivt, forteller han.

– Det betyr at når du lager et mannsarrangement hvor man sitter stille og spiser mariekjeks, så treffer du i utgangspunktet kun 20 prosent. Hvis du da tror at du har nådd menn på hjemmebane, så vet ikke jeg om du har jobbet grundig nok med tematikken. Vi menn er veldig kinetiske, og bevegelsesorienterte. Mange av oss ønsker å sykle, stå på ski og jogge. Men vi trenger ikke å bli ekstreme av den grunn. Det blir aldri feil å både stimulere menns fysiske- og intellektuelle sider.

LIKESTILLING: – Nå er likestillingen kommet så langt at jeg nå er mer opptatt av å fokusere på hvordan kjønnene utfyller hverandre, sier Einar Helgaas. (Erlend Berge)

– Opplever du at det nå ikke gis stort nok rom for biologiske forskjeller mellom menn og kvinner?

– Ja, egentlig. Studier fra en rekke forskjellige kulturer viser at det over hele verden er slik at gutter er mer interessert i voldsom lek og aktivitet enn jentene. Fordi vi er biologisk forskjellige. Vi har 15 ganger mer testosteron i kroppen enn kvinner. Skal ikke det bety noe? Jo, det gjør det. Men det er det nesten ikke stuereint å snakke om.

– Hvilke endringer du skulle ønske deg, da, som kunne føre til at samfunnet bedre speiler reelle forskjellene på kjønnene?

– En ting er jo at menn ikke kan amme, så jeg tenker at kvinnene bør ha mer av barselpermisjonen. At skoleverket er tilrettelagt for jenter som klarer å sitte stille og være greie, og ikke for gutter som trenger en pedagogikk som er mer orientert mot bevegelse og erfaring. Og nå er likestillingen kommet så langt at jeg nå er mer opptatt av å fokusere på hvordan kjønnene utfyller hverandre.

Bibelske kjønnsidealer?

Helgaas er tydelig på at de med Mannspodden ikke «strør rundt seg med bibelvers», fordi de ønsker å nå bredere ut enn bare til kristne kretser. Likevel har han ingen betenkeligheter med å trekke inn bibelvers for å argumentere for forskjeller mellom menns rolle og kvinners rolle.

– Biologien viser store forskjeller mellom kvinner og menn i hvordan hjernen og kroppen er bygd opp. Det er Gud som har laget oss slik. At kvinner i høyere grad er opptatt av å gjøre det vakkert, mens menn i større grad er glad i konkurranse, er bare et par eksempler på dette.

– Så du har ingen innvendinger mot at noen en bruker bibelvers for å framsnakke tradisjonelle kjønnsroller?

– Mitt poeng er at menn og kvinner må få leve sine liv, også basert på naturlige kjønnforskjeller, og jeg er sikker på at vi kan finne ut av det på en fornuftig og balansert måte. Så å si at enkelte deler av Bibelen ikke skal brukes, det har jeg ingen forståelse for. Men da er vi tilbake der du startet, om at det er de frikirkelige og lavkirkelige som er mest opptatt av disse tingene.