På den kristne skulen står det ein spesiell rekord etter Narve Gilje Nordås

Året er 2015 når eit hundretals tenåringar spring rundt og rundt Nærbø sentrum på Jæren.

Runden er på 1,1 kilometer, og elevane har blitt sponsa med ein valfri sum per runde dei fullfører.

Det er Tryggheim vidaregåande skule sitt misjonsløp. Pengane går til eit misjonsprosjekt i Elfenbeinskysten.

Ikkje berre samla den kristne NLM-skulen inn 1.130.000 kroner, men det skjedde òg relativt oppsiktsvekkjande ting i Nærbø sentrum.

For sidan 2015 har ingen slått rekorden til jærbuen som ni år seinare står på startstreken i EM og OL.

Gymlæraren si vurdering

Rykta seier at trass i at Narve Gilje Nordås fekk beskjed frå trenaren om at han ikkje måtte gi full innsats, så klokka han inn 29 rundar på dei to timane løpet varte.

Det vil seie: 15,95 kilometer i timen eller 3:46 minutt per kilometer i to timar.

FRISKULE: Her imponerte løparen frå Voll allereie på vidaregåane. (Erlend Berge)

– Eg hugsar han som ein veldig kjekk elev, pliktoppfyllande, dyktig og med gode haldningar, seier tidlegare gymlærar Nils-Vidar Henriksen.

Fysiske testar var ein del av vidaregåande-regimet i tida då Gilje Nordås gjekk på Tryggheim (2014 til 2017).

– Vi hadde den berykta coopertesten. Der utmerka han seg jo veldig. Han sprang lenger enn det eg hadde sett før, seier gymlæraren.

I vidaregåande-gym er òg innsats sentralt for korleis ein blir vurdert. Også her leverte Gilje Nordås, fortel Henriksen.

– Han hadde mykje positivt å bidra med i kroppsøving, og særleg innanfor uthaldenheitsaktivitetene.

– Korleis var han i andre gym-ting enn springing? Hjørnefotball, dans og den typen ting?

– Teknisk var han gjennomsnittleg i fotball. Men han var jo rask, og innsatsen var god, seier Henriksen.

«Oj!»

– Korleis er det å sjå han no?

– Det er jo spesielt å ha ein tidlegare elev som hevdar seg på internasjonalt. Det er klart det er stas å følge med på. Han har hatt ei imponerande utvikling, spesielt dei siste åra, seier gymlæraren.

– Hadde du sett for deg dette?

– Narve viste jo at han hadde talent og at han var ein veldig god idrettsutøvar. Men eg veit ikkje om eg hadde rekna med at han ville komme så langt. At han har valt å satse, og at det har gått så bra, er kjekt å sjå.

Rektor Gjermund Viste deltar òg på misjonsløpet.

– Eg vinn ingen prisar, seier han og ler.

ROMA 2024: Det sat ikkje for Narve Gilje Nordås under forsøket på 1500-meter i Roma mandag. Han kom seg ikkje til finalen. (Heiko Junge/NTB)

– Men eg får mange gode «drøsar» med elevane, legg han til.

Viste hugsar to løpsår, i 2014 og 2015, kor to gutar frå friidrettsmiljøet i Sandnes IL imponerte.

– Vi har jo ikkje vore oppi så mange rundar verken før eller seinare, fortel han.

– Narve utmerka seg jo svært. Eg hugsar eg tenkte: «Oj, her e det någen som kan springa langt!»

Eit skjult talent?

At Narve Gilje Nordås har nådd verdseliten, veit skulen og misjonsløpet å bruke for å sette Tryggheim på kartet.

– Klart vi nyttar oss av profilane i Tryggheim-miljøet for å heie fram misjonsløpet og skulen. Då er Narve ein del av dei, seier rektor Viste.

– At ein tidlegare elev har nådd så langt i toppidretten, er knallstas.

– Kva gjer det han får til med ein rektor?

VM 2023: Under verdsmeisterskapen i Budapest i fjor markerte den tidlegare Tryggheim-eleven seg. (Beate Oma Dahle/NTB)

– Vi blir imponerte over nivået han held, og at han har nådd nye høgder og no faktisk er ein del av, ja, verdseliten på internasjonalt nivå.

– Det betyr at til og med dei små friskulane har elevar som kan nå så langt dei vil, seier han.

Elles kan rektor opplyse om at Nordås har representert Tryggheim i finalen i matematikkonkurransen Kodeknekkeren, kor han var med på R2-laget.