– En del av oss har tvilt oss fram til å støtte hovedstyrets forslag, selv om vi er prinsipielt imot en suspensjonsordning, sier Agnar Sæli, pastor i Skien baptistmenighet.

– Det er synd at vi skal bruke så mye tid og krefter på å holde noen utenfor eller på sidelinjen eller avgrense oss mot dem, når det er så mye vi kan samarbeide om. Det er et stort tankekors for oss, sier Ole Svinningen, leder for menighetsrådet i Bærum Baptistmenighet.

Lørdag vedtok Landsmøtet til Baptistkirken Norge en endring av sine vedtekter om utelukkelse. Den innebærer at menigheter kan bli suspendert ved vesentlige brudd på baptistisk tro og ordning. Dersom de ikke retter seg etter læren, risikerer de utelukkelse. Forslaget ble vedtatt med 91,6 prosent av de 215 stemmene.

Fordi forslaget ble vedtatt uten endringer, og med over 9/10 flertall, kan vedtekstendringen skje nå, uten ny behandling på neste landsmøte.

Sæli mener at forslaget som ble vedtatt var «det beste av det verste», og så langt man klarte å strekke seg fra begge sider. Videre mener han at suspensjonsordningen som nå er lagt inn i paragrafen om utelukkelse, gjør den noe mildere.

Omfatter mer enn samliv

Saken om suspensjon har kommet opp etter at fjorårets landsmøte vedtok at kirkesamfunnet ikke godkjenner at pastorer eller medlemmer av menighetsråd lever i likekjønnet samliv.

25 delegater fremmet da et forslag om at menigheter som handler på tvers av dette, skal suspenderes fra demokratiske prosesser i kirkesamfunnet. Forslaget ble vedtatt og hovedstyret fikk i oppgave å utforme et forslag til suspensjonsparagraf.

Etter høringsrunde i menighetene la hovedstyret fram et forslag som omfatter ikke bare brudd på baptistisk lære i homofilispørsmålet, men alle vesentlige brudd.

– I høringsrunden tok de fleste til orde for en generell løsning som ikke er direkte knyttet opp mot samlivsetikken, sa hovedstyreleder Sissel-Merete Berg til Vårt Land.

Tar mye tid og energi

Lørdagens vedtak mener Svinningen i Bærum Baptistmenighet var det beste av alternativene som forelå.

– Så får vi se hvordan veien framover blir. Jeg leser ut fra debatten at det er ulike forventninger til vedtaket. Men det utløser ingen handling fra menighetens side i noen retning.

Bærum Baptistmenighet har siden 2019 hatt et medlem av menighetsrådet som lever i likekjønnet samliv.

– Hvordan ser du på muligheten for at det nå blir reist en sak om å suspendere Bærum Baptistmenighet?

– Det har vært et gjentagende tema at noen grupperinger har ønsket å utelukke oss på den bakgrunnen tidligere. Mye energi og ressurser har blitt brukt på dette siden 2019. Nå ligger saken i hovedstyrets hender og hva de velger å gjøre. Vår menighet er og skal være en trygg og åpen menighet, det er vi klare på. Vi opplever ikke at vi er i vesentlig brudd på verken paragraf 2 eller 5 i vedtektene, sier Svinningen.

SKIEN: Agnar Sæli er pastor i Skien baptistkirke. (Wikimedia Commons/Jan-Tore Egge/Privat)

Ønsker en kirke med rom for ulike syn

Agnar Sæli, pastor i Skien baptistmenighet, er glad for at muligheten for suspensjon og utelukkelse av menigheter ikke er knyttet til et bestemt etisk tema.

– Vi har mange andre store etiske spørsmål som kristne. Krig og konflikt var en sak jeg nevnte i mitt innlegg under debatten, sier Sæli.

Han viser til at pasifisme har vært en del av baptistisk tradisjon.

– Vi står overfor mange etisk krevende spørsmål. Vi har de gamle traverne som kvinnesyn og gjengifte, og maktbruk, som Bibelen omtaler som stridigheter og partidannelser, og kanskje er det mest problematiske gjennom historien, sier Sæli.

Selv har Sæli et tradisjonelt syn på ekteskapet, men er kritisk til at Baptistkirken Norge skal bruke mye tid og krefter på en eksklusjonsordning.

– Jeg representerer Baptistkirken i Skien. Vi ønsker en kirke der det er rom for ulike syn, sier Sæli.

Om det nå blir reist en eksklusjonssak mot Bærum Baptistmenighet, tør Sæli ikke si noe om.

Hovedstyrets leder Sissel-Merete Berg og generalsekretær Bjørn Bjørnø, kommenterer utfallet av avstemmingen slik:

– Vi tolker det som et vedtak som samler kirkesamfunnet vårt, og det har vært et ønske om å avslutte denne prosessen. Det har vært en verdig og respektfull debatt, og vilje til kompromis til det beste for Baptistkirken Norge, skriver de i en e-post til Vårt Land.

---

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Hovedstyret foreslår at paragraf 5c endres:

«Ved vesentlig brudd på vedtektenes §2 eller §5b, kan hovedstyret opprette sak overfor en medlemsmenighet. Menigheten det gjelder vil i perioden saksbehandlingen varer være suspendert fra Baptistkirken Norges demokratiske prosesser(forslags- og stemmerett i landsmøtet).

Hovedstyret fastsetter prosedyren for prosessen som skal følges i saksbehandlingen. Dersom Hovedstyret ved sin behandling av saken vurderer at det ikke er sannsynlig at saken kan løses i minnelighet, kan Hovedstyret som siste utvei legge fram sak for Landsmøtet om å utelukke menigheten fra Baptistkirken Norge.

Prosedyren for utelukkelsessak skal baseres på et regelverk som på forhånd skal være kjent for medlemsmenighetene. Utelukkelsessaken skal også tas opp til behandling på et landsmøte dersom minst 40 prosent av medlemsmenighetene krever det, forutsatt at fastsatt prosedyre er fulgt. (...)»

---

Håpet på stor oppslutning

– Det ble et overraskende tydelig flertall, sier Magnar Mæland, tidligere generalsekretær i Baptistkirken Norge.

Han var blant de 25 delegatene som på landsmøtet i fjor tok til orde for en suspensasjonsordning. I april i år uttalte han til Vårt Land at han håper hovedstyrets forslag får stor oppslutning.

– Dette synes jeg ser bra ut og er i tråd med det Landsmøtet ønsket. Det er viktig at vi får mulighet til å ha suspensjon som en midlertidig ordning ved vesentlige brudd, sa han.

Mæland er godt fornøyd med utfallet av lørdagens avstemming.

– Det er en stor trøtthet i nesten hele kirkesamfunnet rundt denne saken. Debatten bar preg av et ønske om å få satt et punktum og komme over i et annet fokus og modus.

Mæland synes det er positivt at hovedstyret, ikke landsmøtet, som skal behandle sakene om suspensjon.

– Det tror jeg var viktig for mange, for disse rundene bygger jo ikke fellesskap, sier han.

Magnar Mæland, tidligere generalsekretær og hovedstyreleder i Baptistsamfunnet. Det norske baptistsamfunn baptist baptistkirken (Caroline Teinum Gilje)

Mot ordningen

Vårt Land har tidligere omtalt at minst tre baptistmenigheter har gjort det klart at de ikke kjenner seg forpliktet av landsmøtets samlivsvedtak i fjor.

Skien baptistkirke skrev tidligere i år i sitt høringssvar at de «er prinsipielt imot suspensjon av en menighet begrunnet ut fra etiske spørsmål rettet mot enkeltmedlemmer». De mener det er opp til den lokale menighet å behandle slike spørsmål.

I høringsrunden kom de likevel med noen innspill:

De mente blant annet at en sak om suspensjon skal ligge i landsmøtet. Ordningen må også være generell.

---

Baptistkirken Norge

Kjennetegnes ved at de avviser barnedåp, og praktiserer i stedet dåp ved bekjennelse av troen.

Består av rundt 100 menigheter med til sammen 10.500 medlemmer.

Mer enn 30 av menighetene er minoritetsspråklige. I tillegg har mange menigheter en stor andel med ikke-vestlig bakgrunn.

1. januar skiftet organisasjonen navn til Baptistkirken Norge.

Kilder: baptist.no / snl.no / Statsforvalteren

---