Kirkens egne ansatte står bak guide for de som vil bryte ut – får kritikk

Hvordan skal norske metodistmenigheter gå fram for å forlate trossamfunnet, til fordel for en nyopprettet, konservative utbryterkirke?

Organisasjonen Connect Metodist, med en rekke profilerte metodistpastorer i spissen, fremmer på sine nettsider en «guide» som forklarer hvordan dette kan gjøres.

Christian Alsted er biskop i United Methodist Church for Norden og Baltikum, sier at det ikke er akseptabelt om Metodistkirkens egne ansatte aktivt promoterer at man kan forlate trossamfunnet.

– I lengden kan vi ikke leve med at man promoterer å forlate metodistkirken. Men min forståelse er at de nå er i ferd med å endre sitt fokus til å bli et bli et nettverk for konservative som ønsker å forbli i metodistkirken, sier Alsted.

Nyopprettet utbryterkirke

Organisasjonen Connect Metodist ble stiftet i februar 2023, ifølge stiftelsesdokumentet for å «hjelpe og inspirere metodistmenigheter og metodister som ønsker å ha et tradisjonelt syn på ekteskapet og menneskelig seksualitet slik vi finner det uttrykt i Bibelen og i Connect Metodist sitt arbeidsgrunnlag».

Organisasjonens nettside har en egen del med informasjon om utbryterkirken Global Methodist Church, som ble opprettet i USA i mai 2022 etter et brudd med United Methodist Church. Årskonferansen i Metodistkirken i Norge skal i sommer ta stilling til metodistkirkene i Hvittingfoss og Hammerfests anmodninger om å få forlate trossamfunnet til fordel for Pinsebevegelsen, og om de i tilfelle skal få ta med seg av kirkebygg og eiendommer.

– Når det er avklart, vil det ikke lenger være greit for våre egne ansatte å aktivt promoter muligheten for å forlate metodistkirken, sier Biskop Christian Alsted.

– Det har vært nevnt som en mulighet

I organisasjonens styre sitter en rekke pastorer og tidligere pastorer i Metodistkirken i Norge, blant annet Jan-Erik Fjukstad Hansen i Hammerfest, hvor menigheten nylig stemte for å søke seg til Pinsebevegelsen. Hansen, som er organisasjonens styreleder, er uenig i at Connect Metodist har drevet aktiv promotering av den konservative utbryterkirken Global Methodist Church.

– Jeg kan ikke se at vi har fremsnakket det mye. Det har vært nevnt som en mulighet, hvis man skulle gå ut av Metodistkirken i Norge, sier Jan-Erik Fjukstad Hansen.

GUIDE: Nettsidene til organisasjonen Connect Metodist viser fremgangsmåten for de som ønsker å slutte seg til en nyopprettet utbryterkirke. (Skjermdump)

– Det står jo en oversikt over framgangsmåten på nettsiden deres?

– Jada, det var jo en problemstilling tidligere. Men det er ikke aktuelt nå. Så vi har ikke brukt mye krutt på det, sier Hansen, med henvisning til at metodistkirkene i Hvittingfoss og Hammerfest nå har besluttet at de heller vil søke seg til Pinsebevegelsen, enn til et annet metodistisk trossamfunn.

– Her må man ta et skritt tilbake. Dette begynte med at Metodistkirken i Norge har en diskusjon om likekjønnet vigsel. Så sier noen at menigheter som er uenige, heller får gå ut. Og da kunne en annen metodistkirke være en mulighet.

STYRELEDER: Jan-Erik Fjukstad Hansen er styreleder i Connect Metodist. Han er også pastor i Hammerfest metodistkirke, som nå ønsker å slutte seg til Pinsebevegelsen. (Privat)

Veien videre for nettverket

Selv om menigheten han leder nå vil forlate Metodistkirken i Norge, sier pastor Jan-Erik Fjukstad Hansen at han ikke selv ikke har planer om å forlate trossamfunnet.

– Biskop Christian Alsted sier han tror dere nå vil bli et nettverk for konservative som ønsker å forbli i metodistkirken. Stemmer det?

– Dette var et arbeid for å sikre retten til konservative innad i Metodistkirken eller hjelpe dem videre. Så ja, det er naturlig at det vil fortsette som et nettverk innenfor Metodistkirken i Norge. Nå skal vi ha årsmøte og snakke om veien videre, og det som ikke lenger er aktuelt, får vi ta bort, sier Hansen.

– Betyr det at nettsidene til Connect Metodist ikke lenger vil forklare hvordan man kan forlate Metodistkirken i Norge til fordel for Global Methodist Church?

– Vi kommer ikke til å ha det som en oppgave nå videre, det kan jeg ikke se for meg.

Biskop Alsted mener et slikt nettverk for konservative kan være en positiv kraft innad i trossamfunnet.

– Vi har lovet og ønsket et slikt nettverk, hvor det skapes rom for konservative menigheter, prester og lekfolk. Det kan være et forum som kan utnevne et koordinator, som vil bli konsultert blant annet når det skjer utnevninger til disse menighetene, sier Alsted.