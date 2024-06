I Sverige ønsker 34 prosent å bestemme over musikken i begravelsen sin, og 60% har en gang tenkt på hvilken musikk som skal spilles. Det kommer fram i en Sifo-undersøkelse gjennomført på etterspørsel fra begravelsesbyrået Fonus.

I undersøkelsen kommer det også frem hvilke sanger som er mest populære. «Vår stund på jorden» av artisten Laleh er på toppen, og salmen «Amazing Grace» på andreplass.

Det skriver den svenske avisen Dagen.

Følelsen eller tonen du vil sette på seremonien varierer veldig — Conny Solberg, begravelsesagent i Fonus

Reflekterer personen

– At det er så stor variasjon når det kommer til låtvalg, tror jeg er fordi følelsen eller tonen du vil sette på seremonien også varierer veldig. Noen foretrekker å holde seg til det tradisjonelle og velger sanger som «Amazing Grace», mens andre vil at musikken skal reflektere hva du selv har lyttet til i livet, sier Conny Solberg, begravelsesagent i Fonus i en pressemelding.

Solberg mener at det blir stadig mer populært å uttrykke hvem man er på en mer personlig måte, også gjennom begravelser. Dette har resultert i at stadig flere «unormale» låtvalg, og Fonus gir selv eksempelet AC/DCs låt «Highway to hell».