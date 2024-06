PR-rådgiver utfordret Den norske kirke – nå får han svar

– Først og fremst vil jeg anerkjenne utfordringen. Jeg er enig i mye av det Tellefsdal sier, men det er viktig å påpeke at undersøkelsen hans er rundt ni år gammel, sier Jorunn Strand Askeland, konstituert kommunikasjonsdirektør i Den norske kirke.

I den ferske boken Rebranding The Church tar forfatter og PR-mann Peder Tellefsdal til orde for at bredden av kirkelandskapet har et kommunikasjonsproblem.

Noe av kritikken handler spesifikt om Den norske kirke. Tellefsdal mener DNK fra sentralt hold snakker for mye om dagsaktuelle politiske spørsmål og for lite om det som tradisjonelt har vært kirkens kjernebudskap.

Dermed er det vanskelig for folk å forstå hva som skiller kirken fra andre humanitære aktører, mener Tellefsdal.

SVARER PÅ UTFORDRING: Jorunn Strand Askeland, konstituert kommunikasjonsdirektør i Den norske kirke. (Den norske kirke)

Ikke en motsetning

Strand Askeland forteller at DNK fra sentralt hold jobber kontinuerlig med være en tydelig formidler av kristen tro. Når Tellefsdal utfordrer kirken på viktigheten av dette, er hun helt enig, forteller hun.

Samtidig står ikke det i motsetning til å være en samfunnsaktør, mener hun.

– Som kirke er vi en del av samfunnet. Troen skal utspille seg i livene vi lever. At vi står på de undertryktes side og er opptatt av klima, er en helt naturlig følge av at vi er en trosaktør. Vi må finne det rette rommet i den offentlige samtalen som kirke, sier Askeland.

I nyere tid har DNK gjennomført flere undersøkelser blant medlemmer. På den ene siden har de fått tilbakemelding om at medlemmer ønsker kirkens stemme i moralske og etiske debatter. Samtidig forventes det at kirken er en tydelig trosaktør og ikke pakker inn at de er kirke.

Det tar kommunikasjonsdirektøren på stort alvor. Hun avviser at kirken gjemmer bort budskapet sitt.

– Kirkens budskap forandrer mennesker hver dag i 1100 menigheter i hele landet. Det er viktig å minne om, sier hun.

FOREDRAG: Peder Tellefsdal er allerede i gang med foredrag om boken sin, som lanseres i juni. Her fra et foredrag for KRIK. (Erlend Berge)

Fant ikke Jesus

For 10-15 år siden jobbet Tellefsdal i PR-byrået Burson Marsteller, hvor han hadde Den norske kirke på kundelisten. Her gjorde han en analyse av hva DNK kommuniserte fra sentralt hold gjennom nyhetsmedier og på nett. Tellefsdal forventet å finne noe om Jesus, men de tre temaene som gikk mest igjen var klimaforandringer, flyktningkrise og LHBT-tematikk, forteller han i boken.

– Tror du listen ville sett annerledes ut i dag?

– Ja. Men det kommer an på om man bare leter etter omtale av Jesus, eller om det også teller når kirken for eksempel snakker om hvem Den hellige ånd er i forbindelse med pinse.

En viktig satsing for Kirkerådets kommunikasjonsavdeling i nyere tid, har nemlig vært å forklare innholdet i kristne høytider. Her kommer kjernen i troen tydelig fram, mener Strand Askeland.

Et eksempel på dette, var da biskop Kari Veiteberg stilte opp direkte på TV2 nyhetskanalen rett før høymessen i Domkirken på påskedag og snakket om oppstandelsen.

– Her snakket hun med stor entusiasme om hvilken revolusjon som skjedde ved oppstandelsen påskedag.

Dette er kjernebudskapet

– Har det vært perioder der kirkens kommunikasjon har lagt for lite vekt på kjernen i troen?

– Jeg kan ikke svare på hvordan kommunikasjonen var før min tid. Og jeg synes det er viktigere å kommentere på Tellefsdals poeng. I kommunikasjonsarbeid er det viktig å være tydelig på hvem man er, og i vår tid er det kanskje ekstra viktig. Nye generasjoner har stor åpenhet og mindre fordommer.

– Når dere jobber med kommunikasjon i DNK, hva tenker dere at kjernebudskapet deres er?

– Det er evangeliet som er det viktigste. At vi er skapt av Gud og uendelig verdifulle og at nåden er for alle. Men det hjelper ikke at du sier mange fine ord om Jesus uten å jobbe for å endre det Jesus ville endret.