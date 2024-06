Har forsket på hva som former folks tro. Svarene overrasket ham

Hvilke faktorer i barne- og ungdomstida er det som har vært viktige for troen?

Det har Andreas Bjørntvedt spurt et utvalg 30–40 åringer i Norge om. Han er PhD-kandidat på VID vitenskapelige høgskole, ved siden av å være pastor i Fredheim Arena.

– Mor har hatt sterkest betydning for troen, sier Bjørntvedt når han skal oppsummere studien.

Dette funnet stemmer overens med tidligere forskning, og kandidaten har kommet frem til en mulig forklaring:

– Det virker som det er en tettere følelsesmessig varme i relasjonen til mor kontra til far. Det kan virke som at mor er tettere på livet til barna, sier Bjørntvedt.

Viktig med varme

Selv om mor er den som fremstår som mest sentral for gruppen som helhet, peker Bjørntvedt på at også venner og andre viktige personer kan ha den samme den samme påvirkningsmuligheten.

– Jeg argumenterer for at det ikke er den relasjonelle rollen som er avgjørende, men karaktertrekkene ved personen. Her går funnene noe utover tidligere forsking og teori, og kanskje er dette egentlig hovedfunnet.

FORSKER: Andreas Bjørntvedt er PhD-kandidat ved VID vitenskapelige høgskole. (Caroline Teinum Gilje)

På spørsmål om hvordan dette kan overføres til kirken, svarer Bjørntvedt:

– Det er åpenbart at det å møte den andre med kald dogmatikk ikke ser ut til å være veien å gå.

Det som derimot har betydning, er varme, tillit og integritet, og at noen formidler på en troverdig måte gjennom livet sitt, forteller han.

– Det kan virke som at de jeg har snakket med opplever en del av disse personene som forandret av Kristus, og at disse trekkene nærmest oppleves som fruktene av et liv med ham.

Han mener kirken kanskje burde ha et ekstra fokus på å utruste de som står tettest på den oppvoksende generasjonen, enten om det er i hjemmet eller i kirken.

Betydningsfulle ungdomsledere

For de som har vokst opp med skilte foreldre eller kun én av dem, blir ungdomslederen den mest betydningsfulle av samtlige i påvirkning av kristen tro.

Gruppen av informanter som helhet oppgir at ungdomslederen også er viktigere enn pastoren. Dette mener Bjørntvedt er verdt å merke seg for menighetene rundt omkring i landet.

– Gir vi ungdomslederen nok støtte og ressurser, spør han, og legger til:

– Ungdomslederen har satt spor som informantene gjenkjenner som svært dype, 12–20 år etter mange av dem var i kontakt med vedkommende.

– Hvilke individer trekkes frem som viktige for hvordan man tenker om den kristne tro i dag?

– Det er mange, men på topp finner vi mor, deretter venner, far, ektefelle og ungdomsleder. Pastor, søsken og besteforeldre kommer lenger ned. Det at venner er så høyt plassert er også interessant, ettersom dette ikke er helt i samsvar med tidligere forskning på en yngre alder. Kan det være at vi først i voksen alder er i stand til anerkjenne påvirkningen venner har på oss, undrer han.

Overraskende funn

Kristne leirer og festivaler var også viktige for respondentene i studien. Dette overrasket forskeren.

– Jeg har også vokst opp på leirer, og tenkt at disse ikke har vært så betydningsfulle, sier Bjørntvedt.

Men respondentene oppga i stedet at disse sto frem som veiskiller i livet, og som noe man husker når man ser tilbake på barne- og ungdomstiden.

– Flere av informantene har fått livet sitt forandret etter å ha deltatt på kristen festival eller leir, kan Bjørntvedt fortelle.

– Hvorfor er disse arrangementene så betydningsfulle for troen?

– Det er hendelser som skjer i en alder hvor veldig mye formes, man tar en del valg som blir stående igjen.

Ellers skiller ungdomsarbeid og bibelskole seg ut som viktigst, ifølge forskningen.