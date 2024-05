Selverklært profet dømt for svindel – nå har NRK laget dokumentar

«En svensk storsvindler drar rundt i Norge og lurer folk for penger på de merkeligste vis. Han har hundrevis av følgere og kaller seg Profeten Mattias.»

Slik beskrives den ferske podkasten «Svindler i Guds navn», laget av NRK-journalistene Kaja Frøysa og Lisbeth Fauske Løland.

NRK har intervjuet kilder som hevder de er blitt svindlet av svensken som skal ha forkynt i en rekke norske menigheter siden 2010.

– Redde for å fortelle

En av dem er en kvinne fra Kristiansand. Hun følte seg manipulert til å gi bort 300.000 kroner mens hun var i sjelesorg hos ham, skriver svenske Dagen, som har fulgt saken tett og omtalt den ferske podkasten.

Kvinnen skal ha kommet i kontakt med den selverklærte profeten i 2012 under et tverrkirkelig arrangement i byen. Der gav han inntrykk av at han hadde fått budskap fra Gud, ifølge kvinnen. Selv fikk hun blant annet høre at hun skulle bli rik.

NRK har valgt å ikke navngi hverken predikanten eller kvinnen.

– Det som har slått oss i arbeidet er at mange har vært redde for å fortelle om det de har vært med på. De er redde for konsekvensene, både i forhold til sin egen lille menighet, og i forhold til predikanten. De er traumatiserte, sier NRK-journalist Frøysa til svenske Dagen. Hun er også produsent for podkasten, som strekker seg over fem episoder.

Ble dømt

NRK har ikke lyktes å få tak i predikanten for å høre hans syn på saken. De har imidlertid intervjuet en norsk pastor som de vet er i kontakt med ham, skriver avisen.

– Vi tror han fortsatt holder på, sier Frøysa.

I 2022 ble han dømt i Sverige til å betale over 700.000 svenske kroner til et svensk ektepar. De solgte sin eiendom til predikanten, men da han ikke betalte det avtalte depositumet, hevet de kjøpet, ifølge norske Dagen.