Dagen-kontor tagget ned natt til onsdag

Hovedkontoret til avisen Dagen skal ha blitt utsatt for vandalisme, melder avisen fredag kveld.

Lokalene skal ha blitt tagget ned med beskjeder som «Boikott Israel», «Israel is ISIS» og «Zionism is terrorism».

Saken er politianmeldt.

Personangrep

På én av veggene er beskjeden «Selbekk er nazi» tagget.

Sjefredaktør Vebjørn Selbekk sier til Dagen at hendelsen ikke gjør veldig inntrykk på ham.

– Stadig vekk blir jeg kalt både nazist og barnemorder på X. Sånt gjør ikke så veldig inntrykk på meg, sier han.

Han peker på at hærverket fører til ekstrakostnader for bedriften, og at det derfor må anmeldes.