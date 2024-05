Tradwife-trenden, som handler om at kvinner velger å arbeide i hjemmet, har fått mye oppmerksomhet i norske medier de siste ukene, og debatten om hvorvidt den undergraver feministiske verdier eller ikke, har blitt reist.

På «Politisk kvarter» på NRK torsdag morgen stilte arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) opp, med Sylvi Listhaug (Frp) og hjemmeværende mor Linn Therese Solheim som motdebattanter. Brennas poeng var at vi trenger alle hoder og hender vi kan få i arbeid, og at kvinner er en viktig del av den økonomiske produktiviteten i Norge.

– Jeg synes det er en veldig nedgradering av det som skjer i hjemmet, sier Mette Fladstad Aleksandraviciene etter å ha hørt Brennas utspill.

Aleksandraviciene er hjemmeværende mor, og mener hun aldri har jobbet så mye som det hun gjør nå. Hun synes arbeidet hun gjør hjemme undervurderes i den store sammenhengen.

Mener forebygging er viktig

– Det er helt klart hva som verdsettes i dag, nemlig de pengene man får i skattekassa. Men det synes ikke jeg, sier Aleksandraviciene.

Hun mener at det å være hjemmeværende er viktig for barnets utvikling, og at dette igjen virker forebyggende, slik at de nye verdensborgerne ikke blir store utgifter for staten senere i livet. Både tilknytning, og det å lære seg å gjenkjenne følelser, trekker hun frem som spesielt viktig.

Jeg tenker det at kvinner velger å være hjemme ikke nødvendigvis er negativt for likestillingen, det viktigste er at kvinnene skal ha et valg — Mette Fladstad Aleksandraviciene

Aleksandraviciene har foreløpig ett barn, men ønsker seg gjerne flere. Hun har bestemt seg for å være hjemmeværende i hvert fall frem til barna er i skolealder.

– Jeg tenker det er det beste for barnet mitt, og for meg og familien min. Jeg ser på det som mitt primære kall og livsoppgave.

Å være en «tradwife» innebærer å prioritere å arbeide i hjemmet, og på sosiale medier deler mange kvinner noe som for mange oppfattes som en romantisering av dette. Selv kjenner ikke Aleksandraviciene seg igjen i alt trenden innebærer, men hun synes det er gøy at debatten reises.

– Jeg tenker at det at kvinner velger å være hjemme, ikke nødvendigvis er negativt for likestillingen. Det viktigste er at kvinnene skal ha et valg, sier hun.

– Ikke valgfrihet for alle

Den hjemmeværende moren er takknemlig for at hun og familien har ressursene til nettopp å kunne ta valget om at mor skal være hjemme, selv om det har påvirket økonomien.

– Brenna snakker om at alle står fritt til å velge å være hjemme, men det er ikke mulig å ta det valget om man for eksempel er enslig eller har mistet partneren sin. Det er ikke valgfrihet for alle, sier Aleksandraviciene.

OPPGJØR: Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna tok oppgjør med tradwife-trenden på «Politisk kvarter» torsdag. (Erlend Berge)

Under «Politisk kvarter» sier Brenna at kontantstøtten er en dårlig idé, fordi man betaler kvinner for å ikke benytte seg av velferdstilbud. Aleksandraviciene mener på sin side at staten burde være villig til å ta utgiften med hjemmeværende mødre, fordi man i det store og hele vil tjene på det. Men, at familiene selv må ta økonomisk ansvar, understreker hun også.

Bidra til statskassa

– Brenna sier vi har problemer om alle kvinner velger å være hjemmeværende. Har du reflektert noe over at du ikke bidrar til velferdsstaten ved å ikke jobbe?

– Jeg har en mann som betaler skatt, og jeg bidrar til at ungen min skal bli trygg og slippe å være en stor utgiftspost senere, svarer Aleksandraviciene.

– Har du tenkt noe på hvilke konsekvenser det får for deg når det kommer til pensjonssparing for eksempel?

– Jeg har reflektert over det, men for meg er det bare småtterier i forhold til hva som blir frarøvet om jeg ikke er hjemme.

KRISTEN: Mette Fladstad Aleksandraviciene mener friheten man snakker om i Norge er annerledes enn friheten Jesus snakker om. Hun vil legge ned sitt liv for andre. (Privat)

– Hva føler du at du må gi opp når du velger å være hjemme?

– Jeg hadde en liten identitetskrise da jeg ble mor, fordi jeg selv hadde verdsatt den jobben jeg gjorde i samfunnet, og jeg tenkte at jeg ikke fikk utfoldet meg på samme måte som andre. Man begrenser seg mer til repeterende oppgaver hjemme, men jeg tenker det er sinnssykt verdifullt, sier Aleksandraviciene og legger til:

– Selv om det er begrenset hva jeg kan utrette av store ting nå, så kommer det også en tid når barna er store og jeg igjen kan ta valg som er annerledes, og mer for meg selv.