Hun blir Vårt Lands nye visuelle historieforteller

For første gang i avisens historie har Vårt Land ansatt en visuell historieforteller. Hun heter Matilde Solsvik, er 23 år og kommer fra Vik i Øygarden.

– Vi hadde svært sterke søkere til stillingen og er veldig fornøyd med ansettelsen. Solsvik hadde sommerjobb hos oss i fjor sommer og imponerte oss med sitt skarpe blikk, gode penn og unike visuelle uttrykk, sier religions- og featureredaktør Elise Kruse.

Solsvik vant to klasser under Årets bilde-kåringen i 2022: Årets nykommer og Åpen klasse. Prisene vant hun for arbeidet sitt med fotoserien Min båt er så liten, som også delvis ble publisert hos Vårt Land høsten 2023.

– En pangstart

– Hun har hatt en pangstart på fotojournalistkarrieren, og har allerede bevist at hun er en svært kompetent visuell historieforteller. Vi er veldig glad for at hun nå kommer tilbake til oss i Vårt Land, sier Kruse.

Det siste året har Solsvik vært nynorskpraktikant, journalist og fotograf i NRK.

– Jeg føler meg heldig og ser veldig fram til å komme tilbake til Vårt Land av flere grunner. Det er en redaksjon med mange dyktige og inspirerende folk som jeg gleder meg til å lære av og jobbe sammen med. Jeg har veldig troa på avisa og håper og tror jeg kan være med å styrke den, sier Solsvik.

Ser fram til å forme stillingen

Hun sier det å få stillingstittelen visuell historieforteller er en drøm.

– Det blir spennende å være med å forme stillingen. Med mine erfaringer og kunnskap om religionslivet i Norge, min penn og mitt blikk, ser jeg frem til å fortelle viktige historier og bli en del av et godt team.

Solsvik starter opp i stillingen 19. august.