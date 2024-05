Stiller spørsmål ved Selbekks verdier. Får kraftig motsvar

– Kva slags verdiar er det som styrer det som skjer, og dei som støttar dette? spør biskop og preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, i et innlegg på hans offisielle Facebookside.

Han er svært opprørt over Israels dødelige rakettangrep mot en teltleir i Rafah, der fordrevne palestinere har søkt tilflukt. Minst 45 palestinere er drept, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Øyevitner forteller om grufulle scener av brennende kvinner og barn.

Verdenssamfunnet har fordømt angrepet på det sterkeste. Selv har Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, kalt angrepet en «tragisk feil».

Det holder ikke, mener biskopen, når Vårt Land tar kontakt.

– Den internasjonale domstolen har sagt at det er brudd på folkeretten å drive krigføring i Rafah. Når Israel likevel bryter dette, hvilke verdier har man da igjen for vern menneskeliv? spør Fykse Tveit.

– Hva mener du at dette sier om Israels verdier?

– Det må Israel svare på. Men hva er mer verdt enn å forholde seg til verdiene og vernet om menneskeliv enn det som ligger i krigens folkerett? spør han.

– Når norske aktører som støtter Israel sier Israel ikke har noe valg, hva slags verdier har de? — Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke

Hvilke verdier har de som støtter Israel?

I innlegget tar Fykse Tveit også et oppgjør med Israels støttespillere, og spør hva slags verdier som styrer dem.

Han mener det er på tide at de som kritiserer den norske regjeringen for å anerkjenne Palestina, også retter kritikk mot «den regjeringa som trossar alle åtvaringar og internasjonale forbod mot å bombe og invadere Rafah».

Til Vårt Land utdyper han hva han mener:

– Det er noe med proporsjonene i dette. Når Norge prøver å etablere en ny vei mot en rettferdig fred og en tostatsløsning, blir det voldsomt kritisert. Men hvor er kritikken av de som bryter krigens folkerett?

Biskopen spør videre:

– Når norske aktører som støtter Israel og sier Israel ikke har noe valg, hva slags verdier har de?

– Er det noen spesielle aktører i Norge du tenker på?

– For eksempel har Dagen-redaktøren vært tydelig i sin kritikk av Norges anerkjennelse av Palestina som selvstendig stat. Så vidt jeg har skjønt av det han sier, er han en av dem som mener at situasjonen krever at Israel må gjøre det som må til, svarer Fykes Tveit.

Israel Palestinians ANGREP: Det israelske rakettangrepet mot teltleiren i Rafah har blitt fordømt av et helt verdenssamfunn. (Jehad Alshrafi/AP)

Selbekk: – Preses går over streken

Det er Vebjørn Selbekk, redaktøren i den kristne avisen Dagen, som Fykse Tveit sikter til. Selbekk er en selverklært israelsvenn og har mange ganger gått ut og støttet Israels rett til å forsvare seg.

Dagen-redaktøren er skuffet over at Olav Fykse Tveit, som øverste leder i Den norske kirke, gjør dette til et spørsmål om verdier.

– Det er ikke slik at man er et dårlig menneske fordi man har et annet syn på en konflikt. Her syns jeg preses går over streken, sier Selbekk.

Dagen-redaktøren mener forskjellen på Fykse Tveit og han selv, er at mens preses legger hovedansvaret på Israel, legger Selbekk det på Hamas.

– Men det betyr ikke at jeg er Israels ukritiske heiagjeng. Jeg har sagt offentlig flere ganger at Netanyahu har alliert seg med ytterliggående, religiøse krefter, og at sivile palestinere er påført stor lidelse.

– Det er ikke så store forskjeller på mine og Fykse Tveit sine verdier. Men Jeg reagerer sterkt på at han gjør dette til et spørsmål om moral — Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen

Om rakettangrepet mot Rafah sier han at han forstår det som at det var en tragisk feil, som Israel har innrømmet. Han spør samtidig hvilke alternativer Israel har.

– Hamas har fortsatt styrker i Rafah. Skal Israel gjøre jobben ferdig, eller trekke seg ut av Gaza nå og gi Hamas kontrollen tilbake? Jeg tror ikke det siste er en farbar vei, sier Selbekk.

Han mener det er i palestinernes og verdenssamfunnets interesse å ta fra terroristene makt, og at Israel ikke er i krig med den palestinske sivilbefolkningen.

– Preses spør hva slags verdier de som støtter Israel har, så da retter jeg hans spørsmål mot deg. Hva slags verdier er du styrt av i denne konflikten?

– Det er ikke så store forskjeller på mine og Fykse Tveit sine verdier. Men jeg reagerer sterkt på at han gjør dette til et spørsmål om moral.

Selbekk trekker likevel frem én verdi, som er å respektere sine meningsmotstandere:

– Det prøver jeg å gjøre selv.

– Vår menneskelighet er utfordret

Olav Fykse Tveit understreker at Hamas har gjort «forferdelige ting», som fortsatt skal fordømmes, og at de kunne bidratt til å få slutt på krigen ved å frigjøre gislene.

Men han mener de menneskelige lidelsene på Gaza er så enorme nå, at vi som medmennesker må si ifra at «dette går ikke an».

– Vår menneskelighet er så utfordret av det som nå skjer. De som er opptatt av Israels sak må utvikle sin kritikk på en måte som blir hørt, sier han.