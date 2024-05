Sier ja til sammenslåing mellom TVL og kristen TV-aktør

Eierne av TVL tilfører inntil tre millioner kroner til den kristne TV-kanalen TVL. De sier også ja til at TVL fusjonerer med produksjonsselskapet TV Inter.

Det ble bestemt på Knifs generalforsamling forrige uke, melder Dagen.

TVL har i dag et nært samarbeid med TV Inter. Millionene vil bli tilført den kristne TV-kanalen uavhengig en eventuell fusjon, skriver avisen.

Hallvard Eidheim, som inntil forrige uke var styreleder i Knif, bekrefter vedtakene til Dagen.

«Med dette har man etablert et lengre perspektiv på å finne andre eierløsninger for TVL, samtidig som man tar ansvar og bidrar til at kanalen kan bli bærekraftig i tråd med gjeldende strategi og utvikling», skriver han.

Økonomiske problemer

TVL var tidligere eid av Vårt Land, fram til kanalen ble besluttet nedlagt i januar i fjor. Begrunnelsen bak nedleggelsen var den gang manglende lønnsomhet.

TV-kanalen ble reddet da Knif kom inn fra siden med fersk egenkapital på fem millioner kroner.

I fjor sommer ble det kjent at kanalen har store økonomiske problemer. Under et uformelt eiermøte i slutten av juni i fjor, fikk eierne beskjed om at de fem millionene kom til å være oppbrukt innen september. Opprinnelig var planen at disse skulle vare helt til neste sommer, skrev Dagen.

Måtte finne nye eiere

To måneder senere besluttet styret at Knif ikke skal tilføre nye midler til kanalen.

På en ekstraordinær generalforsamling i desember i fjor, ble det likevel vedtatt at Knif skyter inn 3 millioner kroner i TVL, mot at styret jobber aktivt for å finne nye eiere.

Redaktør i TVL, Alf Gjøsund, uttalte den gang at det ikke var en overraskelse at Knif ikke ville sitte på eieransvar. Hans umiddelbare reaksjon på vedtaket var dette:

– Lettelse. Og et øyeblikkelig skifte i modus: I lang tid har vi kjempet for å unngå nedleggelse. Nå kan vi arbeide for å utvikle oss videre. Forskjellen på de to modusene er veldig stor, sa han.