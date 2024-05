Mener pinsen er en glemt høytid. Nå lager de spill

– Vi ønsker å gjøre pinsen levende i folk sin bevissthet. Gi noen strofer å nynne på, forteller tekstforfatter Jostein Ørum.

Han har sammen med komponist Jon Kleveland laget 12 sanger som skal pryde pinsespillet og messen Himmelregn, første pinsedag i Randesund frikirke og deretter neste søndag i Mandal kirke.

Forespørselen kom fra sanger Kristina Jølstad Moi og Randesund frikirke, med et ønske om å føre generasjoner sammen. Nå skal Moi og andre solister stå på scenen sammen med Randesund Soul Children, prosjektkor, tekstleser og skuespillere fra alle aldre.

Frikirkens lederkonferanse TEKSTFORFATTER: Jostein Ørum har blant annet skrevet tekstene til påskekonserten Gåten på korset med Garness. (Erlend Berge)

– Hvorfor finnes det ikke et pinsespill?

Moi har vokst opp i Kristiansand frikirke hvor det årlig har vært både jule-og påskespill. Julespillet har fylt Kilden teater og konserthus i Kristiansand i flere år.

– For meg har disse spillene betydd utrolig mye. Det har vært et sted hvor vi kan møtes også utenom gudstjenestene, på tvers av generasjoner. Det har nesten vært som å være på leir, forteller sangeren.

I prat med døtrene sine, som har savnet slike prosjekter, kom de fram til at de ønsket å lage et spill i Randesund frikirke. Kirken ligger i bydelen Randesund i Kristiansand og har aldri har hatt noe liknende framvisning.

– Vi var innom tanken på både jule- og påskespill, men stusset over at vi aldri hadde hørt om noe pinsespill, sier hun.

FLERE GENERASJONER: FLERE GENERASJONER: Kristina Jølstad Moi har gode minner fra påskespill i Kristiansand Frikirke hvor folk på tvers av generasjoner stod på scena. (Bjørn Olsen/Bjørn Olsen)

Ildtunger på scenen

Ørum så på pinse som en utfordring, men ikke en utfordring han ikke ville ta.

Han forteller at pinsefortellingen er lite konkret, og at det kan være grunnen til at det ikke har blitt satt opp noe pinsespill tidligere.

– Jule- og påskefortellingene har en mer fysisk tilnærming. Vi har et lite barn og blodet på korset. I pinsefortellingen er det ingen tydelige karakterer, utenom Peter, og historien mangler de klassiske fortellergrepene som vi finner i påsken og i julen.

I Randesund frikirke er prekenen bytta ut med dramatisering av pinsefortellingen fra Bibelen.

Pådriver for prosjektet, Rigmor Angell Stakkeland, har vært usikker på hvordan de skulle løse det visuelle med ildtunger og Den hellige ånd.

– Kirkerommet vårt har ikke noe spektakulært lys- og lydutsyr, så vi måtte tenke enkelt. Vi vurderte rødt lys som ildtunger, men kom fram til at det ville se mer komisk enn profesjonelt ut. Dermed endte vi opp med å bruke dansere kledd i hvitt og rødt som symbol på ånden og ilden, forteller hun.

ILDTUNGE: Dans av Ida Elisabeth Pagels med rødt klede skal framstille tunger av ild som vi kan lese om i Apostlenes gjerninger. (Privat)

Ikke ordet pinse i Frikirken

Med de 12 sangene i pinsespillet ønsker Ørum å sette ord på hva Den hellige ånd kan bety i praksis i 2024. Han har tidligere vært prest i Den norske kirke og er nå rådgiver i Frikirken.

– Opplever du at Den hellige ånd fort blir begrenset til første pinsedag i Den norske kirke og i Frikirken?

– Selv om Frikirken eller Den norske kirke ikke har ordet «pinse» i seg tror jeg ikke det er tilfellet. Vi har en tro på en treenig gud. Samtidig trenger vi kanskje å en større innsikt på at Den hellige ånd angår oss, svarer Ørum.

Han ønsker at publikum skal sitte igjen med noen briller, slik at de kan se Gud overalt. Med sangen Sørlandssalme, prøver han å bringe Den hellige ånd «litt ned».

– Jeg prøver å skildre det sørlandske, men også bake Gud inn. Gud har skapt avlingen, poteten og fisken i havet – og er her fremdeles, sier tekstforfatteren.

ALT FOR KOR: Randesund Soul Children består av ungdomsskole- og videregåendeelever som til tross for eksamensøving og russetid gledelig er med. (Privat)

– Glemt høytid

For Moi har Guds nærvær blitt viktig i senere alder, men hun opplever likevel at pinsen er en glemt høytid.

– Spør du mannen på gata, er det mange som ikke vet hva pinse er, mener hun.

Det vises også skepsis til de kristne høytidene. Mens de fleste nyter været i mai, setter andre spørsmålstegn ved hvorfor vi har fri disse dagene. Leder i Unge venstre ønsker å avskaffe de kristne høytidene, og heller la nordmenn velge når de skal ha fri.

Moi mener derimot at pinsen er en viktig høytid.

– Det er viktig at folk vet hvorfor vi har disse dagene. Pinsen er en del av en viktig historie, sier hun.

– Pinsen er en naturlig fortsettelse av jula hvor Gud ble menneske. Pinsen kommer med Guds nærvær i verden, sier Ørum, som ser det finnes få salmer og lovsanger knyttet til pinsen tross dens viktighet.

Derfor håper Moi at spillet kan spre pinsens budskap til kirkegjengere og til de som ikke vet hva pinse er.

Ørum og Moi har også et håp om at sangene ikke bare vil bli brukt av lokalsamfunnet i Kristiansand, men også i andre menigheter.

– I påsken har vi mange sanger vi kan knytte budskapet til. Sanger som vi alltid vil ha med oss. Det skaper en større opplevelse av høytiden, og jeg håper vi kan oppleve det samme med pinsen, sier Moi.

NÅ UT: – Jeg håper virkelig pinsespillet når ut til noen utenfor kirka, sier Kristina Jølstad Moi. (Bjørn Olsen)