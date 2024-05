– Vi så et behov for å gi innvandrere arbeidstrening og skape en arena hvor man kan praktisere norsk.

Det sier Daniel Muli Kawinzi, daglig leder for den nye ideelle kafeen, som vil være åpen for alle kaffetørste i Trondheim.

Det er 22B som står bak initiativet, et diakonalt arbeid som eies av Norkirken Trondheim.

Kawinzi kom selv til Norge fra Kenya for fire år siden, og har viet all sin tid i sitt nye land til arbeidet i 22B.

– 22B er min andre familie, jeg kunne ikke tenkt meg et liv uten.

SPENT: Nå gjenstår det kun en godkjennelse fra kommunen, før Daniel Muli Kawinzi kan åpne dørene til den nye kafeen. (Julie Horpestad)

Innerst i lokalet, som etter et halvt år med arbeid har blitt til en kafé med kaffedisk, kjøkken og rustikke bord, sitter Kawinzi og bare venter på å få åpne dørene. Det eneste som mangler er en godkjenning fra kommunen.

– Vi håper vi kan åpne allerede i mai.

Deretter er planen å gi folk arbeidstrening i fem-seks-måneder, før de forhåpentligvis er bedre rustet til å gå ut i det norske arbeidslivet.

Får støtte fra ordføreren

Trondheims ordfører Kent Ranum (H) var tidligere denne uka på besøk hos 22B for å holde innlegg på en samling for inkludering og frivillighet. Han er takknemlig for prosjektet.

«Den jobben som 22B planlegger å gjøre er enormt viktig. Vi skal være glade som by for at vi har organisasjoner som legger ned en stor innsats. Det å holde slike initiativ ved like skaper gode møteplasser, og gir innvandrere muligheten til å få gode liv i det norske samfunnet», skriver Ranum i en e-post til Vårt Land.

Ordførerkandidater Høyre 2023 GIR ROS: Trondheim-ordfører Kent Ranum er takknemlig for arbeidet 22B legger ned for byen. (Geir Olsen/NTB)

Han legger til at samarbeidet mellom frivilligheten og kommunen er viktigere enn noen gang, og at han som ordfører ser frem til å samarbeide med 22B.

Lært språk og nye ferdigheter

22B har tidligere drevet arbeidstrening på en restaurant som ble startet opp i 2019. Det var i denne sammenheng at Kawinzi selv fikk arbeidstrening, og lærte norsk.

– Du var ikke akkurat vant på kjøkkenet da du begynte å jobbe, sier Rasmus Oltedal Hartman.

Han er prosjektleder for kafeen, og til tross for at han er i pappapermisjon, stikker han gjerne innom en tur på arbeidsplassen.

ERFARING: Rasmus Oltedal Hartman har tidligere vært daglig leder for 22B, nå jobber han som prosjektleder for blant annet denne kafeen. (Julie Horpestad)

Kawinzi forteller at det var Hartman som ga ham hans første arbeidskontrakt i Norge, selv om jobben var helt ukjent.

– Når jeg sier til folk hjemme i Kenya at jeg jobber på et kjøkken, så skjønner de ikke at det går an, sier han og smiler.

Menighetseid prosjekt

Hartman, som har erfaring fra å starte opp to lignende prosjekter i Trondheim, synes det er spennende å tenke alternativt for å løse noen av utfordringene knyttet til arbeidsledighet og integrering.

– Vår tanke har vært at uansett hvem du er, så ansetter vi deg, fordi vi tenker at det kan bety en forskjell, forklarer Hartman.

MAI: I løpet av mai håper kafeen på å få åpne. (Julie Horpestad)

Det som skiller dette kaféprosjektet fra de tidligere initiativene, er at de går fra å drive helt eksternt, til å drive internt, med Norkirken som eier av prosjektet.

– Vi håper at hele menigheten skal få eierskap til prosjektet, sier Hartman.

I de samme lokalene har 22B tidligere arrangert både språkkafé og kafé for risikoutsatt ungdom. Nå håper de å nå ut til folk med at denne kafeen er for absolutt alle.

PUSSET OPP: Daniel Muli Kawinzi forteller at de har gjort alt selv med tanke på oppussing, i samarbeid med folk fra språkkafeen. (Julie Horpestad)

– Vi håper å kunne gjøre en forskjell både for de som jobber her, og de som trenger et sted å være, hvor de ansatte har litt ekstra overskudd. Jeg håper at folk skal merke en annen type hjertevarme, sier Hartman.

– Forelsket meg i arbeidet

Emma Helene Bøhler-Iversen har dette året vært ettåring i det diakonale arbeidet på 22B, og sier hun har forelsket seg i det.

BIBELSKOLE: Emma Helene Bøhler-Iversen (21) har gått to år på bibelskolen Gå Ut Senteret, i år har hun vært tilknyttet arbeidet på 22B. (Julie Horpestad)

Ettåringen håper at de gjennom det nye initiativet klarer å skape et lavterskeltilbud hvor språktrening og arbeidstrening står i fokus.

– Det er vanlig at innvandrere har lang utdanning fra hjemlandet, men at de ikke får jobb fordi de trenger erfaring i Norge, forteller hun.

Selv om året som ettåring går mot slutten håper hun å kunne fortsette som frivillig på kafeen fra høsten av.

BARISTA: Emma Helene Bøhler-Iversen har baristaerfaring, og håper hun kan bidra i kafeen fremover. (Julie Horpestad)

Fikk lederansvar

Allerede fra første stund fikk Kawinzi lederansvar i 22B, men han er fortsatt ikke vant til å bli kalt daglig leder.

– Jeg skriver bare Daniel, 22B. Det er enklest. Jeg vil ikke være sjef, jeg synes det er viktig at vi hjelper hverandre.