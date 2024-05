– Nå begynner vi å få oversikt, sier lederen for 17. mai-komiteen, Julie Moskvil.

Én uke før feiringen går av stabelen på Berg prestegård i Trondheim, begynner brikkene å falle på plass.

– Jeg har endelig fått bekreftelse på at maten er bestilt, sier Marte Grønn, som er matansvarlig.

UNIKT: Julie Moskvil (t.v.), Daniel Meyer Mohammedi og Marte Grønn tror andakten og mengdene med saft skiller arrangementet fra andre 17. mai-fester. (Julie Horpestad)

Det er ikke mindre er 250 mager som skal mettes, og summen på kasselappen er på cirka 20.000 kroner.

– Det er snakk om 370 pølser og 370 burgere, legger Grønn til.

– En feiring med mening

Det er Student-Krik Trondheim og Laget som er arrangører av feiringen i Trondheim, men også i fem andre byer inviterer Krik studenter til å markere nasjonaldagen sammen. I Oslo har arrangementet 150 interesserte på Facebook.

I Trondheim ble billettene solgt ut på under tre og en halv time, og ventelisten begynner å fylle seg opp.

– Jeg tror det er det gode miljøet som gjør at folk ønsker å komme.

Det sier Daniel Meyer Mohammadi, som også er med i planleggingsgruppa i Trondheim.

– Det er en feiring med mening, sier Grønn.

INKLUDERING: Marte Grønn forteller at det også kommer utvekslingsstudenter på arrangementet, derfor har de allerede ordnet med oversetting. (Julie Horpestad)

Studentene tror at feiringen på Berg prestegård også kan være en motvekt til alkoholpresset, i tillegg håper de arrangementet kan forebygge ensomhet.

– Mange av de studentene som er i Trondheim nå har sittet hjemme hele vgs. på grunn av koronasituasjonen, og det preger en. Derfor er det viktig å ha et møtepunkt som dette, sier Grønn.

---

Krik og Laget

Krik – Kristen Idrettskontakt, er en kristen ungdomsorganisasjon som skaper idrettsarenaer med et kristent fokus.

Krik har 14.000 medlemmer og 300 lokallag.

Laget – Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag er en kristen elev- og studentorganisasjon som samles på skoler og studiesteder i Norge.

Kilder: Krik og Laget

---

Ensomme studenter

17. mai regnes ofte som en folkefest, men det er mange som også føler seg utenfor på denne dagen.

I fjor sommer publiserte SSB en rapport hvor det ble slått fast at syv av ti heltidsstudenter som bor alene føler seg ensomme, tilsvarende svarer seks av ti studenter som bor i kollektiv det samme.

SPENT: Daniel Meyer Mohammedi synes det blir gøy å ønske 250 studenter velkommen på 17. mai. (Julie Horpestad)

Generalsekretæren i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund, sier ensomhet er en sentral utfordring for folkehelsa, og at 44 prosent er plaget av ensomhet.

«Ensomhet og utenforskap over tid kan føre til dårligere psykisk helse», skriver hun i en e-post til Vårt Land.

Berg-Heggelund er positiv til initiativ slik som Krik og Laget har dratt i gang.

«Vi heier på alle som lager inkluderende arrangementer og som jobber for at mennesker skal følge seg mindre ensomme på nasjonaldagen vår. Jo flere som gjør noe aktivt for å jobbe mot ensomhet og for inkludering, jo bedre er det».

HEIER: Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse, heier på alle initiativ som er med å forebygge ensomhet. (Emilie Gjengedal Vatnøy)

Hun peker på at forskning viser at det å gjøre noe meningsfullt sammen med andre er viktig for å motvirke ensomhet, utenforskap og psykiske belastninger.

– Synliggjør hvor mange vi er

Det er stort sett medlemmer av Krik og Laget som kommer på 17. mai-arrangementet, men Grønn håper det også kan fungere som en døråpner inn til det kristne miljøet.

– Noen tar med venner fra studiestedet sitt, og inviterer dem til et kristent miljø. Det er ikke et arrangement hvor man blir presset til å være kristen, men heller en invitasjon for å lære litt mer, sier hun.

– Hva gjør et sånt type arrangement for det kristne fellesskapet i byen?

– Disse arrangementene synliggjør hvor mange vi egentlig er, sier Moskvil.

RESPONS: Julie Moskvil tror pågangen til Krik- og Laget-arrangementet har tatt av etter korona. (Julie Horpestad)

Tror pågangen skyldes et behov

«Vi tror fremveksten av disse arrangementene kan bunne i et behov. Behovet for et godt fellesskap og en mulighet til å henge på en plass over lengre tid. En plass der man kan peke på Jesus i både program og måten man er mot hverandre», skriver kommunikasjonsleder i Krik, Ole Nygaard, til Vårt Land.

Han er opptatt av at Krik skal være et tilbud med kultur for å invitere folk med.

POSITIV: «Det er kult å se at 17. mai feiringen på Berg Prestegård er noe studentene ikke kan gå glipp av», skriver Ole Nygaard kommunikasjonsleder i Krik. (Hans Olav Undrum Rein)

17. mai-feiringen i Trondheim er ifølge Nygaard bygd opp gjennom flere år, hvor deltakerne får eierskap gjennom dugnadsoppgaver.

«Eierskap. At de samler over 250 mennesker som ønsker å bruke halve 17. mai der, vitner om at de har klart å skape et fellesskap. Et fellesskap der folk får en plass og mange ønsker å ta del i».

Anbefaler å logge av

Berg-Heggelund i Mental Helse sier at høytidsdager kommer med en del forventninger, som kan forsterke følelsene på godt og vondt.

«17. mai skiller seg også ut ved at det er en dag du nesten ikke klarer å «lukke ute», fordi det er russ, barnetog, korps og høylytt festing over alt. Da blir det ekstra vondt hvis man i utgangspunktet er ensom og ikke har noen man kan feire sammen med. Og at man istedenfor blir sittende og kjenne på forventningspress og vonde følelser», skriver hun.

På spørsmål om hva man selv kan gjøre om man føler seg ensom på høytidsdager svarer Berg-Heggelund:

«Hva med å behandle dagen som en hvilken som helst annen dag? Legg bort telefonen og logg deg av sosiale medier. Gjør noe som du synes er hyggelig og som er bra for deg».

Høy puls

Med kun få dager igjen til 250 studenter skal komme til dekkede bord, er planleggingskomiteen i full sving, til tross for travle eksamensperioder.

– Mye av jobben går nå ut på å ha kontakt med de ulike undergruppene, sier Moskvil.

KAN IKKE UTVIDE: – Vi kan ikke øke størrelsen på arrangementet, fordi vi har ikke plass eller fasiliteter nok til å ha enda flere, sier Julie Moskvil. (Sverre Frantzen)

For feiringen er et spleiselag, hvor alle bidrar med oppgaver – enten det er å bake kake, rigge opp, rydde ned eller holde taler.

Selv om de alle tre er sikre på at ting ordner seg, legger ikke Grønn skjul på at hun har litt puls.

– Jeg er redd for at vi har alt klart, men så får vi ikke i gang grillen, sier hun.

– Det er heldigvis kullgrill, så det bør gå bra, svarer Moskvil og ler.