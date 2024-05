– Det har vært en lang kamp, men det er fantastisk at vi nå får ordningen på plass igjen, sier Henning Iversen.

Rektoren på Kongshaug musikkgymnas har kjent på en stram skoleøkonomi det siste året. I 2022 ble det kjent at regjeringen avvikler et særtilskudd som har blitt gitt til tre videregående skoler: Kongshaug musikkgymnas, Oslo by steinerskole og Kristen VGS Vennesla.

De tre videregående skolene har fått et ekstra tilskudd fordi de har et musikktilbud, som regnes som dyrere enn det som dekkes av satsen for utdanningsprogrammet musikk, dans og drama, har Vårt Land skrevet.

I Kongshaugs tilfelle utgjør det 4,7 millioner kroner over statsbudsjettet.

Tirsdag kunne Iversen overraske elevene med en gladnyhet: Regjeringen snur og tar tilskuddet inn i revidert statsbudsjett for 2024.

– Fra høsten får vi tilskuddet tilbake, sier han.

Kongshaug musikkgymnas ligger på Lepsøy i Bjørnafjorden kommune i Midthordland, og eies av Misjonssambandet. Det var misjonsorganisasjonens organ Utsyn som først meldte nyheten.

FORNØYD: – Det har vært en lang kamp, men det er fantastisk at vi nå får ordningen på plass igjen, sier Henning Iversen (f.v.), rektor på Kongshaug musikkgymnas, her avbildet sammen med inspektør Olav Hundvin. (Magnus Laudal)

Kamp og protester

Rektoren forteller at reverseringen skjer etter en lang kamp med protester og arbeid på flere fronter.

– Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet lokalt har jobbet inn mot sine representanter på Stortinget. Skolen har også jobbet hardt ved hver eneste korsvei siden forslag til statsbudsjett ble lagt fram høsten 2022, sier Iversen.

Iversen fikk selv meddelt nyheten fra Trine Lindborg (AP i Bjørnafjorden) i går, forteller han. Samme dag var han rask med å bestille inn to store marsipankaker. «Hurra!! Still feeling good» sto det med sjokoladeskrift på det ene bakverket. Tirsdag morgen hadde de representanter fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet til stede under frokosten, i tillegg til lokaljournalister.

– Å få nyheten var en stor glede. Vi kan selvfølgelig gremme oss over at vi har mistet 4,5 millioner kroner for dette skoleåret, men vi velger å være glade for at vi får det tilbake. Det er elevene sine penger. De skal brukes til musikkundervisning.

– Hvordan ville framtiden sett ut uten særtilskuddet?

– Vi ville vært nødt til å gjøre noen grep i instrumentundervisningen, for eksempel måtte vi klart oss med færre lærere.

Han medgir at kuttet har vært en tung bør for ham som rektor og for lærerne.

– Nyheten er en enorm lettelse. Det var en lærer som sa i dag: «Det er akkurat som at vi har vært under vann i lang tid og endelig har fått hodet opp og trekker frisk luft.»

BLANDEDE FØLELSER: Asle Ystebø, daglig leder i Danielsen-skolene, er glad for at regjeringen snur, men er fortsatt ikke fornøyd med at tilskuddsordningen til friskolene kuttes. (Erlend Berge)

– Blandede følelser

Nyheten kommer parallelt med en annen snuoperasjon som ble kjent tirsdag. I fjor høst foreslo regjeringen å kutte 515 millioner kroner til privatskoler med kombinert barne- og ungdomstrinn. Kuttet resulterte i protester over hele landet og 35.000 underskrifter mot millionkuttet.

Tirsdag morgen informerte Kunnskapsdepartementet (KD) at regjeringen vil kompensere skolene med 484 millioner kroner, skriver NRK.

Asle Ystebø, daglig leder for Danielsen-skolene i Bergen, beskriver fjorårets kuttforslag som katastrofalt. Likevel er han ikke udelt begeistret for regjeringens nye forslag.

– Det er blandede følelser. Det er bra de snur, men vi håper de kommer tilbake med alle pengene, og gjerne mer, sier han i et intervju med Vårt Land.

---

Kongshaug musikkgymnas

Kongshaug Musikkgymnas er en kristen videregående internatskole som drives av Misjonssambandet.

Den befinner seg på Lepsøy i Bjørnafjorden kommune i Midthordland.

Skolen tilbyr et treårigutdanningstilbud innen programområdet musikk, dans, drama i Vg1 og musikk i Vg2 og Vg3.

---