Utviklingsministeren om omstridt Caritas-sluttpakke: – Forstår at mange reagerer

– Som utviklingsminister har jeg stor forståelse for at mange reagerer på sluttpakken, inkludert dens størrelse, i en tid hvor behovene i verden øker, sier utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim i en e-post til Vårt Land.

Bakgrunnen er den omstridte sluttpakken på 1,97 millioner som Caritas Norge har gitt sin tidligere generalsekretær Martha Skretteberg.

Etter at den katolske hjelpeorganisasjonen før påske gjorde Utenriksdepartementet (UD) oppmerksomme på sluttpakken, har UD bedt om en redegjørelse for hvordan den er finansiert.

– For utenriksdepartementet har det vært viktig å få bekreftelse på at det ikke er brukt offentlige tilskuddsmidler verken til sluttpakken eller til oppdraget tidligere generalsekretær nå har for Caritas, forklarer Tvinnereim.

Ba om begrunnelse for sluttpakke

Caritas er Den katolske kirkes humanitære hjelpeorganisasjon, og en av verdens største humanitære aktører. De mottar statlige bistandsmidler i millionklassen.

I en rekke e-poster som Vårt Land har fått innsyn i, har UD etterlyst svar på flere spørsmål:

Hvordan er sluttpakken finansiert?

Hvorfor finner Caritas det nødvendig å utbetale en sluttpakke på nær to millioner kroner?

Hva slags oppdrag har Martha Skretteberg nå og hvordan er hennes lønnsmidler finansiert? Er tilskuddsmidler fra UD involvert?

TIDLIGERE GENERALSEKRETÆR: Martha Skretteberg fratrådte stillingen sin i fjor høst. (Katolsk.no)

Finansieres av eiendomsfond

I svaret til UD bekrefter nåværende generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys at sluttpakken ikke finansieres av tilskuddsmidler fra UD. Hun forklarer at sluttavtalen er finansiert med avkastning eller uttak fra Caritas Norges eiendomsfond.

Organisasjonen bekrefter også at tilskuddsmidler fra UD ikke finansierer den tidligere generalsekretærens lønn i sluttavtaleperioden.

For ordens skyld understreker Rosendorf Joys at avtalen ble inngått av styret før hun tiltrådte, og at hun selv har tatt avstand fra sluttavtalen, ifølge brevvekslingen Vårt Land har fått innsyn i.

Kunne blitt sittende til 2034

Videre følger UD opp med å spørre om hvorfor Caritas har funnet det nødvendig å utbetale en sluttpakke på nær to millioner til den tidligere generalsekretæren.

I en redegjørelse til UD, som Vårt Land har fått innsyn i, forklarer styret at Skretteberg hadde inngått en arbeidsavtale i 2017 signert daværende styreleder. Avtalen ga Skretteberg rett til å tre inn i en stilling som seniorrådgiver når hun ønsket å gå av som generalsekretær. Her skulle hun beholde samme lønns- og arbeidsbetingelser som hun hadde som generalsekretær.

«Disse rettighetene kunne oppebæres frem til avgang for aldersgrense, senest i 2032/34», skriver styret til UD.

HAR TATT AVSTAND: Nåværende generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i Caritas Norge. (Hanne Marie Lenth Solbø)

Både styret og Skretteberg vurderte det som mer hensiktsmessig å «utnytte hennes kompetanse i form av et arbeidsår i samarbeid med Caritas-organisasjoner i Sør- og Mellom-Amerika».

De ble enige om å avvikle den tidligere avtalen, mot at Skretteberg kunne fortsette i en ny stilling fram til 2025 og mot et sluttvederlag på halvannen årslønn. Denne lønnen tilsvarer de 1,97 millionene som tidligere er omtalt.

Skretteberg arbeider nå i en ettårig prosjektstilling i hennes fødeland Colombia med samme lønn som før, altså 1,17 millioner kroner.

Styreleder har trukket seg

Ansatte i Caritas og norske katolikker har reagert kraftig på sluttpakken, som blant annet er blitt beskrevet som et «moralsk svik mot verdens fattige».

Som følge av kritikken har styreleder Stian Berger Røsland gått av med umiddelbar virkning og hele styret har stilt plassene sine til disposisjon. Da de varslet sin avgang, forklarte styret at de ikke visste om avtalen fra 2017 før Skretteberg ønsket å gå av som generalsekretær høsten 2023.

Vårt Land har i etterkant avslørt at avtalen fra 2017 ikke ble protokollført.

---

Slik ser avtalen ut

I en retrettavtale inngått flere år etter at Skretteberg ble ansatt i 2011, ble hun enig med styret om at hun kunne gå inn i andre stillinger i Caritas Norge, med samme lønns- og arbeidsvilkår som i generalsekretærstillingen.

Organisasjonen har ikke vært orientert om retrettavtalen før i slutten av mars i år.

Da Skretteberg ønsket å gå av som generalsekretær, opprettet styret et nytt oppdrag til henne i hennes fødeland, Colombia. Oppdragets varighet er ett år, med samme lønnsvilkår som før, altså 1,17 millioner kroner.

Skretteberg får dessuten de vanlige betingelsene som andre utenlandsutsendte, som dekning av boutgifter.

Skretteberg får også en sluttpakke på 1,965 millioner kroner, for å avslutte arbeidsforholdet innen 1. desember 2024. Avtalen er datert til slutten av mars i år.

---