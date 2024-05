Tror Skeivt kristent nettverk risikerer å bli mindre relevante for det frikirkelige

– Jeg har satt pris på at nettverket tidligere har uttalt en tydelig støtte til trofaste og monogame forhold, noe som i seg selv representerer en front mot radikale utgaver av skeiv teologi.

Det sier pinseteolog Terje Hegertun om Skeivt kristent nettverk (SKN). Hegertun er professor emeritus ved MF vitenskapelig høyskole.

Bakteppet er at samfunnsdebattanten Simon Stisen tidligere tidligere denne uken tok avstand fra skeiv teologi i et facebookinnlegg.

I Vårt Land oppfordret han også Skeivt kristent nettverk til å gjøre det samme.

Ikke behov for å ta avstand

Denne retningen av teologi mener Stisen er usunn og potensielt skadelig. Stisen er selv homofil og har tidligere vært pastor i en pinsemenighet. Han skriver at det sentrale for mange innen skeiv teologi er at «normer er undertrykkende og aktivt må motarbeides».

Videre hevder han at flere av forkjemperne i USA ser for seg et samfunn med fri og offentlig sex, polyamorøse relasjoner, flytende kjønnsidentiter. «Noen går så langt som å ønske opphevelse av den seksuelle lavalderen».

Bakgrunnen for Stisens innlegg er en uttalelse på nettsidene til SKN med tittelen «Skeiv teologi eller inkluderende teologi - må vi velge?».

Her skriver nettverket at de ønsker å famne bredt, og at de ikke har behov for å ta avstand til «det ene eller det andre teologiske perspektivet».

– Mer konservative vil kunne kjenne seg hjemløse

Dette tror Hegertun kan få konsekvenser for deres forhold til det frikirkelige landskapet:

– Med sin intensjon om å være dialogisk og brobyggende trenger Skeivt kristent nettverk frikirkeligheten som samtalepartner, like mye som frikirkeligheten selv har et selvstendig ansvar for å lytte inn de homofiles erfaringer og livsfortellinger.

Hegertun seier at dersom den teologiske profilen til nettverket blir for radikalt, vil nettverket ikke være en så naturlig og relevant samtalepartner for frikirkelige ledere.

– Det er en utfordring som jeg regner med SKN tar på alvor i tiden framover. Dessuten vil de innenfor nettverket som har en mer konservativ teologisk forståelse, kunne kjenne seg hjemløse og vil se etter andre arenaer å jobbe ut fra.

Hegertun skapte bølger i Kirke-Norge da han i 2021 i boken Det trofaste samliv tok til orde for en mellomposisjon der han seier ja til homofilt samliv, men holder fast på det heterofile ekteskapets særstilling.

Erik Andreassen gir Stisen støtte

Pastor i Oslo misjonskirke Betlehem, Erik Andreassen, er heller ikke veldig begeistret for skeiv teologi.

– Det finnes et mylder av ideer og ideologier, og skeiv teori og teologi er etter min mening en av de dårligere. At Simon er blant de mange kristne homofile som ser det samme, og sier det tydelig, ville jeg gi min støtte til.

Andreassen har for tiden permisjon fra kirken, og ønsker derfor ikke å kommentere saken ytterligere nå.